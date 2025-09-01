KEY TAKEAWAYS Die Bullen müssen versuchen, den Index per Stundenschluss wieder über die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Gelingt dies so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 gehen. Wird diese Durchschnittslinie heute im Handel erreicht, so gilt es, die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie engmaschig zu beobachten. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash DAX Prognose und DAX aktuell: Einschätzung für Montag, den 01.09.2025 DAX aktuell: Der deutsche Leitindex startete am Freitagmorgen bei 24.015 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem kurzen Ausbruchsversuch im Xetra-Handel folgte ein Rücksetzer. Zwar konnte sich der DAX ab Mittag etwas erholen, doch die Bewegung blieb ohne Substanz. Bis zum Abend rutschte der Index unter die Marke von 24.000 Punkten und beendete den Handel bei 23.942 Zählern. Damit blieb die gesamte Handelswoche ohne einen einzigen Xetra-Tagesgewinn. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Rückblick auf den Handel vom 29.08.2025 Am Freitag notierten 12 DAX-Aktien im Plus, während 28 Werte Verluste verzeichneten. Rheinmetall führte die Gewinnerliste mit +3,11 % an, gefolgt von Fresenius Medical Care (+1,86 %) und Sartorius (+1,35 %). Am unteren Ende standen Infineon (-3,77 %), Porsche VZ (-2,20 %) und Zalando (-1,96 %). Tageshoch: 24.073 Punkte

Tagestief: 23.886 Punkte

Xetra-Schluss: 23.920 Punkte

Range: 187 Punkte Chartanalyse im Stundenchart – DAX Prognose kurzfristig Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte am Freitagmorgen unter der SMA20 (24.969 Punkte) und konnte diese Hürde nicht nachhaltig überwinden. Ein Ausbruch über die SMA50 (24.019 Punkte) scheiterte ebenfalls. Damit etablierte sich der Index unterhalb der SMA20. Bullische Option: Ein Stundenschluss über der SMA20 könnte den Weg zurück zur SMA50 eröffnen.

Bärische Option: Bleibt der DAX unter der SMA20, könnten weitere Rücksetzer in Richtung 23.735/15 bzw. 23.495/80 Punkte folgen.

Prognose im Stundenchart: bärisch. Chartanalyse im 4h-Chart – DAX Prognose mittelfristig Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart hat sich das Bild eingetrübt. Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (24.177 Punkte) konnte sich keine nachhaltige Erholung durchsetzen. Solange der DAX unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Rücksetzer hoch. Erst ein Ausbruch über die SMA200 und die 24.480 Punkte-Marke würde das Chartbild aufhellen.

Prognose im 4h-Chart: bärisch. DAX Prognose für den Handel am 01.09.2025 Der DAX eröffnete den Montagmorgen bei 23.971 Punkten. Entscheidend ist, ob er sich über dieser Marke behaupten kann. Long-Szenario: Oberhalb von 23.971 Punkten bestehen Chancen auf Anstiege Richtung 24.019, 24.045, 24.081 und bis 24.132 Punkte.

Short-Szenario: Fällt der Index unter 23.971 Punkte, droht ein Test der Unterstützungen bei 23.941, 23.889, 23.799 sowie bis 23.702 Punkte. Wichtige DAX-Widerstände: 23.994 | 24.019/37 | 24.205 | 24.311 | 24.485

Wichtige DAX-Unterstützungen: 23.969 | 23.885 | 23.777 | 23.635 | 23.485 Marktstimmung – Fear & Greed Index Der internationale Greed & Fear Index steht aktuell bei 64 Punkten und signalisiert eine überwiegend bullische Anlegerstimmung („Greed“). Vor einer Woche lag der Wert bei 61, vor einem Monat bei 70. Damit bleibt die Stimmungslage im positiven Bereich, jedoch ohne klare Trendwende für den DAX. Fazit – DAX Prognose 01.09.2025 DAX aktuell: Mit einem Start unter 24.000 Punkten bleibt der Index unter Druck.

