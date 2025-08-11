KEY TAKEAWAYS Mit der Bewegung über die SMA200 kann das 4-Stundenchart wieder bullisch interpretiert werden. Solange die Bullen den Index über der SMA20 halten können, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. ►DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash Marktüberblick Der DAX ist am Freitagmorgen bei 24.177 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einem moderaten Rückgang zum Xetra-Start konnte sich der Index stabilisieren und bis auf 24.200 Punkte zulegen. Am Nachmittag folgte ein Rücksetzer, das Tageshoch entstand in einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die jedoch direkt abverkauft wurde. Zum Xetra-Schluss gelang den Bullen ein minimaler Tagesgewinn – der fünfte in Folge. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Im nachbörslichen Handel bewegte sich der DAX seitwärts bis leicht aufwärts. Der Handel endete bei 24.226 Punkten, womit die Woche leicht im Plus abgeschlossen wurde. Gewinner & Verlierer im DAX am 08.08.2025: Gewinner: Fresenius (+4,49 %), Commerzbank (+3,78 %), Merck (+3,31 %)

Verlierer: Münchener Rück (-6,45 %), Hannover Rück (-3,59 %), Rheinmetall (-2,44 %) Chartanalyse – DAX aktuell Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 1-Stunden-Chart Der DAX notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (24.213 Punkte). Mehrere Versuche, diese Marke zu überwinden, scheiterten zunächst. Erst später gelang der Anstieg über die SMA20, wodurch sich das kurzfristige Chartbild aufhellte. Bullische Ziele: 24.410/25, 24.495/515, Allzeithoch

Unterstützungen: SMA20 (24.213), SMA50 (24.192)

Warnsignal: Bruch beider Linien → mögliches Ziel SMA200 (24.018) Prognose 1h-Chart: bullisch Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4-Stunden-Chart Nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (24.080) erholte sich der DAX und konnte über SMA20, SMA50 und SMA200 steigen. Damit notiert der Index aktuell über allen drei wichtigen gleitenden Durchschnitten. Bullische Ausgangslage: Unterstützungen in enger Formation

Bärisches Szenario: Erst unter SMA50 (24.008) trübt sich das Bild deutlich ein Prognose 4h-Chart: bullisch DAX Prognose für heute Vorbörslich startete der DAX am Montag bei 24.247 Punkten – 70 Punkte höher als am Freitagmorgen. Long-Szenario:

Halten über 24.247 → Ziele: 24.268/70, 24.295/97, 24.314/16, 24.333/35, 24.350/52 … bis 24.629/31 Punkte. Short-Szenario:

Bruch unter 24.247 → Ziele: 24.229/27, 24.205/03 … bis 23.754/52 Punkte. Wichtige Marken: Widerstände: 24.259/95, 24.339, 24.431, 24.504, 24.611/76

Unterstützungen: 24.244/38/13, 24.192/50/30/29, 24.089/80/21/18/08, 23.972/51/26, 23.887/26 Erwartete Tagesrange: 24.335 / 24.442 bis 24.186 / 24.111 Punkte

Wahrscheinlichkeit: Bull-Szenario 60 %, Bear-Szenario 40 % Stimmung am Markt Der Fear & Greed Index notiert aktuell bei 59 – im Bereich "Greed". Vor 1 Woche: 56 (Greed)

Vor 1 Monat: 74 (Extreme Greed)

