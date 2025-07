📈 DAX Prognose & Analyse vom 23.07.2025 – Versuchen die Bullen den Ausbruch?

KEY TAKEAWAYS

Charttechnisch und kurzfristig könnte der deutsche Leitindex heute eher bullisch den Tag beenden. Kann sich der Index per Stundenschluss über der 24.400 Punkte-Marke etablieren, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter aufwärts an das Allzeithoch gehen könnte. Kann sich der Index per Stundenschluss über der 24.400 Punkte-Marke etablieren, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass es weiter aufwärts an das Allzeithoch gehen könnte.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

🔙 Rückblick auf den DAX vom 22.07.2025

Der DAX startete am Dienstag bei 24.228 Punkten in den vorbörslichen Handel. Nach einem Ausbruchsversuch zum Xetra-Start fiel der Index unter die Marke von 24.000 Punkten. Dort stabilisierte er sich kurzzeitig, bevor am Nachmittag ein erneuter Abverkauf folgte. Erst am späten Handel konnte sich der DAX wieder in Richtung der 24.100 Punkte erholen. Der Schlusskurs lag bei 24.077 Punkten, ein Verlust im Vergleich zum Wochenbeginn.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025.

Per Xetra-Schluss am 22.07.2025:

20 Gewinner , angeführt von Fresenius (+2,36 %), RWE (+1,48 %), Daimler Truck (+1,48 %)

20 Verlierer, u. a. Sartorius VZ (–5,36 %), Infineon (–3,52 %), Rheinmetall (–3,36 %)

🔍 DAX Chartanalyse: Technische Bewertung

⏱ DAX 1h-Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025.

Der DAX rang gestern unterhalb der SMA20 (24.128). Erst im Frühhandel konnte sich der Index dynamisch über die SMA50, SMA20 und SMA200 hinwegsetzen. Aktuell verläuft die SMA200 bei 24.224 Punkten.

➡ Bullische Signale:

Bleibt der DAX über der SMA200 , ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich.

Ein stabiler Schluss über 24.400 Punkten wäre ein starkes Ausbruchssignal mit Potenzial bis zum Allzeithoch.

➡ Bärische Risiken:

Bei einem Rücksetzer unter die SMA50 (24.193 Punkte) droht ein Rückfall bis zur SMA20 .

Ein Schlusskurs unter der SMA50 würde auf einen Fehlausbruch hindeuten.

🟢 Kurzfristige Prognose (1h-Chart): bullisch

⏲ DAX 4h-Chart:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.07.2025.

Im mittelfristigen Chart hatte sich der DAX tagelang an der SMA20 (24.237) und der SMA50 (24.210) abgearbeitet – erfolglos. Erst im gestrigen Späthandel gelang der Durchbruch über beide Linien.

➡ Bullisches Szenario:

Fortsetzung der Bewegung über alle Gleitenden Durchschnitte möglich

Ziel: Lauf in Richtung Allzeithoch

➡ Bärisches Szenario:

Rückfall unter die SMA50 könnte erneute Schwäche bis zur SMA200 (23.904 Punkte) bedeuten

🟢 Mittelfristige Prognose (4h-Chart): bullisch

📊 DAX Ausblick für den 23.07.2025

Start im Frühhandel: 24.293 Punkte

Damit 216 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs

📈 Long-Szenario – mögliche Kursziele:

24.315 | 24.335 | 24.377 | 24.395 | 24.435 | 24.485 | 24.543 | 24.597 | 24.655 | 24.709

📉 Short-Szenario – mögliche Unterstützungen:

24.287 | 24.251 | 24.212 | 24.157 | 24.103 | 24.038 | 23.989 | 23.913 | 23.853 | 23.819

📌 Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bullisches Szenario: 65 %

Bärisches Szenario: 35 %

➡ Erwartete Tagesrange:

Zwischen 24.524 und 24.137 Punkten

🧭 DAX Widerstände & Unterstützungen

Widerstände:

24.303 | 24.433 | 24.515 | 24.663 | 24.719

Unterstützungen:

24.196 | 24.022 | 23.956 | 23.880 | 23.755 | 23.606

🌍 Marktstimmung: Fear & Greed Index

Aktueller Wert: 73 – Bereich „Greed“

Vormonat: 54 – „Neutral“

Vorjahr: 48 – ebenfalls „Neutral“

📉 Ein Greed-Wert über 70 kann auf eine bevorstehende Korrektur oder bärische Umkehr hinweisen.

📅 Relevante Wirtschaftstermine am 23.07.2025

Uhrzeit Region Ereignis 07:00 JP BoJ Verbraucherpreisindex 06/2025 13:00 US MBA-Hypothekenanträge 16:00 US Verkäufe bestehender Häuser 16:00 EU Verbrauchervertrauen Juli 16:30 US Wöchentlicher Ölbericht

📝 Fazit zur DAX Prognose

Die heutige DAX Analyse deutet auf ein bullisches Setup hin – sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart. Der Index konnte sich über zentrale gleitende Durchschnitte schieben. Entscheidend ist, ob die Bullen diese Bewegung heute bestätigen können.

🔔 Für Anleger und Trader bleibt es wichtig, kurzfristige Rücksetzer zu beobachten und die Unterstützungslinien im Auge zu behalten. Ein Ausbruch über 24.400 Punkte könnte mittelfristig neuen Schub in Richtung Allzeithoch bringen.

