Die erste Handelswoche des Jahres wurde für den DAX mit einem kleinen Wochenverlust abgeschlossen. Das 4h Chart bleibt vorerst als neutral zu interpretieren. Die Bullen sind gefordert, den DAX nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte diese Bewegung gelingen, so gilt nachfolgend, dass die Bullen auch in der Lage sind, den Index zügig und mit Momentum aufwärts an und über die 20.130 Punkte zu schieben und den DAX über dieser Marke festzusetzen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es übergeordnet weiter aufwärts in Richtung das Allzeithochs gehen könnte...

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 05.01.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Im Dezember 2024 hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland erneut zugenommen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl stieg gegenüber dem Vormonat um 10.000 Personen, nachdem sie im November revidiert um 6.000 Menschen zugenommen hatte. Die Arbeitslosenquote blieb im Dezember bei 6,1 Prozent. Ohne die Berücksichtigung der saisonalen Faktoren stieg die Zahl der Arbeitslosen um 33.000 Personen auf 2,807 Mio. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich auf 6,0 Prozent. Die Arbeitslosigkeit hat im letzten Monat damit, wie üblich, leicht zugenommen. Dennoch ist der steigende Trend der Arbeitssuchenden unverkennbar. Die Arbeitslosenquote lag im Mai 2022 bei 4,9 Prozent und ist seitdem sukzessive gestiegen. Volkswirte erwarten auch in den kommenden Monaten keine nachhaltige Entspannung am Arbeitsmarkt; eher ist mit einer weiteren Zunahme der Arbeitssuchenden zu rechnen.

Die Ökonomen von Standard Chartered haben ihre Prognose für das chinesische Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 von 4,8 Prozent auf 5,0 Prozent angehoben. Sollte die chinesische Wirtschaft im letzten Jahr um 5,0 Prozent gewachsen sein, so dürfte das Land das offizielle Wachstumsziel der Regierung erreicht haben. Die Daten zu Chinas Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten sind im Dezember weiter gestiegen, was Analysten zu dem Schluss kommen lässt, dass die Wirtschaft im 4. Quartal 2024 um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gewachsen sein könnte. Im Vorfeld war von einem Wert von 4,8 Prozent ausgegangen worden.

DAX Rückblick: (30.12.2024 -03.01.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.936 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 3 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 26 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab zu Wochenbeginn zunächst nach und formatierte das Wochentief bei 19.767 Punkten. Den Bullen gelang es den Index zu stabilisieren und zunächst moderat aufwärtszuschieben. Zu Jahresbeginn gelang es dem Index seine Erholungsbewegung weiter fortzusetzen, allerdings ging es nur mit angezogener Handbremse weiter aufwärts. Den Bullen gelang es zwar, den DAX mehrfach über die 20.000 Punkte-Marke zu schieben; sie vermochten es aber nicht, den Index auch über dieser Marke zu halten. Am Freitag stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein, die den DAX wieder in Richtung der 19.900 Punkte-Marke drückten. Übergeordnet war die Range in der ersten Handelswoche des Jahres, erwartungsgemäß, überschaubar. Der DAX ging bei 19.914 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde über der Marke der letzten Handelswoche im Jahr 2024 formatiert, das Wochentief wurde hingegen unter dem Niveau der Vorwoche markiert. Die erste Handelswoche des Jahres wurde mit einem kleinen Wochenverlust abgeschlossen, die Range lag über der 200 Punkte-Marke.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.929/31/51/82 20.013/52 20.121/51/66/99 20.255/89 20.303/37/88

Dax Unterstützungen 19.886/69 19.779/35/17 19.678/37/11 19.580 19.495/88 19.377

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 20.336 und 19.925

Tagesschlussmarken 20.623 und 19.737

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 20.844 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 21.593 bis 2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in der letzten Handelswoche praktisch kaum bewegt. Seitdem das Allzeithoch (20.543 Punkte) formatiert wurde hat der Index zurückgesetzt. Von den letzten 11 Tageskerzen sind 10 rot. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass sich der Index in den letzten Handelstagen stabilisieren, aber bisher noch nicht wesentlich erholen konnte. Es ging im Zuge des Rücksetzers unter die SMA20 (aktuell bei 20.151 Punkten) bis an das 38,2 % Retracement.

Die Bullen sollten in den kommenden Handelstagen versuchen, eine Erholung abzubilden. Diese könnte sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie im November zunächst ein Brett gewesen ist. Es hat mehrere Anläufe benötigt, um über diese Linie zu laufen. Vorstellbar ist, dass sich mit Erreichen der SMA20 vergleichbare Kursmuster einstellen. Dies ist insbesondere dann wahrscheinlich, wenn die Bewegungen nicht mit Dynamik und mit Momentum unterlegt sind. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so könnte der Index wieder an das 38,2 % Retracement zurücksetzen. Gelingt es den Bullen aber in den kommenden Handelstagen Dynamik abzubilden, so könnte der Index über die SMA20 laufen, wobei die Bewegung erst als belastbar interpretiert werden kann, wenn der DAX einen Tagesschluss über der SMA20 formatiert, der am Folgetag bestätigt wird. Sollten die Bullen es schaffen, den DAX verbindlich über der SMA20 festzusetzen, so könnte es wieder in Richtung der 20.385/405 Punkte, bzw. des All-time-highs gehen.

Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte diese zunächst an das 50,0 % Retracement bzw. an die SMA50 (aktuell bei 19.637 Punkten) gehen. Das Chartbild würde sich dann bärisch eintrüben, wenn es die Bären schaffen, einen Tagesschluss unter der SMA50 zu formatieren, der am Folgetrag bestätigt wird. Stellt sich dies ein, so wäre mit weiteren Rücksetzern zu rechnen, die bis an das 61,8 % Retracement bzw. übergeordnet bis an die SMA200 (aktuell bei 18.777 Punkten) gehen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, DAX Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX im Zuge der Schwäche seit Mitte Dezember nachgegeben hat. Der Index hat bis exakt an die SMA200 (aktuell bei 19.779 Punkten) zurückgesetzt und konnte sich im Bereich dieser Linie stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Im Zuge der Seitwärtsbewegung ging es zurück in den Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 19.929 Punkten). Zum Wochenschluss hin konnte sich der DAX an die SMA50 (aktuell bei 19.982 Punkten) schieben, wurde hier aber abgewiesen.

Damit bleibt das 4h Chart als neutral zu interpretieren. Die Bullen sind gefordert, den DAX nicht nur über die SMA20, sondern auch über die SMA50 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte diese Bewegung gelingen, so gilt nachfolgend, dass die Bullen auch in der Lage sind, den Index zügig und mit Momentum aufwärts an und über die 20.130 Punkte zu schieben und den DAX über dieser Marke festzusetzen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es übergeordnet weiter aufwärts in Richtung das Allzeithochs gehen könnte.

Setzen sich die Bären durch, so könnte es erneut an die SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie wieder angelaufen, so wäre es wichtig, dass sich der Index im Dunstkreis dieser Linie stabilisiert und erholt. Geht es aber mit Dynamik und Momentum an diese Linie, so könnten es direkt weiter abwärts an die 19.680 Punkte bzw. die 19.480/60 Punkte gehen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, DAX Prognose (4h): neutral

Fazit: das Tageschart ist im Augenblick als neutral zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnte es weiter abwärts in Richtung des 50 % Retracements bzw. der SMA50 gehen. Erst wenn sich der DAX wieder über der SMA20 etabliert hat, könnte der Fokus erneut auf die Oberseite gerichtet sein.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 19.914 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.935/37, bei 19.950/52, bei 19.968/70, bei 19.985/87, bei 19.997/99, bei 20.011/13, bei 20.028/30 bzw. bei 20.044/46 Punkten gehen. Über der 20.044/46 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.061/63, bei 20.075/77, bei 20.089/91, bei 20.108/10, bei 20.124/26, bei 20.139/41, bei 20.155/57, bei 20.171/73, bei 20.188/90, bei 20.202/04, bei 20.220/22, bei 20.236/38, bei 20.255/57 und dann bei 20.269/71 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 19.914 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.903/01, bei 19.888/86, bei 19.871/69, bei 19.853/51, bei 19.835/33, bei 19.819/17, bei 19.804/02, bei 19.788/86, bei 19.770/68, bei 19.752/50 und dann bei 19.740/38 Punkten zu drücken. Unter der 19.740/38 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 19.725/23, bei 19.713/11, bei 19.695/93, bei 19.680/78, bei 19.667/65, bei 19.651/49, bei 19.637/35, bei 19.617/15, bei 19.599/97, bei 19.583/81, bei 19.569/67 bzw. bei 19.554/52 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 02 / 2025:

seitwärts / abwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

