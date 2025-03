Der DAX gab sich zu Wochenbeginn zunächst dynamisch nach, konnte sich in den Folgetagen aber stabilisieren und wieder moderat erholen. Im Chart ist erkennbar, das der Index unter die SMA20 (aktuell bei 22.718 Punkten) gefallen ist, es zunächst nicht gelungen ist, wieder über diese Durchschnittslinie zu laufen. Es ging drei Handelstage immer wieder an diese Durchschnittslinie, der DAX hat es aber erst am Freitag geschafft, sich über diese Linie zu schieben.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

DAX Rahmenbedingungen:

Der US-Haushaltsentwurf wurde in der Nacht verabschiedet - mit den Stimmen der Demokraten. Damit ist ein teilweiser Shutdown in Amerika abgewendet worden. Bis zum Ende des Haushaltsjahrs, Ende September, ist die Finanzierung der Regierungsgeschäfte damit gesichert. Wie so oft kam die Lösung der Haushaltsverhandlungen in der letzten Minute zustande. Ohne eine Einigung hätten die staatlichen Institutionen ihre Arbeit teilweise einstellen müssen, viele Staatsbedienstete hätten vorerst kein Geld bekommen. Das wurde nur abgewendet und damit ist auch eine Unsicherheit für Anleger und Investoren beseitigt worden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich der Streit um den Haushalt im September wieder einstellen wird.

Nach wie vor verunsichert der sprunghafte Entscheidungsstil der US-Administration die Anleger in den USA. Nachdem es nach den Präsidentschaftswahlen mit den US-Indizes noch deutlich aufwärts ging, hat sich in den letzten Wochen aber Ernüchterung eingestellt. Laut einer Studie von Wells Fargo könnte das Wachstum im 1. Quartal 2025 noch solide ausfallen, doch in der zweiten Jahreshälfte spürbar nachlassen. Hauptgrund des Rückgangs wird in den wirtschaftspolitischen Unsicherheiten durch die Trump Administration gesehen. Insbesondere die Entscheidungen zur Zollpolitik sorgen für Verunsicherung. Es wird zudem befürchtet, dass die Inflation wieder anziehen könnte, was letztendlich die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Dies hat bereits zu einer gedämpften Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmern gesorgt.

DAX Rückblick: (10.03.2025 -14.03.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.181 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 494 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 40 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte am Montagmorgen mit Aufnahme des vorbörslichen Handels das Wochenhoch bei 23.226 Punkten. Es ging von hier aus am Montag dynamisch abwärts. Der Index konnte sich erst im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag stabilisieren und erholen. Diese Erholung war aber nicht langanhaltend. Es ging bereits am Dienstagmittag wieder in Richtung Süden. Die Dynamik der Abgaben war vergleichbar mit denen am Montag. Erst am Abend gelangen die Stabilisierung und die Erholung. Am Mittwoch setzte sich die Erholung moderat weiter fort. Bis Donnerstagnachmittag ging es übergeordnet in eine Box seitwärts weiter. Der DAX gab im Handelsverlauf am Donnerstagnachmittag moderat nach, konnte sich im Rahmen des Frühhandels am Freitag wieder etwas erholen. Die Aufwärtsbewegung setzte sich im weiteren Handelsverlauf am Freitag dynamisch fort. Der DAX konnte sich im Zuge dessen wieder über die 23.000 Punkte-Marke schieben und sich über dieser Marke auch etablieren. Der DAX ging bei 23.088 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief ebenso. Die Range lag deutlich über dem Wert der letzten Handelswoche als auch über dem Jahresdurchschnitt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde der dritte Wochenverlust dieses Jahres formatiert.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 23.238/40 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 23.257/59 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.777/75 Punkte deutlich unter unser maximales Anlaufziele auf der Unterseite bei 22.760/58 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 23.104/73 23.288 23.347/85 23.495 23.511 23.635/94

DAX Unterstützungen 22.924 22.864/57/34/07 22.718 22.695/64/06 22.511 22.450 22.363/18 22.281

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 23.263 und 22.678

Tagesschlussmarken 23.733 und 21.947

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 24.421 bis 15.055

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX gab sich zu Wochenbeginn zunächst dynamisch nach, konnte sich in den Folgetagen aber stabilisieren und wieder moderat erholen. Im Chart ist erkennbar, das der Index unter die SMA20 (aktuell bei 22.718 Punkten) gefallen ist, es zunächst nicht gelungen ist, wieder über diese Durchschnittslinie zu laufen. Es ging drei Handelstage immer wieder an diese Durchschnittslinie, der DAX hat es aber erst am Freitag geschafft, sich über diese Linie zu schieben.

Das Tageschart würde sich aber erst dann verbindlich bullisch aufhellen, wenn es der Index es schafft, sich über der SMA20 zu etablieren und nachfolgend zügig weiter aufwärtslaufen kann. Sollte dies gelingen, so könnte es im weiteren Handelsverlauf weiter aufwärts in Richtung der 23.375/95 Punkte und übergeordnet wieder in Richtung des Allzeithochs gehen.

Geht es auf der anderen Seite per Tagesschluss wieder unter die SMA20, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn der DAX den Kontakt zur SMA20 verliert und sich nicht im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Sollten sich diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen einstellen, so könnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des 23,6 % Retracements bzw. der SMA50 (aktuell bei 22.901 Punkten) ausdehnen könnten. Wird die SMA50 im Zuge von Schwäche angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der Index über die SMA20 (aktuell bei 22.684 Punkten) schieben konnte, sich dann aber müde gelaufen hat. Es ging einige Handelstage seitwärts weiter. Im Zuge dieser Bewegung ist der DAX wieder an die SMA20 gelaufen. Es ging im Zuge von Schwäche im weiteren Handelsverlauf unter die SMA20 und nachfolgend auch unter die SMA50 (aktuell bei 22.857 Punkten). Der Index hat im Rahmen einer Seitwärtsbewegung länger konsolidiert, konnte sich im Handelsverlauf am Freitag sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 schieben.

Damit hat sich das übergeordnete Chartbild etwas aufgehellt. Solange der Index über der SMA50 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Rücksetzer haben die Möglichkeit sich entweder an der SMA50 oder, wenn dieser Support nicht hält an der SMA20 stabilisieren und erholen. Im Chart ist gut erkennbar, dass die SMA20 in den letzten Handelstagen ein harter Widerstand gewesen ist, denkbar, dass es jetzt bei Rücksetzern ein guter Support sein könnte. Eintrüben würde sich das Chartbild dann wieder, wenn sich der DAX unter der SMA20 festsetzen würde. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 22.363 Punkten) ausweiten könnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es aufwärts in Richtung des Allzeithochs gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn der DAX sich per Tageschluss wieder unter der SMA20 festsetzt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 23.088 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.097/99, bei 23.114/16, bei 23.135/37, bei 23.151/53, bei 23.165/67, bei 23.181/83, bei 23.202/04, bei 23.217/19, bei 23.238/40, bei 23.257/59, bei 23.275/77, bei 23.292/94 und dann bei 23.311/13 Punkten gehen. Über der 23.311/13 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 23.327/29, bei 23.344/46, bei 23.359/61, bei 23.375/77, bei 23.394/96, bei 23.412/14, bei 23.430/32, bei 23.448/50, bei 23.465/67, bei 23.484/86, bei 23.505/07, bei 23.521/23, bei 23.537/39, bei 23.555/57 bzw. bei 23.572/74 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 23.088 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.063/61, bei 23.048/46, bei 23.030/28, bei 23.016/14, bei 22.999/97, bei 22.985/83, bei 22.969/67, bei 22.954/52, bei 22.939/37, bei 22.922/20, bei 22.905/03, bei 22.889/87, bei 22.873/71 bzw. bei 22.854/52 Punkten zu drücken. Unter der 22.854/52 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 22.838/36, bei 22.821/19, bei 22.807/05, bei 22.790/88, bei 22.777/75, bei 22.760/58, bei 22.746/44, bei 22.728/26, bei 22.715/13, bei 22.699/97, bei 22.680/78, bei 22.665/63, bei 22.647/45, bei 22.627/25 und dann bei 22.606/04 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 11 / 2025:

seitwärts / aufwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

