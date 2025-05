Der DAX konnte sich wieder deutlich erholen und hat die Verluste (durch den Zoll-Schock der USA) mittlerweile egalisiert. Im Tageschart ist die Erholung in einer V-Formation gut erkennbar. Zum Wochenschluss der zurückliegenden Handelswoche konnte der DAX ein neues Allzeithoch formatieren. Auch das Tageschart ist damit bullisch zu interpretieren. Der DAX ist problemlos über die SMA50 (aktuell bei 22.347 Punkten) gelaufen und konnte sich darüber festsetzen. Und wir meinen, die Börsenampel steht weiter auf GRÜN. Das Tageschart ist weiterhin bullisch zu interpretieren.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 11.05.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen

Die Fed hat bei ihrer letzten Sitzung den Leitzins unverändert gelassen. Diese Entscheidung war durchaus mit Spannung gesehen worden, da der amerikanische Präsident seit Wochen Stimmung für eine Zinssenkung macht. Dem ist nicht entsprochen worden. Die Wirtschaft schrumpft zwar, der Arbeitsmarkt zeigt sich (noch) vergleichsweise robust. Für die Fed gibt es aktuell keinen Grund den Leitzins anzupassen. Die Spanne liegt aktuell bei 4,25 bis 4,50 Prozent. Zu diesem Satz können sich die Geschäftsbanken bei der Fed Geld leihen. Die US-Zentralbank hat ihre Geldpolitik damit begründet, dass das Risiko einer höheren Inflation nach wie vor gegeben, bzw. gestiegen sei. Im Augenblick sieht sie auch keine Gründe für eine rasche Zinssenkung. Dies kann als Hinweis auf die aggressive Zollpolitik der US-Administration verstanden werden. Die Fed arbeitet unabhängig von der US-Regierung, trotzdem versucht der amtierende US-Präsident Einfluss auf die Entscheidungen zu nehmen.

Die Inflation in den USA liegt im Moment bei 2,4 Prozent, im Februar lag die Teuerung noch bei 2,8 Prozent. Die Effekte durch die Zollpolitik wird sich erst im Zeitverlauf zeigen. Viele Händler und Hersteller haben noch auf Vorrat geordert, sodass der Zolleffekt erst im 3. Quartal sichtbar werden könnte.

Die jüngsten Exportdaten haben viele Experten überrascht. Die Exporte im April sind deutliche über den Erwartungen gelegen. Die Ausfuhren stiegen im April im Vergleichszeitraum um 8,1 Prozent, während die Importe um 0,2 Prozent zurückgingen. Bedingt durch den Zollkonflikt mit den USA ist man davon ausgegangen, dass es zu einer deutlichen Abschwächung des Handels kommen sollte. Dies hat sich bisher so nicht eingestellt. In den letzten Tagen hat sich aber eine gewisse Entspannung eingestellt. Analysten zufolge könnten die USA die Zölle gegenüber deutlich, auf 54 Prozent, absenken. Es wird davon ausgegangen, dass die USA mit den Chinesen bis Ende Juni eine Vereinbarung getroffen haben, nachdem Großbritannien vor einigen Tagen den ersten Zoll-Deal mit den USA geschlossen haben.

DAX Rückblick: (05.05.2025 -09.05.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.060 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 804 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 61 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zu Wochenbeginn konnte sich der DAX zunächst etwas erholen, gab am Dienstag alle Gewinne ab. Es ging bis Dienstagmittag dynamisch und mit Momentum abwärts. Nachdem das Wochentief formatiert war, konnte sich der Index wieder erholen und über die 23.200 Punkte laufen. Nach weiteren Gewinnmitnahmen, die bis Mittwochabend angehalten haben, stellte sich wieder Kaufinteresse ein, das ausgeprägt war und bis zum Wochenschluss angehalten hat. Am Freitag wurde ein neues DAX Allzeithoch formatiert. Der DAX ging bei 23.514 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde über der Marke der Vorwoche formatiert. Der DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche ein neues Allzeithoch markiert. Das Wochentief lag zwar unter der 23.000 Punkte-Marke, aber über dem Niveau der Woche zuvor. Es konnte ein weiterer Wochengewinn formatiert werden, der fünfte hintereinander und der 13. in diesem Jahr. Auf Wochensicht sehen wir rund 1,8% plus. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor und lag auch unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 23.515/17 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 23.536/38 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.888/86 Punkte-Marke exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 22.868/66 Punkten. Hier hat das Setup perfekt gegriffen.

DAX - Wie könnte es weitergehen

DAX-Widerstände 23.539/70 23.621 23.703/11 23.835 23.945/71

DAX-Unterstützungen 23.471/57 23.369/26 23.260/04 23.137/14 23.071/10 22.966/38/02 22.875 22.738 22.611

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups

Intraday-Marke 23.681 und 23.234

Tagesschlussmarken 24.170 und 22.620

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 24.170 bis 15.055

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart

DAILY

Der DAX konnte sich, nach dem ausgeprägten Rücksetzer, wieder deutlich erholen und hat die Verluste mittlerweile egalisiert. Im Tageschart ist die Erholung in einer V-Formation gut erkennbar. Zum Wochenschluss der letzten Handelswoche konnte der DAX ein neues Allzeithoch formatieren.

Auch das Tageschart ist damit bullisch zu interpretieren. Der DAX ist problemlos über die SMA50 (aktuell bei 22.347 Punkten) gelaufen und konnte sich darüber festsetzen. Es ist im Chart gut erkennbar, dass sich der Index mehrmals an der SMA50 stabilisieren konnte und dann die ausgeprägte Erholungsbewegung abgebildet hat. Vier der letzten fünf Tageskerzen sind grün eingefärbt.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA50 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten unsere übergeordneten Anlaufziele bei 23.695/715 Punkte bzw. die 23.955/75 Punkte sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese bis in den Bereich der SMA50 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden. Wesentlich unter diese Durchschnittslinie sollte es in den kommenden fünf Handelstagen nicht mehr gehen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX problemlos über die SMA200 (aktuell bei 22.036 Punkten) laufen und sich darüber etablieren konnte. Es ging zwar noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 23.326 Punkten), der Rücksetzer wurde aber direkt wieder zurückgekauft. Im weiteren Handelsverlauf stellte sich deutlicher Kaufdruck ein. Der DAX konnte sich im Zuge dessen über die 23.000 Punkte schieben und nachfolgend festsetzen. Im Rahmen der Schwäche wurde die SMA20 als Support zwar zunächst aufgegeben, den Bullen gelang es aber, den Index direkt zurück über diese Durchschnittslinie zu schieben und zu etablieren.

Damit hat sich das 4h Chart bullisch aufgehellt. Es heißt jetzt "Advantage Bulls". Solange diese den Index über der SMA20 halten können, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

*****

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln

Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

*****

Wird die SMA20 aber im Zuge von Schwäche wieder angelaufen und kann sich der DAX nicht im Dunstkreis dieser Linie erholen, so trübt sich das Chartbild dann wieder ein, wenn es im Rahmen von Rücksetzern nicht nur unter diese Linie geht, sondern der Index nachfolgend auch den Kontakt verliert. Dies könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 23.010 Punkten) fortsetzen könnten. Wesentlich unter diese Durchschnittslinie sollte es nicht mehr gehen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

FAZIT / Short Cut: Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA50 halten kann, solange könnte es zu immer weiteren Hochs gehen. Rücksetzer sollten sich per Tagesschluss spätestens an der SMA50 erholen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 23.514 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.534/36, bei 23.554/56, bei 23.571/73, bei 23.590/92, bei 23.609/11, bei 23.627/29, bei 23.645/47, bei 23.661/63, bei 23.677/79, bei 23.699/701, bei 23.715/17 und dann bei 23.731/33 Punkten gehen. Über der 23.731/33 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 23.749/51, bei 23.766/68, bei 23.782/84, bei 23.805/07, bei 23.822/24, bei 23.841/43, bei 23.860/62, bei 23.879/81, bei 23.901/03, bei 23.919/21, bei 23.938/40 bzw. bei 23.957/59 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 23.514 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 23.496/94, bei 23.480/78, bei 23.462/60, bei 23.444/42, bei 23.428/26, bei 23.415/13, bei 23.399/97, bei 23.382/80, bei 23.365/63, bei 23.348/46, bei 23.329/27, bei 23.311/09 bzw. bei 23.293/91 Punkten zu drücken. Unter der 23.293/91 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 23.274/72, bei 23.255/53, bei 23.233/31, bei 23.211/09, bei 23.190/88, bei 23.178/76, bei 23.159/57, bei 23.143/41, bei 23.121/19, bei 23.098/96, bei 23.080/78, bei 23.059/57, bei 23.038/38, bei 23.020/18 und dann bei 22.998/96 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 20 / 2025

seitwärts / aufwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

INDEX Trading bei XTB

- HINWEIS IN EIGENER SACHE -

NEU: Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:

Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB

Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte

Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten

Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)

1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash

JETZT im Demokonto testen!

DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS*