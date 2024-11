DAX stürzt um 1,5 % ab – trotz besserer Daten

Die europäischen Indizes verzeichnen einen Abschwung, nachdem die Gewinne europäischer Unternehmen, darunter Volkswagen, trotz besserer Wirtschaftsdaten enttäuschend ausfielen. Die europäischen Indizes verzeichnen einen Abschwung, nachdem die Gewinne europäischer Unternehmen, darunter Volkswagen, enttäuschend ausgefallen sind. Die europäischen Aktienmärkte, insbesondere der Euro Stoxx 50 und der deutsche DAX, haben Mitte der Woche mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen. Die Situation wird durch die Probleme großer europäischer Unternehmen wie Volkswagen verschärft, das mit sinkenden Gewinnen und möglichen Fabrikschließungen zu kämpfen hat. Drastischer Gewinneinbruch und Umstrukturierungspläne bei Volkswagen Die jüngsten Finanzergebnisse von Volkswagen sind enttäuschend. Das Betriebsergebnis ist im dritten Quartal um 42 % eingebrochen, was zu einem deutlichen Rückgang der Betriebsmarge des Unternehmens geführt hat. Die Situation erfordert drastische Maßnahmen seitens der Unternehmensleitung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Um diese Probleme anzugehen, erwägt Volkswagen die Schließung mehrerer deutscher Werke und einen erheblichen Stellenabbau. Diese Pläne haben zu Kontroversen und potenziellen Arbeitskämpfen geführt, was die Situation des Unternehmens weiter verkompliziert. Bei näherer Betrachtung der Daten zeigt sich, dass die gleichnamige Marke von Volkswagen eine operative Marge von nur 2,1 % erzielte. Interessanterweise steigen die Aktien des Unternehmens derzeit nach dem negativen Verlust, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Anleger noch schwächere Daten als die vorgelegten erwarten.

Das Unternehmen verzeichnete die niedrigste Betriebsmarge seit vielen Jahren. Quelle: Bloomberg Finance LP Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft Die Probleme von Volkswagen sind symptomatisch für die umfassenderen wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa. Die Region hat mit einem niedrigen Wirtschaftswachstum, einer hohen Inflation und steigenden Energiekosten zu kämpfen. Die potenziellen Auswirkungen der Umstrukturierung von Volkswagen auf die deutsche Wirtschaft, die größte in Europa, könnten diese Herausforderungen noch verschärfen. Die Kombination aus den Schwierigkeiten von Volkswagen und den allgemeinen wirtschaftlichen Problemen lastet schwer auf den europäischen Aktienmärkten. Investoren werden immer vorsichtiger, wenn es um Investitionen in europäische Aktien geht, da die Region mit einer schwierigen Prognose konfrontiert ist. Im Gegensatz dazu entwickeln sich US-Aktien weiterhin gut und profitieren von einer stärkeren wirtschaftlichen Erholung und positiven Unternehmensgewinnen. Diese unterschiedliche Entwicklung zwischen den europäischen und den US-amerikanischen Märkten wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft anhalten. DAX-Aktienentwicklung Es ist erwähnenswert, dass eine deutliche Mehrheit der Unternehmen im deutschen DAX heute an Wert verliert. Die Ausnahme und der Top-Performer ist Volkswagen, das heute zulegt, aber seit Jahresbeginn ist die Aktie um 20 % gesunken und hat einen schwachen Einfluss auf die Aussichten für andere deutsche Unternehmen.

Quelle: Bloomberg Finance LP Wirtschaftsdaten Erwähnenswert sind auch einige heute veröffentlichte Daten. Das deutsche BIP hat die Markterwartungen übertroffen. Das BIP wuchs im Jahresvergleich um 0,2 %, verglichen mit den erwarteten 0,1 %. Die zuvor veröffentlichten Daten wurden jedoch von 0,3 % auf 0,1 % korrigiert. Im Quartalsvergleich sehen wir nicht den erwarteten Rückgang von 0,1 %, sondern stattdessen ein Wachstum von 0,2 %. Dies hängt jedoch mit einer niedrigeren Basis zusammen: Der vorherige Wert wurde von -0,1 % auf -0,3 % korrigiert. Darüber hinaus fielen die Inflationszahlen mit einem VPI von 2,0 % höher aus als erwartet, verglichen mit 1,8 % erwartet und 1,6 % zuvor.

Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Technische Perspektive Technisch gesehen verzeichnet der DAX40 heute einen deutlichen Rückgang, der auch mit dem jüngsten starken Rückgang des Aktienkurses von Volkswagen zusammenhängt. Der DAX / DE40 ist auf den niedrigsten Stand seit dem 11. Oktober gefallen, was den stärksten Rückgang seit Die unter Trumps Präsidentschaft zuvor eingeführten Zölle hatten sehr negative Auswirkungen auf deutsche Unternehmen, insbesondere auf die Automobilindustrie. Folglich schwächen die wachsenden Chancen auf einen erneuten Sieg Trumps auch die Situation der europäischen Indizes. Die wichtigsten Unterstützungs Quelle: xStation5 von XTB

