DAX: tägliche Prognose vom 11.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinsch√§tzung zum Dax f√ľr Donnerstag, den 11.01.2024 - Zeitpunkt der Analyse: 08:14 Uhr

Übergeordnete Tendenz: 

Der Dax ging gestern Morgen bei 16.772 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Das Tagestief wurde direkt mit Aufnahme des vorb√∂rslichen Handels formatiert. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch aufw√§rts. Das TH wurde zwar √ľber der 16.700 Punkte Marke formatiert, aber unter dem TH des Vortags. Teile der Gewinne wurden im Nachgang dessen wieder abgegeben. Es ging zur√ľck an die 16.800 Punkte Marke und nach einer langen Konsolidierung konnten sich die Bullen schlie√ülich durchsetzen. Am Abend ging es wieder deutlich √ľber die 16.800 Punkte Marke, √ľber der sich der DAX dann auch festgesetzt hat. Der Index ging bei 16.852 Punkten aus dem Tageshandel. 20 Gewinner standen 20 Verlieren gegen√ľber.

Nachdem sich der DAX zu Wochenbeginn √ľber die SMA20 (aktuell bei 16.853 Punkten) schieben konnte, ging es nach einem kleineren R√ľcksetzer gestern wieder in den Dunstkreis dieser Linie zur√ľck. Die Bullen sind jedoch noch nicht aus dem Schneider. Es gilt, dass sie es zeitnah schaffen m√ľssen, den DAX wieder √ľber der SMA20 zu etablieren und direkt weiter aufw√§rts zu schieben. Sollte diese Bewegung gelingen, so k√∂nnte es in Richtung des Jahreshochs gehen.

Scheitern die Bullen aber und gelingt es erneut nicht, den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 festzusetzen, so w√ľrden die b√§rischen Tendenzen zunehmen. Setzt sich der DAX per Tageschluss erneut unter der SMA20 fest und wird dieser Tagesschluss am Folgetag best√§tigt, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen k√∂nnten, die √ľbergeordnet in Richtung der SMA50 (aktuell bei 16.275 Punkten) bzw. der SMA200 (aktuell bei 15.956 Punkten) laufen k√∂nnten.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.940 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Er notiert damit 140 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am gestern Morgen und √ľber 88 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch  

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 16.864 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass Index Ende der Vorb√∂rse bereits die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 16.841 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 16.822 Punkten) in einem dynamischen Aufw√§rtsimpuls √ľberwinden konnte. Der R√ľcksetzer am Vormittag ging an die SMA20, an der sich der Dax mehrmals stabilisieren konnte. Letztendlich hat dieser Support gehalten. Am Abend notierte der Index wieder √ľber der SMA50.

Damit hat sich das Stundenchart wieder bullisch aufgehellt. Solange es die Bullen per Stundenschluss schaffen, den Dax √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele k√∂nnten die 16.830/45 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 16.970/90 Punkten sein.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten sich diese sp√§testens im Bereich der SMA50 / SMA200 stabilisieren. Gelingt dies aber nicht, bzw. wird die Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung des Wochentiefs der Vorwoche gehen.

 

Übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

 

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

16.985 / 17.071 bis 16.826 / 16.767 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

16.926/30/54/89

17.005/71/94

17.156

17.239

Dax Unterst√ľtzungen

16.914

16.895/74/64/43/13

16.794/69/64/51/40/31

16.698/77/33

16.555

¬†Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5¬† // Marken in FETT sind Kreuzwiderst√§nde oder -unterst√ľtzungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte gestern bei 74 und damit einen Punkt √ľber dem Level am Vortag. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 65 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor hatte noch "Fear" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 49.

Der DAX 40 Gewinner am Mittwoch - Heidelberger Materials

Die Heidelberger Materials Aktie (HEI) hat gestern weiter zulegen können. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn. Im Tageschart ist erkennbar, dass da Wertpapier seinen Höhenflug der letzten Handelstage weiter fortsetzen konnte. Es ging mit einem deutlichen GAP up in den Handel, nachfolgend hielt die Nachfrage nach dem Papier an.

Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Nachdem sich der Anteilsschein bis Oktober in einer Box seitw√§rts bewegt hat, konnte sich das Wertpapier im Oktober zun√§chst √ľber die SMA200 (aktuell bei 72,54 EUR) und dann √ľber die SMA50 (aktuell bei 75,53 EUR) schieben. Es ist erkennbar, dass die Aktie zun√§chst M√ľhe hatte sich von der SMA50 zu entfernen, es nach einigen Versuchen dann aber geschafft hat. Es ging bis Mitte Dezember aufw√§rts. Im Zuge der Seitw√§rtsbewegung ist die Aktie wieder an die SMA20 (aktuell bei 81,08 EUR) gelaufen, konnte sich aber im Dunstkreis dieser Linie erholen. Aktuell notiert der Anteilsschein am Hoch von April 2018. Solange es das Wertpapier schafft, sich √ľber der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive dann es weiter aufw√§rts bis in den Bereich des Hochs (98,16 EUR) von Januar 2018 gehen k√∂nnte.

Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann, wenn sich die Aktie wieder verbindlich unter der SMA20 festsetzt. Weitere Abgaben w√§ren dann denkbar, die bis zur SMA50 gehen k√∂nnten.¬†

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

√ľbergeordnete Einsch√§tzung Daily Heidelberger Materials, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer am Mittwoch - Bayer

Die Bayer Aktie hat gestern im Handel 2,1 Prozent abgegeben. Das Wertpapier hat sich in den letzten Handelswochen moderat erholen können. Seit dem Tief bei 30,18 EUR ist die Aktie im Januar wieder an die 36 EUR gelaufen. Es ging in den letzten beiden Handelstagen wieder etwas abwärts.

Der Anteilsschein ist im Zuge der Aufw√§rtsbewegung aktuell an die¬†SMA50 (aktuell bei 35,19 EUR) gelaufen, hat es aber nicht geschafft, sich √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Das Problem beim Anlaufen dieser Linie war die mangelnde Dynamik, die auch schon in den letzten Handelswochen gefehlt hat. Die Aktie muss sich aber √ľber die SMA50 schieben und etablieren, will sie wieder Perspektive auf der Oberseite haben. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die SMA50 durchaus ein Brett sein k√∂nnte. Die letzten Versuche Mitte des Jahres diese Linie zu √ľberqueren sind alle gescheitert. Somit bleibt abzuwarten, ob der Move abgebildet wird.

Sollte die Bewegung nicht gelingen, so k√∂nnte es wieder zur√ľck in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 33,23 EUR) gehen. Gelingt hier keine Erholung, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an das November Tief gehen k√∂nnten.

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

√ľbergeordnete Einsch√§tzung Daily Bayer, Prognose: b√§risch / neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

06:00    JP    Koinzidenter Index 11/2023

09:00    SP    Industrieproduktion 11/2023

10:00    IT    Industrieproduktion 11/2023

10:00    EU    Monatsbericht EZB

14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche

14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30    US    Verbraucherpreise 12/2023

14:30    US    Realeinkommen 12/2023

15:00    DE    Leistungsbilanz 11/2023

20:00    US    Staatshaushalt 12/2023

22:30    US    Fed Balance Sheet

 

