Das Wichtigste in Kürze PCE-Inflationsdaten werden entscheidend

EUR/USD vor wichtiger Richtungsentscheidung

vor wichtiger Richtungsentscheidung Bank of Japan könnte Märkte überraschen

Börse Aktuell, Börse Ausblick & Börse Prognose: Diese Woche entscheidet über den Sommertrend 📊 Die neue Handelswoche könnte für die globale Börse Aktuell richtungsweisend werden. Zwar startet die Woche aufgrund des Memorial Day in den USA vergleichsweise ruhig, doch bereits ab Dienstag rücken wichtige Inflationsdaten, Notenbank-Kommentare und geopolitische Entwicklungen wieder in den Fokus der Anleger. Besonders die kommenden Daten zur US-Inflation sowie neue Signale der EZB und der Bank of Japan könnten die kurzfristige Börse Prognose deutlich verändern. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem der S&P 500, EUR/USD und USD/JPY. Key Takeaways 📌 PCE-Inflationsdaten werden entscheidend

EUR/USD vor wichtiger Richtungsentscheidung

Bank of Japan könnte Märkte überraschen S&P 500 vor wichtigem Belastungstest 🚀 Der S&P 500 bewegt sich weiterhin nahe seiner Rekordstände und profitiert von robusten US-Konjunkturdaten sowie dem anhaltenden KI-Boom. Doch die kommende Woche bringt mehrere Belastungstests für die Wall Street: US-PCE-Inflation am Donnerstag

Neue BIP-Daten aus den USA

Arbeitsmarktdaten und Auftragseingänge

Quartalszahlen von Dell, Salesforce, Costco und Snowflake Besonders wichtig bleibt der sogenannte Core-PCE-Index — das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Sollten die Inflationsdaten erneut höher ausfallen als erwartet, könnte dies die Hoffnungen auf Zinssenkungen deutlich belasten und Druck auf die Aktienmärkte ausüben. S&P 500 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. EUR/USD und USD/JPY im Fokus der Börse Prognose 💱 Auch am Devisenmarkt dürfte die Volatilität spürbar zunehmen. Beim EUR/USD richtet sich der Blick vor allem auf die europäischen Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Zusätzlich werden die EZB-Protokolle veröffentlicht, die Hinweise auf den weiteren Zinspfad liefern könnten. Der USD/JPY bleibt dagegen stark von der Geldpolitik der Bank of Japan abhängig. Anleger warten gespannt auf Aussagen von BoJ-Chef Kazuo Ueda sowie auf neue Inflations- und Konjunkturdaten aus Japan. Aktuell preist der Markt nahezu vollständig eine Zinserhöhung bis Ende Juli ein — jede Überraschung könnte daher starke Bewegungen im Yen auslösen. Zusätzlich bleiben geopolitische Risiken präsent: Treffen der Quad-Außenminister in Neu-Delhi

Sicherheitskonferenz in Singapur

Anhaltende Spannungen im Nahen Osten Experten Fazit Das Fazit vom Experten Jeremy Krings Die kommende Woche dürfte für die Börse Aktuell, den kurzfristigen Börse Ausblick und die mittelfristige Börse Prognose eine entscheidende Rolle spielen. Während Aktienmärkte weiterhin von KI-Fantasie und stabilen Unternehmenszahlen profitieren, könnten Inflationsdaten und Notenbank-Signale schnell für neue Unsicherheit sorgen. Besonders wichtig wird sein, ob sich die Inflation weiter abschwächt oder erneut Anzeichen für anhaltenden Preisdruck sichtbar werden. Anleger sollten daher sowohl den S&P 500 als auch EUR/USD und USD/JPY aufmerksam beobachten, da diese Märkte aktuell die wichtigsten makroökonomischen Trends widerspiegeln. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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