DAX Verlierer: adidas Aktie - Deutliche Schwäche in den letzten vier Handelstagen

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (13.06.2025) 5 Aktien im Plus, 35 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte adidas, die mit einem Abschlag von 2,43 Prozent gehandelt wurden, Deutsche Bank gab um 2,07 Prozent nach, Volkswagen VZ verbilligten sich um 1,98 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - adidas ► adidas WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0 | Ticker: ADS

Die adidas Aktie (ADS) hat am Freitag per Xetra Schluss um 2,43 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist aber sehr gut erkennbar, dass das Papier bis November übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Es ging in einer Bandbreite von gut 40 EUR in einer Box seitwärts. Erst im Dezember nahm der Kaufdruck zu. Es ging in den Dunstkreis der 240 / 245 EUR, wo sich die Aktie festsetzen konnte. Mitte Februar konnte sich das Wertpapier mit einem GAP up über die 250 EUR-Marke schieben und festsetzen. Das Hoch (263,60 EUR), das Mitte Februar formatiert wurde, ist nachfolgend abverkauft worden. Die Schwäche in den letzten Handelswochen war ausgeprägt, wie gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Es ging zunächst zurück in den Bereich der 220/210 EUR und im Handel bis Anfang April zurück in den Bereich der 175 EUR. Das Papier konnte die Verluste in den letzten Handelswochen zum Teil wieder kompensieren, wobei das Wertpapier in den letzten Handelswochen übergeordnet über der 210 EUR-Marke in einer Box seitwärts gelaufen ist. In den letzten vier Handelstagen hat sich deutlichere Schwäche eingestellt, die das Papier an und unter die 200 EUR-Marke geführt hat.

Die Aktie ist im Rahmen der langen Seitwärtsphase im Bereich der SMA20 (aktuell bei 215,07 EUR) / SMA50 (aktuell bei 209,88 EUR) seitwärts gelaufen. Der Rücksetzer im November 2024 wurde von der SMA200 (aktuell bei 227,10 EUR) gestützt; von hier aus ging es wieder aufwärts. Nachdem das Jahreshoch formatiert war wurden alle drei Durchschnittslinien wieder aufgegeben. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die SMA50 Ende Februar noch etwas Support geboten hat, der aber nicht ausgereicht hat. Nach dem das Jahrestief bei 175,20 EUR festgestellt war, konnte sich das Papier wieder etwas erholen. Es ging im Zuge dieser Erholungsbewegung wieder über die SMA20 und die SMA50. Im Chart ist erkennbar, dass die Bewegung an der SMA200 ausgelaufen ist. Die SMA50 konnte den aktuellen Rücksetzer zwar stabilisieren, diese Linie wurde in den letzten Handelstagen aber aufgegeben.

Damit hat sich das Tageschart wieder bärisch eingetrübt. Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, solange könnten sich die Abgaben weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.

Gelingt es dem Papier einen Richtungswechsel abzubilden, so könnte es zunächst aufwärts an die GAP´s (205,00 EUR) bzw. bei 210,10 EUR) gehen. Diese Bewegung könnte sich insbesondere dann einstellen, wenn die Aktie den Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt. Es könnte sich eine grüne Tageskerze ausbilden, die die GAP´s schließt und wieder an die SMA50 laufen könnte.

adidas Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Februar im Zuge der Schwäche wieder an die SMA200 (aktuell bei 213,01 EUR) gelaufen ist. Im Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie zunächst einen guten Support geboten hat, dann aber aufgegeben wurde. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich die Aktie zunächst wieder in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 209,46 EUR) schieben und an dieser Linie entlanglaufen. Im Rahmen des Rücksetzers ging es deutlich unter diese Linie. Dem Papier ist es aber gelungen, sich zu stabilisieren und wieder über die SMA20 zu schieben und nach einigen Bemühungen auch festzusetzen. Nachfolgend konnte die SMA50 (aktuell bei 214,48 EUR) überwunden werden; das ging problemlos, wie sich aus dem Chart herauslesen lässt. Die Schwäche, die sich im Nachgang dessen eingestellt hat, ging wieder unter die SMA20 bis an die SMA50. Hier konnte sich das Papier stabilisieren. Das Papier konnte zwar wieder an die SMA200 laufen, es ist im Chart gut erkennbar, dass die Aktie diese Linie zwar angelaufen hat, sich aber nicht verbindlich darüber etablieren konnte. In der Konsequenz ging es wieder abwärts unter alle drei Durchschnittslinien.

Damit hat sich auch das 4h Chart bärisch eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnten sich die Abgaben in Richtung des Jahrestief einstellen.

Geht es aber wieder aufwärts, so könnte zunächst das GAP bei 205,00 EUR geschlossen werden. Darüber könnte die SMA20 angelaufen, bzw. das GAP bei 210,10 EUR geschlossen werden.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände:

203,83

205,00 (GAP)

209,14

209,46

209,88

210,10 (GAP)

213,01

214,48

215,07

215,73

227,10

Unterstützungen:

197,99

190,65

189,25 (GAP)

183,95

169,16



