US Börsenstart: S&P 500 & Nasdaq steigen dank Amazon und Apple – MicroStrategy mit Bitcoin-Rekordgewinn (31.10.2025)

Die Börse USA bleibt im Aufwärtstrend: Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 konnten heute erneut zulegen – wenn auch nur leicht.

Starke Quartalsergebnisse von Amazon und Apple geben den Tech-Giganten weiter Rückenwind, während Investoren gespannt auf die nächsten Schritte der US-Notenbank (Fed) blicken.

Trotz der positiven Stimmung bleibt der Markt vorsichtig: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember ist nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell von 90 % auf 50 % gefallen.

🧠 Drei Key Takeaways

💡 Big Tech bleibt Zugpferd der Rally: Amazon und Apple liefern starke Zahlen – AWS zeigt bestes Wachstum seit drei Jahren, Apple setzt auf ein starkes Weihnachtsquartal.

💰 Bewertungen steigen rasant: Der S&P 500 notiert bei einem KGV von 23 , die „Magnificent Seven“ sogar bei 31 – deutlich über dem 20-Jahres-Durchschnitt.

🪙 MicroStrategy profitiert massiv von Bitcoin: Der Konzern erzielt 2,8 Mrd. USD Quartalsgewinn – dank Kursgewinnen auf 640.000 BTC im Unternehmensbestand.

Börse USA im Detail – S&P 500 & Nasdaq weiter im Aufwind

Die großen US-Indizes setzen ihren Höhenflug fort:

S&P 500: +0,10 %, auf Kurs Richtung 7.000 Punkte (+19 % YTD)

Nasdaq 100: +0,06 %, leicht im Plus, aber weiterhin auf Rekordniveau

💼 Unternehmenszahlen im Fokus

Amazon (AMZN.US)

AWS mit stärkstem Wachstum seit drei Jahren

Analysten erwarten ein Rekord-Weihnachtsgeschäft

Aktie profitiert von starkem Cloud-Segment

Apple (AAPL.US)

Prognose: Starke Feiertagsverkäufe durch das neue iPhone

China-Umsätze bleiben jedoch hinter Erwartungen zurück

Aktie stabil – Markt rechnet mit Erholung im Q4

📊 Marktumfeld

Die Magnificent Seven (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) verzeichnen den siebten Monatsanstieg in Folge.

Seit April ist der S&P 500 um 40 % gestiegen – eine der schnellsten Haussephasen der jüngeren Börsengeschichte.

Positiv wirkte sich zudem Donald Trumps neues Handelsabkommen mit China aus:

China öffnet den Zugang zu Seltenen Erden, während die USA im Gegenzug einige Zölle lockern – ein Signal der Entspannung im globalen Handel.

🏦 Fed bremst Euphorie – Märkte reagieren sensibel

Trotz der starken Unternehmenszahlen mahnt die US-Notenbank zur Vorsicht.

Zwar wurde der Leitzins um 25 Basispunkte gesenkt, doch mehrere Fed-Mitglieder sprachen sich gegen weitere Schritte aus.

📈 Kernaussage:

Keine weiteren Zinssenkungen geplant

Inflation bleibt zu hoch

Dezember-Zinsschritt nur noch zu 50 % eingepreist

Analysten erwarten, dass die Fed in den kommenden Monaten eine „Datenabhängige Pause“ einlegen wird – was kurzfristig für Volatilität an den Märkten sorgen könnte.

🪙 MicroStrategy erzielt Milliarden-Gewinn mit Bitcoin

🚀 Q3-Ergebnisse im Überblick

Nettoergebnis: 2,8 Mrd. USD

Bitcoin-Bestand: 640.808 BTC

BTC-Gewinn: +12,9 Mrd. USD seit Jahresbeginn

BTC-Rendite 2025: +26 %

Die Strategie von MicroStrategy (MSTR.US) zahlt sich aus:

Der Softwarekonzern hat sich in den letzten Jahren zum größten Bitcoin-Investor unter den börsennotierten Unternehmen entwickelt.

💎 Bitcoin als Unternehmensstrategie

Hohe Buchgewinne durch BTC-Aufwertung

Bitcoin wird als strategische Reserve genutzt

Stärkt Bilanz und Marktvertrauen

Aktie erholt sich nach mehrmonatiger Korrektur

📊 Analysten sehen in MicroStrategy den „Katalysator des institutionellen Kryptomarktes“, da die Firma nun großen Einfluss auf Angebot und Stimmung im Bitcoin-Markt ausübt.

📘 Fazit – US Börse: Zwischen Tech-Rally und Bewertungsrisiken ⚖️

Die US Börse zeigt sich weiter in starker Verfassung – getrieben von Big Tech und einem robusten Konsumumfeld.

Doch steigende Bewertungen und ein vorsichtiger Fed-Ausblick mahnen zur Umsicht.

Während der S&P 500 und Nasdaq 100 auf Rekordkurs bleiben, richtet sich der Blick auf mögliche Gewinnmitnahmen und geldpolitische Wendepunkte.

Die starke Performance von Amazon, Apple und MicroStrategy zeigt:

Technologie, Cloud und Krypto bleiben die zentralen Wachstumstreiber an der Wall Street – aber auch die größten Risikofaktoren, sollte die Stimmung kippen.

S&P 500 Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

MicroStrategy Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse