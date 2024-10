DAX Verlierer-Aktie: Rheinmetall - 500-EUR-Marke als aktuelle Hürde

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (25.10.2024) 22 Aktien auf der Gewinnerseite, 18 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Rheinmetall mit einem Abschlag von 3,50 Prozent, Sartorius gab um 2,00 Prozent nach, Continental verbilligten sich um 1,28 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Rheinmetall

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat gestern 3,50 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Das Wertpapier konnte sich seit Jahresbeginn zunächst deutlich und auch dynamisch erholen. Es ging bis Anfang April übergeordnet und mehr oder weniger aufwärts. Das Jahreshoch wurde bei 569,90 EUR formatiert. Das Jahreshoch wurde noch am gleich Tag abverkauft. Es ging die folgenden Handelswochen übergeordnet seitwärts weiter. Die Aktie konnte sich zwar zunächst noch über der 500 EUR-Marke halten, rutschte Mitte Juni jedoch unter diese Marke ab. Die folgenden Handelswochen waren dadurch geprägt, dass das Wertpapier versucht hat, sich wieder über der 500 EUR-Marke zu etablieren. Dies ist bis Ende Juli nur bedingt gelungen. Erst im August ging es, nach einem weiteren Rücksetzer deutlich aufwärts. Die Bewegung ging bis fast an das Jahreshoch, das aber nicht ganz erreicht wurde. Nachfolgend haben sich erneute Rücksetzer eingestellt, die übergeordnet, aber überwiegend nur einen moderaten, aber einen kontinuierlichen Charakter hatten und die Aktie unter die 500 EUR-Marke geführt haben. Nach einer kleineren Entlastungsbewegung ging es wieder in Richtung Süden. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie aktuell Probleme hat, wieder über die 500-EUR-Marke zu laufen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie bis April über der SMA20 (aktuell bei 494,13 EUR) halten konnte. Rücksetzer konnte sich immer wieder an dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Mitte/Ende April wurde diese Linie zwar per Tagesschluss aufgegeben, das Papier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie seitwärts zu schieben. Der Move über die SMA50 (aktuell bei 505,90 EUR) ist im Juli ist zwar gelungen, die Anziehungskraft der SMA20 war zu stark, um nachhaltig aufwärtszulaufen. Im August konnte sich das Papier zwar über diese beiden Durchschnittslinien schieben, im Zuge der Schwäche hat das Papier diese beiden Linien wieder aufgegeben. Die Entlastungsbewegung vor einigen Handelstagen ging an und über die SMA50, was im Tageschart gut erkennbar ist. Erkennbar ist aber auch, dass es der Anteilsschein erneut nicht geschafft hat, sich über der SMA50 festzusetzen. Ende der letzten Handelswoche wurde die SMA200 (aktuell bei 481,62 EUR) angelaufen. Die Aktie hatte vor gut einem Jahr das letzte Mal Kontakt zu dieser Durchschnittslinie. Das Papier konnte sich zwar von der SMA200 erholen und wieder über die SMA20 laufen, die SMA50 wurde aber nicht erreicht. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es im Zuge von Schwäche wieder unter die SMA20.

Wesentlich im Handel wird heute sein, dass der Tagesschluss von Freitag heute nicht bestätigt wird. Sollte dies der Fall sein, so könnte es weiter aufwärts an und über die SMA20 gehen. Denkbar ist, dass auch die SMA50 im Zuge von Erholungsbewegungen in den kommenden Handelstagen angelaufen werden könnte. Wird diese Linie erreicht, so bleibt abzuwarten, ob die Aktie dann die Kraft hat, sich darüber festzusetzen.

Es lässt sich im Chart erkennen, dass sich die Aktie unbedingt über der SMA200 halten muss, um die Perspektiven auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Wird der Tagesschluss aber bestätigt, so könnte es erneut an die SMA200 gehen. Entscheidend ist, dass sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie erholen kann. Gelingt dies nicht und geht der Kontakt auch verloren, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben, die Wahrscheinlichkeit weiterer Schwäche würde steigen.

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Übergeordnet ist das Papier von Juni bis Ende Juli aufwärtsgelaufen. Die Bewegungen schwankten zwischen der SMA200 (aktuell bei 507,47 EUR) auf der Oberseite und der SMA20 (aktuell bei 491,02 EUR) auf der Unterseite, wobei die SMA200 bis Anfang August ein harter Widerstand war. Dieser Widerstand konnte nachfolgend genommen werden, es ging dynamisch aufwärts. Nachdem das Jahreshoch knapp verpasst wurde, stellte sich wieder moderate Schwäche ein, die den Anteilsschein zurück an die SMA200 gebracht hat. Im Rahmen eines dynamischen Rücksetzers ging es dann unter alle drei Durchschnittslinien. Zwar gelang nachfolgend eine Entlastungsbewegung über alle drei Durchschnittslinien abzubilden, der Anteilsschein hat es aber nicht geschafft, sich über der SMA200 zu etablieren. Die Folge war erneute Schwäche, die wieder unter die SMA20 / SMA50 (aktuell bei 491,69 EUR) ging. Der Anteilsschein hat es in den letzten drei Handelswochen nicht geschafft, sich von den beiden Durchschnittslinien SMA20 / SMA50 zu lösen und wieder an die SMA200 zu laufen. Das Chartbild kann zwar neutral interpretiert werden, hat aber einen deutlich bärischen Touch.

Die Aktie muss sich im Zuge von Erholungsbewegungen über die SMA20 / SMA50 schieben. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen. Ob sich diese Bewegung in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten. Gelingt der Move, so wäre dies erst die halbe Miete. Perspektiven auf der Oberseite hat das Wertpapier erst dann, wenn es sich verbindlich über der SMA200 festgesetzt hat.

Solange das Papier unter der SMA20 / SMA50 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Sollte das Monatstief im Rahmen von Rücksetzern nicht halten, so könnte es weiter abwärts in Richtung des Juli Tiefs gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral / bärisch

