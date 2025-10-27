Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, 27.10.2025 – Aktuelle Einschätzung

- Der Nasdaq zeigt weiterhin ein stark bullisches Chartbild
- Der Nasdaq zeigt weiterhin ein stark bullisches Chartbild
- Kurzfristiges Kursziel liegt bei rund 26.000 Punkten
- Rücksetzer bleiben unkritisch – Trendfortsetzung wahrscheinlich
Einleitung
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.346 Punkten. Am Vormittag schwenkte der Index in eine Seitwärtsbox, die erst am Nachmittag nach Norden aufgelöst worden ist. Es ging dynamisch und mit Momentum aufwärts. Die Bullen schoben den Index bis zum Abend an und über die 25.500 Punkte-Marke, über der sich der Nasdaq im späten Handel auch festsetzen konnte. Der Tagesschluss wurde knapp über dieser Marke formatiert.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
🟢 1. Der Nasdaq zeigt weiterhin ein stark bullisches Chartbild
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart bleibt der Nasdaq klar im Aufwärtstrend. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, sind neue Allzeithochs wahrscheinlich.
📈 2. Kurzfristiges Kursziel liegt bei rund 26.000 Punkten
Das Momentum spricht für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Mögliche Anlaufziele auf der Oberseite liegen zwischen 25.935 und 26.060 Punkten.
⚖️ 3. Rücksetzer bleiben unkritisch – Trendfortsetzung wahrscheinlich
Korrekturen bis an die SMA20 gelten als gesunde Konsolidierung. Erst unterhalb von 25.350 Punkten würde sich das technische Bild eintrüben.
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.346 Punkten. Nach einer anfänglichen Seitwärtsbewegung konnte sich der Index am Nachmittag deutlich nach oben absetzen. Die Bullen dominierten das Marktgeschehen und trieben den Nasdaq über die Marke von 25.500 Punkten, wo er auch seinen Tagesschluss knapp oberhalb formierte.
Im Frühhandel am Montag kam es zu einem GAP-up, das den Index direkt auf ein neues Allzeithoch führte – ein starkes bullisches Signal für die kurzfristige Nasdaq Prognose.
📊 Marktüberblick & Chartdaten (Stand: 27.10.2025)
|Zeitraum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range (Punkte)
|24.10.
|25.567
|25.323
|25.508
|244
|23.10.
|25.285
|24.936
|25.251
|349
Hinweis: Grün = höhere Kurse, Rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag.
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr.
📈 Technische Nasdaq Analyse (1h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte über der SMA20 (25.618 Punkte), die während des gesamten Handelstags nicht getestet wurde. Das Stundenchart zeigt ein klar bullisches Bild. Solange der Index per Stundenschluss über dieser Durchschnittslinie bleibt, sind neue Hochs wahrscheinlich.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei 25.935/50, 26.010/25 und 26.285/300 Punkten.
Kurzfristige Rücksetzer bis zur SMA20 sind unkritisch, solange der Index dort Unterstützung findet.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch ✅
⏱️ Mittelfristige Nasdaq Analyse (4h-Chart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auf der 4-Stunden-Ebene konnte der Nasdaq die Schwächephase an der SMA200 (24.848 Punkte) beenden. Der Index erholte sich über die SMA20 (25.353 Punkte) und die SMA50 (25.172 Punkte) und generierte damit ein weiteres bullisches Signal.
Die aktuelle Aufwärtsbewegung wird durch zunehmenden Kaufdruck gestützt, der zu einem neuen Allzeithoch geführt hat.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch ✅
🔮 Ausblick für Montag, 27.10.2025
Der Nasdaq startet den Tag bei 25.783 Punkten, rund 437 Punkte über Freitagmorgen.
Die heutige Nasdaq Prognose bleibt positiv mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.615 und 25.987 Punkten.
🟢 Long-Setup
Hält sich der Index über 25.783 Punkten, sind folgende Kursziele realistisch:
25.809/11 – 25.935/37 – 26.058/60 Punkte.
🔴 Short-Setup
Fällt der Nasdaq unter 25.783 Punkte, könnten kurzfristige Rücksetzer bis 25.543/41 Punkte oder tiefer folgen.
📉 Unterstützungen & Widerstände
|Widerstände
|Unterstützungen
|25.835
|25.618
|26.013/39
|25.566
|26.255
|25.375/53
|26.418
|24.848
📊 Nasdaq Prognose – Zusammenfassung
-
Kurzfristiger Trend: bullisch
-
Übergeordneter Trend: bullisch
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 35 %
-
Erwartete Tagesrange: 25.615 – 25.987 Punkte
❓ FAQ zur Nasdaq Prognose & Analyse
1. Wie ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 27.10.2025?
Die aktuelle Nasdaq Prognose ist klar bullisch. Der Index notiert auf einem neuen Allzeithoch und zeigt im Stunden- sowie im 4-Stunden-Chart ein starkes Aufwärtsmomentum. Solange der Nasdaq über der SMA20 bleibt, sind weitere Kurssteigerungen bis etwa 26.000 Punkte wahrscheinlich.
2. Welche Widerstände und Unterstützungen sind im Nasdaq wichtig?
Wichtige Widerstände liegen bei 25.835, 26.013/39 und 26.255 Punkten.
Zentrale Unterstützungen finden sich bei 25.618, 25.375 und 24.848 Punkten.
Ein Bruch der SMA20 (aktuell bei 25.618 Punkten) könnte kurzfristige Korrekturen auslösen.
3. Wie lautet die kurzfristige Nasdaq Analyse im technischen Chartbild?
Die technische Nasdaq Analyse zeigt ein stabiles bullisches Bild. Der Index notiert über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50, SMA200). Rücksetzer gelten derzeit als unkritisch und werden voraussichtlich von Käufern genutzt, um neue Positionen aufzubauen.
4. Welche Handelsstrategie ergibt sich aus der Nasdaq Prognose?
Trader können aktuell auf Long-Setups setzen, solange der Index über 25.783 Punkten bleibt.
Ziele auf der Oberseite liegen bei 25.935 bis 26.060 Punkten.
Short-Setups werden erst unterhalb von 25.540 Punkten interessant.
5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Nasdaq-Kurse?
Laut der aktuellen Nasdaq Prognose 2025 liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 65 %, während das Risiko für ein bärisches Szenario bei 35 % liegt. Das Chartbild spricht somit klar für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
