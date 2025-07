DAX Verlierer: BASF Aktie - Erholungen hatten keine Substanz

Per Xetra Schluss notierten gestern (03.07.2025) 26 Aktien im Plus, 14 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte BASF, die mit einem Abschlag von 1,66 Prozent gehandelt wurden, Merck gab um 1,33 Prozent nach, Bayer verbilligten sich um 1,21 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Donnerstag - BASF

► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS

Die BASF Aktie (BAS) hat gestern per Xetra Schluss 1,66 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Zu Jahresbeginn konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich deutliches Kaufinteresse eingestellt hat. Die Aktie konnte sich im Februar zunächst über die 47 EUR-Marke schieben und nach einem Rücksetzer ging es Anfang März an die 54,88 EUR. Im Tageschart ist aber gut erkennbar, dass die gesamten Gewinne seit Jahresanfang innerhalb von kurzer Zeit wieder abgegeben worden sind und der Anteilsschein Anfang April das Jahrestief (38,00 EUR) markiert hat. Zwar stellten sich nachfolgend wieder kleinere Erholungen ein, diese hatten aber keine Substanz. Übergeordnet hat sich das Papier in den letzten Handelswochen in einer Box seitwärts bewegt.

Im Tageschart ist sehr gut zu erkennen, dass die Aktie sich zunächst erfolgreich über die SMA200 (aktuell bei 45,07 EUR) schieben und etablieren konnte. Es ging bis Anfang März an der SMA20 (aktuell bei 42,24 EUR) aufwärts. Die Rücksetzer konnten sich bis dahin jeweils im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen. Der ausgeprägte Rücksetzer Mitte März führte die Aktie wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Das Papier konnte sich vom Jahrestief zwar wieder erholen und in den Bereich der SMA200 laufen, sich dort aber nicht festsetzen. Schwäche führte die Aktie wieder unter die SMA20. An dieser Durchschnittslinie ist die Aktie die letzten Handelswochen entlanggelaufen. Die Aufwärtsbewegungen, die sich eingestellt haben, fanden jeweils an der SMA50 (aktuell bei 42,87 EUR) ihr Ende.

Das Papier muss sich zunächst per Tagesschluss über die SMA50 schieben und etablieren. Gelingt die Bewegung und kann sich die Aktie vor allem von der SMA50 nach Norden lösen, so könnte erneut die SMA200 angelaufen werden. Die Relevanz der SMA200 kann sehr gut aus dem Chart heraus interpretiert werden. Sollte diese Linie angelaufen werden, so sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden.

Sollte der Tagesschluss von gestern heute im Handel bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze abwärts gehen. Sollte sich diese Kursmuster einstellen, so wäre wichtig, dass sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Gelingt dies nicht, so trübt sich das Chartbild bärisch ein, weitere Abgaben in Richtung des Jahrestiefs wären möglich.

BASF Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier in den letzten Handelswochen im Bereich der SMA50 (aktuell bei 42,21 EUR) / SMA20 (aktuell bei 42,26 EUR) seitwärts gelaufen ist. Beide Linien hatten ihre Anziehungskraft, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. In den letzten Handelstagen ging es an die SMA200 (aktuell bei 42,86 EUR), hier wurde die Aktie wieder nach Süden abgewiesen.

Das 4h Chart ist angeschlagen. Solange es das Wertpapier nicht schafft, sich über der SMA200 zu etablieren, solange überwiegen die Risiken. Aktuell wird die Aktie noch von der SMA20 / SMA50 gehalten, allerdings muss sich die Aktie für eine Richtung entscheiden.

Kann sich das Papier über die SMA200 schieben und etablieren, so sollte es nachfolgend direkt dynamisch aufwärts gehen. Diese Kursmuster würden eine bullische Interpretation stützten. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Chance, das noch offene GAP bei 47,38 EUR zu schließen.

Fehlt der Aktie aber die Kraft die Kursmuster auf der Oberseite abzubilden und setzt sich das Papier unter der SMA20 / SMA50 fest, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn das Papier den Kontakt zu den beiden Linien verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen könnten. Denkbares Anlaufziel auf der Unterseite könnte das Jahrestief sein.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände

42,21

42,23

42,24

42,26

42,37

42,86

42,87

45,07

47,38 (GAP)

49,53 (GAP)

Unterstützungen

40,80

38,00

37,90

37,30

27,45

