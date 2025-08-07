KEY TAKEAWAYS

Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung die Mitte Mai gestartet ist Mitte Juni ausgelaufen ist und dass die Aktie nachfolgend konsolidiert hat. Das Papier hat es zum Wochenschluss der letzten Handelswoche aber wieder über die SMA20 geschafft, konnte aber keinen Tagesschluss über dieser Linie formatieren. In der Konsequenz gaben die Notierungen in den letzten drei Handelstagen deutlich nach.

Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN

Zum Xetra-Schluss am 06.08.2025 standen 23 DAX Aktien im Plus, während 17 Titel Verluste verzeichneten. Der größte DAX Verlierer des Tages war deutlich: Die Bayer Aktie (BAYN) verlor 9,94 % und landete damit abgeschlagen auf dem letzten Platz im DAX-Ranking. Auch Zalando mit -9,02 % und Beiersdorf mit -8,36 % zählten zu den größten Tagesverlierern.

Bayer Aktie im Fokus – Tagesverlust von 9,94 %

WKN: BAY001

ISIN: DE000BAY0017

Ticker: BAYN

Die Bayer Aktie wurde am Mittwoch massiv abverkauft und bildete mit einem Tagesverlust von 9,94 % das Schlusslicht im DAX. Technisch markierte das Papier ein klares Gap Down mit einer langen roten Tageskerze – ein deutliches Zeichen für Schwäche.

Chartanalyse Bayer Aktie – Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigte sich bereits in den letzten Monaten ein komplexes Kursverhalten. Nach einer Seitwärtsphase im Jahr 2024 und einer Erholung bis über die 24 EUR-Marke kam es im März zu einer Konsolidierung. Besonders auffällig:

Mehrfache Tests der SMA200 (aktuell bei 23,24 EUR), welche als Widerstand fungierte

Rücksetzer wurden von SMA20 und SMA50 (aktuell bei 27,85 EUR bzw. 27,00 EUR) kurzfristig gestützt

Erholung bis Mitte Mai auf 26,90 EUR, anschließend starker Abverkauf

Am 06.08.2025 wurde sowohl die SMA20 als auch die SMA50 durchbrochen. Die Aktie beendete den Handelstag unterhalb dieser wichtigen gleitenden Durchschnitte. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild merklich eingetrübt.

Bewertung Tageschart:

📉 Tendenz: neutral bis bärisch

Ein erneuter Test der SMA200 erscheint wahrscheinlich. Wird diese nicht gehalten, könnten tiefere Kursziele aktiviert werden.

Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigeren 4h-Chart wurde das bärische Szenario bestätigt:

Die im Mai gestartete Erholung ist Mitte Juni ausgelaufen

Rückfall unter SMA20 und SMA50 (27,66 EUR / 28,00 EUR)

Letzter Handelstag: Fall unter die SMA200 (26,44 EUR)

Die Marke von 26 EUR wurde dynamisch unterschritten, wodurch sich das Chartbild weiter eintrübte.

Bewertung 4h-Chart:

📉 Tendenz: klar bärisch

Sollte die Schwäche anhalten, sind Kursziele bei 22 EUR, 20,87 EUR (Gap) oder sogar 18 EUR denkbar.

Ausblick & mögliche Kursziele für die Bayer Aktie

Widerstände:

27,40 EUR

27,61 EUR (Gap)

27,97 EUR

28,27 EUR (Gap)

28,74 EUR

Unterstützungen:

22,08 EUR

20,87 EUR (Gap)

18,05 EUR

15,11 EUR

Für kurzfristige Trader könnte ein Rebound-Szenario an der SMA200 ein potenzielles Setup bieten. Wird jedoch diese Linie erneut unterschritten, könnte ein Test der Jahrestiefs bevorstehen.

Fazit: Bayer Aktie als DAX Verlierer im Blick behalten

Die Bayer Aktie zählt aktuell zu den größten DAX Verlierern und bietet sowohl aus fundamentaler als auch charttechnischer Sicht viele Spannungsmomente. Anleger sollten wichtige Kursmarken wie die SMA200 und das offene Gap bei 27,61 EUR engmaschig beobachten. Eine kurzfristige Erholung ist möglich, doch solange das Papier unter den relevanten gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das Bild klar negativ.

