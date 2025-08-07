KEY TAKEAWAYS
Im 4h Chart ist erkennbar, dass die Aufwärtsbewegung die Mitte Mai gestartet ist Mitte Juni ausgelaufen ist und dass die Aktie nachfolgend konsolidiert hat. Das Papier hat es zum Wochenschluss der letzten Handelswoche aber wieder über die SMA20 geschafft, konnte aber keinen Tagesschluss über dieser Linie formatieren. In der Konsequenz gaben die Notierungen in den letzten drei Handelstagen deutlich nach.
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
Zum Xetra-Schluss am 06.08.2025 standen 23 DAX Aktien im Plus, während 17 Titel Verluste verzeichneten. Der größte DAX Verlierer des Tages war deutlich: Die Bayer Aktie (BAYN) verlor 9,94 % und landete damit abgeschlagen auf dem letzten Platz im DAX-Ranking. Auch Zalando mit -9,02 % und Beiersdorf mit -8,36 % zählten zu den größten Tagesverlierern.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Bayer Aktie im Fokus – Tagesverlust von 9,94 %
-
WKN: BAY001
-
ISIN: DE000BAY0017
-
Ticker: BAYN
Die Bayer Aktie wurde am Mittwoch massiv abverkauft und bildete mit einem Tagesverlust von 9,94 % das Schlusslicht im DAX. Technisch markierte das Papier ein klares Gap Down mit einer langen roten Tageskerze – ein deutliches Zeichen für Schwäche.
Chartanalyse Bayer Aktie – Tageschart (Daily)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigte sich bereits in den letzten Monaten ein komplexes Kursverhalten. Nach einer Seitwärtsphase im Jahr 2024 und einer Erholung bis über die 24 EUR-Marke kam es im März zu einer Konsolidierung. Besonders auffällig:
-
Mehrfache Tests der SMA200 (aktuell bei 23,24 EUR), welche als Widerstand fungierte
-
Rücksetzer wurden von SMA20 und SMA50 (aktuell bei 27,85 EUR bzw. 27,00 EUR) kurzfristig gestützt
-
Erholung bis Mitte Mai auf 26,90 EUR, anschließend starker Abverkauf
Am 06.08.2025 wurde sowohl die SMA20 als auch die SMA50 durchbrochen. Die Aktie beendete den Handelstag unterhalb dieser wichtigen gleitenden Durchschnitte. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild merklich eingetrübt.
Bewertung Tageschart:
📉 Tendenz: neutral bis bärisch
Ein erneuter Test der SMA200 erscheint wahrscheinlich. Wird diese nicht gehalten, könnten tiefere Kursziele aktiviert werden.
Bayer Aktie im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigeren 4h-Chart wurde das bärische Szenario bestätigt:
-
Die im Mai gestartete Erholung ist Mitte Juni ausgelaufen
-
Rückfall unter SMA20 und SMA50 (27,66 EUR / 28,00 EUR)
-
Letzter Handelstag: Fall unter die SMA200 (26,44 EUR)
Die Marke von 26 EUR wurde dynamisch unterschritten, wodurch sich das Chartbild weiter eintrübte.
Bewertung 4h-Chart:
📉 Tendenz: klar bärisch
Sollte die Schwäche anhalten, sind Kursziele bei 22 EUR, 20,87 EUR (Gap) oder sogar 18 EUR denkbar.
Ausblick & mögliche Kursziele für die Bayer Aktie
Widerstände:
-
27,40 EUR
-
27,61 EUR (Gap)
-
27,97 EUR
-
28,27 EUR (Gap)
-
28,74 EUR
Unterstützungen:
-
22,08 EUR
-
20,87 EUR (Gap)
-
18,05 EUR
-
15,11 EUR
Für kurzfristige Trader könnte ein Rebound-Szenario an der SMA200 ein potenzielles Setup bieten. Wird jedoch diese Linie erneut unterschritten, könnte ein Test der Jahrestiefs bevorstehen.
Fazit: Bayer Aktie als DAX Verlierer im Blick behalten
Die Bayer Aktie zählt aktuell zu den größten DAX Verlierern und bietet sowohl aus fundamentaler als auch charttechnischer Sicht viele Spannungsmomente. Anleger sollten wichtige Kursmarken wie die SMA200 und das offene Gap bei 27,61 EUR engmaschig beobachten. Eine kurzfristige Erholung ist möglich, doch solange das Papier unter den relevanten gleitenden Durchschnitten notiert, bleibt das Bild klar negativ.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.