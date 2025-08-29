Börse heute: Verluste an Europas Märkten 📉 Börse heute mit schwacher Tendenz: Die europäischen Handelsplätze schlossen im Minus. Der deutsche DAX fiel um 0,6 %, der französische CAC40 um 0,8 % und der britische FTSE um 0,3 %. Verkäufer dominierten den Handel von Beginn an. Wall Street unter Druck: Tech-Sektor führt die Verluste an Auch in den USA gerieten die Börsen am letzten Handelstag der Woche stark unter Druck. Der Nasdaq 100 verlor über 1,2 %, während auch der US30 und der US500 schwächer tendierten. Belastungsfaktoren waren vor allem Technologieaktien: Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nvidia: –3 %

Taiwan Semiconductor: ähnlich schwach

Broadcom: –4 %

Oracle: –6,5 % Besser hielten sich die Sektoren Energie und Gesundheitswesen, obwohl die Öl- und Gaspreise leicht nachgaben. US-Daten im Fokus Die Wirtschaftsdaten aus den USA fielen gemischt aus: PCE-Inflationsdaten entsprachen den Erwartungen (Juli +2,6 % YoY)

Einkommen und Ausgaben zeigten keine Überraschungen

Die Verbraucherstimmung der University of Michigan fiel schwächer aus: Gesamtindex: 58,2 (Prognose: 58,6) Erwartungen: 55,9 (Prognose: 57,5) Inflationserwartungen 1 Jahr: 4,8 % (Prognose: 5,0 %)

Die schwächeren Erwartungen deuten auf eine vorsichtige Konsumstimmung hin. Börse aktuell: Devisen, Edelmetalle und Rohstoffe US-Dollar verliert leicht, während der EUR/USD zulegt.

Gold aktuell steigt um 0,8 % auf über 3.450 USD/Unze.

Silber erreicht mit knapp 40 USD ein Niveau, das zuletzt 2011 gesehen wurde.

Vor allem Technologieaktien belasten die Wall Street. Gewinnmitnahmen, Rezessionssorgen und schwächere Konjunkturdaten drücken auf die Stimmung. ❓ Welche Entwicklungen prägen die Börse aktuell in Europa?

Der DAX, CAC40 und FTSE schlossen schwächer, getrieben von globalem Druck aus den USA. Besonders der Technologiesektor steht unter Abgabedruck. ❓ Wie entwickeln sich Gold und Silber an der Börse heute?

Gold legt um rund 0,8 % auf 3.450 USD/Unze zu, während Silber mit knapp 40 USD ein Mehrjahreshoch erreicht. ❓ Wie steht es um die Kryptomärkte an der Börse aktuell?

Bitcoin fiel unter 110.000 USD, auch Altcoins wie Ethereum und Dogecoin verlieren. Insgesamt herrscht Abwärtsdruck am Kryptomarkt.

