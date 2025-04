DAX Verlierer: Brenntag Aktie - Wieder unter alle drei Durchschnittslinien

Per Xetra Schluss notierten gestern (01.04.2025) 31 Aktien im Plus, 9 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Brenntag, die mit einem Abschlag von 1,37 Prozent gehandelt wurden, Porsche Automobilholding gab um 1,08 Prozent nach, Mercedes Benz Group verbilligten sich um 0,63 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Dienstag - Brenntag ► Brenntag WKN: A1DAHH | ISIN: DE000A1DAHH0 | Ticker: BNR

Die Brenntag Aktie (BNR) hat gestern per Xetra Schluss 1,37 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Mitte Mai hat die Aktie im Rahmen von Schwäche unter die 70 EUR-Marke zurückgesetzt. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie sich ab Ende Mai zwar stabilisieren konnte, es aber nicht geschafft hat sich wesentlich zu erholen. Es ging bis Mitte / Ende Oktober in einer Box seitwärts weiter. Anfang November machte sich weitere Schwäche breit, die aber nur einen moderaten Charakter hatte. Mitte November ging es mit einem GAP down an das Tief bei 54,81 EUR. Die Rücksetzer wurden nachfolgend zurückgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,18 EUR) schließen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits Mitte Dezember stellte sich erneute Schwäche ein, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 54,13 EUR gebracht haben. Dieses Tief wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging sukzessive aufwärts. Mitte Februar schwenkte die Aktie erneut in eine Seitwärtsbox ein. Zwar konnte das Papier in der letzten Handelswoche das Jahreshoch bei 68,59 EUR formatieren, das Level konnte aber nicht gehalten werden. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Abgaben zunächst einen moderaten Charakter hatten, sich in den letzten zwei Handelswochen aber deutlich ausgeweitet haben. Es ging gestern im Handel unter die 59 EUR-Marke.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelsmonaten immer zwischen der SMA20 (aktuell bei 63,92 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 62,71 EUR) hin und her gependelt ist. Ging es einmal abwärts unter die SMA20 (November / Dezember 2024) so hatte die SMA20 immer ihre Anziehungskraft. Im Rahmen der jüngsten Erholung konnte sich das Papier an und über die SMA200 (aktuell bei 62,54 EUR schieben, hatte aber erkennbare Probleme hier weiter aufwärtszulaufen. Allerdings konnte die SMA20 im Rahmen der Schwäche zunächst einen Support bieten, diese Linie wurde aber ebenso wie die beiden anderen Durchschnittslinien im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Es ging in der letzten Handelswoche im Rahmen der Schwäche wieder unter alle drei Durchschnittslinien zurück.

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt. Solange sich die Aktie per Tagesschluss unter der SMA200 / SMA50 aufhält, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die die Perspektive hat, übergeordnet bis in den Bereich des Januar Tiefs zu laufen. (54,13 EUR)

Sollte der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt werden, so würde sich eine grüne Tageskerze ausbilden. Wird diese am Folgetag bestätigt, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass ein Richtungswechsel zurück an die SMA200 / SMA50 einstellen könnte. Werden diese beiden Durchschnittslinien im Rahmen von Erholungsbewegungen angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob die Aktie aktuell die Kraft hat sich über beide Linien zu schieben.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Das Papier konnte sich Ende Januar über die SMA200 (aktuell bei 61,22 EUR) schieben. Es ging im weiteren Handelsverlauf sukzessive aufwärts, wobei die SMA20 (aktuell bei 61,59 EUR) bei Rücksetzern immer einen guten Support geboten hat. Anfang März hat die SMA50 (aktuell bei 63,38 EUR) noch eine zusätzliche Unterstützung geboten. Beide Linien waren die Basis für die Aktie an das Jahreshoch zu laufen. Das Jahreshoch wurde abverkauft, die Rücksetzer konnten sich zunächst im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien erneut stabilisieren aber nicht wesentlich erholen. Beide Linien wurden dann im Rahmen der einsetzenden Schwäche, genau wie die SMA200 auch, aufgegeben.

Die Aktie notiert aktuell unter der SMA200, das Chartbild hat sich bärisch eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, solange könnten sich die Abgaben weiter in Richtung des Jahrestiefs fortsetzen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis an die SMA200 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie es in der Vergangenheit in sich hatte. Denkbar ist, dass Entlastungsbewegungen bereits hier beendet sein könnten. Das Papier muss, um Perspektiven auf der Oberseite zu haben, auch über die SMA20 und die SMA50 laufen. Das insbesondere die SMA20 in den letzten Handelswochen ein guter Support gewesen ist, könnte es jetzt ein harter Widerstand sein.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral

