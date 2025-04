DAX Verlierer: Brenntag SE - Aktie in den letzen Tagen nicht weiter gekommen

Per Xetra Schluss notierten gestern (16.04.2025) 18 Aktien im Plus, 22 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Brenntag SE, die mit einem Abschlag von 1,75 Prozent gehandelt wurden, Qiagen gab um 1,34 Prozent nach, Siemens Energy verbilligten sich um 0,96 Prozent.

DAX 40 Verlierer* Mittwoch – Brenntag SE

► WKN: A1DAHH / ISIN: DE000D1DHHO / Kürzel: BNR

Die Brenntag Aktie (BNR) hat gestern per Xetra Schluss 1,75 Prozent abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Mitte Mai hat die Aktie im Rahmen von Schwäche unter die 70 EUR-Marke zurückgesetzt. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie sich ab Ende Mai zwar stabilisieren konnte, es aber nicht geschafft hat sich wesentlich zu erholen. Es ging bis Mitte / Ende Oktober in einer Box seitwärts weiter. Anfang November machte sich weitere Schwäche breit, die aber nur einen moderaten Charakter hatte. Mitte November ging es mit einem GAP down an das Tief bei 54,81 EUR. Die Rücksetzer wurden nachfolgend zurückgekauft. Die Aktie konnte im Zuge der Erholung auch das GAP (61,18 EUR) schließen. Die Bewegung hatte aber keine Substanz. Bereits Mitte Dezember stellte sich erneute Schwäche ein, die das Wertpapier an das Jahrestief bei 54,13 EUR gebracht haben. Dieses Tief wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging sukzessive aufwärts. Mitte Februar schwenkte die Aktie erneut in eine Seitwärtsbox ein. Zwar konnte das Papier das Jahreshoch bei 68,59 EUR formatieren, das Level konnte aber nicht gehalten werden. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Abgaben zunächst einen moderaten Charakter hatten, sich nachfolgend, aber deutlich ausgeweitet haben. Das Jahrestief bei 51,60 EUR wurde in der letzten Handelswoche formatiert. Die Aktie konnte sich nachfolgend wieder moderat lösen.

Im Rahmen der Erholungsbewegungen in den letzten Handelstagen ist das Papier nicht wesentlich weitergekommen, bzw. hat die SMA20 (aktuell bei 58,55 EUR) bisher noch nicht erreicht. Solange die Aktie per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie notiert, solange sind neue Rücksetzer denkbar und möglich, die wieder in den Bereich des Jahrestiefs gehen könnten. Wird diese Marke angelaufen, so besteht die Möglichkeit, dass ein Doppelboden formatiert wird. Gelingt dies aber nicht, so könnten sich die Abgaben weiter in Richtung der 50 EUR bzw. der 43,29 EUR fortsetzen.

Selbst wenn es das Papier schafft, sich über die SMA20 zu schieben, so müssen auch die SMA50 (aktuell bei 61,87 EUR) als auch die SMA200 (aktuell bei 62,08 EUR) auf der Oberseite überwunden werden. Das dies ohne weiteres gelingt, dagegenspricht zum einen, dass diese beiden Durchschnittslinien aktuell eng zusammenliegen, die SMA200 zu anderen beim letzten Ausbruch ein guter Support bei den Rücksetzern gewesen ist, was gut aus dem Chart gelesen werden kann. Somit sollte sich die Aktie zunächst darauf konzentrieren, die SMA20 zu nehmen und sich darüber zu etablieren. Diese Bewegung würde das Chartbild etwas entspannen.

*per Xetra Schluss

Chart Daily

Quelle: Chart aus XStation5 #BNR D Chart. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Das Papier konnte sich Ende Januar über die SMA200 (aktuell bei 60,92 EUR) schieben. Es ging im weiteren Handelsverlauf sukzessive aufwärts, wobei die SMA20 (aktuell bei 54,91 EUR) bei Rücksetzern immer einen guten Support geboten hat. Anfang März hat die SMA50 (aktuell bei 57,49 EUR) noch eine zusätzliche Unterstützung geboten. Beide Linien waren die Basis für die Aktie an das Jahreshoch zu laufen. Das Jahreshoch wurde abverkauft, die Rücksetzer konnten sich zunächst im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien erneut stabilisieren aber nicht wesentlich erholen. Beide Linien wurden dann im Rahmen der einsetzenden Schwäche, genau wie die SMA200 auch, aufgegeben. Das Papier konnte sich in der letzten Handelswoche stabilisieren und moderat erholen. Es ging im Zuge dessen über die SMA20.

Wichtig wird sein, dass das Papier sich über der SMA20 festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte es im Rahmen weiterer Erholungsbewegungen an die SMA50 gehen. Das Chartbild würde sich aber erst dann wieder aufhellen, wenn es die Aktie geschafft hat, sich über der SMA50 festzusetzen. Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass diese Linie im März eine gute Unterstützung gewesen ist, somit könnte es jetzt hart für das Wertpapier werden, diese Linie zu nehmen. Gelingt diese Bewegung und kann sich der Anteilsschein auch rasch von der SMA50 nach Norden lösen, so würde sich das Chartbild entspannen, weitere Aufwärtsimpulse könnten bis in den Bereich der SMA200 laufen.

Rücksetzer könnten sich zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht, so würde sich das Chartbild wieder verbindlich bärisch eintrüben, wenn die Aktie unter diese Linie rutscht und nachfolgend auch den Kontakt verliert. Das könnte als Hinweis interpretiert werden, dass die Anlaufziele erreicht werden könnten, die in der Jahresbetrachtung gewürdigt worden sind.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bärisch / neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: seitwärts

