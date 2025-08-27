KEY TAKEAWAYS Wird der Tagesschluss von gestern heute aber bestätigt, so würde dies bedeuten, dass es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter abwärts geht. Sollten sich diese Kursmuster einstellen, so würde sich das Tageschart zum einen verbindlich eintrüben, zum anderen könnte es direkt weiter abwärts in Richtung der SMA50 gehen. ► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK DAX Verlierer am 26.08.2025 – Commerzbank Aktie im Fokus Zum Handelsschluss am 26.08.2025 notierten per Xetra 17 DAX-Aktien im Plus, während 23 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Größter DAX Verlierer war die Commerzbank Aktie (CBK), die mit einem Minus von 5,08 Prozent den letzten Platz belegte. Ebenfalls schwach zeigten sich Merck (–1,98 %) und Symrise (–1,51 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Commerzbank Aktie – Tageschart-Analyse Die Commerzbank Aktie befindet sich seit Dezember 2024 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Anfang März 2025 beschleunigte sich die Aufwärtsbewegung bis an ein Zwischenhoch bei 25,19 EUR, das jedoch wieder abverkauft wurde. Nach Rücksetzern unter die 20-Euro-Marke konnte sich das Papier mehrfach erholen und sogar ein neues Jahreshoch bei 38,25 EUR markieren. Die jüngste Schwäche setzte sich jedoch fort: Nach einem GAP Down fiel die Aktie unter die SMA20 (aktuell 34,40 EUR) und testete erneut wichtige Unterstützungsbereiche. Damit hat sich das Chartbild spürbar eingetrübt. Ein nachhaltiges Zurückerobern der SMA20 wäre entscheidend, um kurzfristig bullisch zu bleiben. Gelingt dies nicht, droht ein Rückfall in Richtung der SMA50 bei 31,05 EUR. Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Übergeordnet : bullisch bis neutral

Kurzfristig : abwärtsgerichtet

Wichtige Widerstände : 34,92 / 35,40 / 36,07 (GAP) / 38,25

Wichtige Unterstützungen: 34,27 / 31,05 / 30,07 / 29,44 (GAP) 4h-Chart – Commerzbank Aktie Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart ist erkennbar, dass die Commerzbank Aktie in den letzten Wochen immer wieder Unterstützung an der SMA20 und SMA50 fand. Zuletzt fiel das Papier jedoch erneut unter beide Linien, wodurch das Chartbild in eine neutrale bis leicht bärische Zone kippte. Ein Rücklauf an die SMA200 bei 30,07 EUR ist nicht auszuschließen. Erst ein Anstieg über die SMA20 und SMA50 könnte das Bild wieder aufhellen. Fazit – Commerzbank bleibt DAX Verlierer Die Commerzbank Aktie war am 26.08.2025 klarer DAX Verlierer und steht charttechnisch an einer kritischen Wegmarke. Solange die SMA20 und SMA50 nicht zurückerobert werden, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Trader sollten die Marke von 36,07 EUR (GAP) auf der Oberseite und die 31,05 EUR auf der Unterseite besonders im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

