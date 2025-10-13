Technisch eingetrübtes Chartbild Der Bruch der SMA20 (46.528 Punkte) im Tageschart signalisiert eine Eintrübung des Trends. Erst ein Tagesschluss oberhalb dieser Linie würde das Bild wieder bullisch aufhellen.

Volatilität bleibt überdurchschnittlich hoch Mit einer Wochenrange von über 1.400 Punkten liegt die Schwankungsbreite weiterhin über dem Jahresdurchschnitt – ein Hinweis auf Unsicherheit unter Marktteilnehmern.

Dow Jones startet schwächer in die Handelswoche Nach einem Wochenstart bei 47.111 Punkten fiel der Index zum Wochenschluss deutlich auf 45.705 Punkte zurück – ein Zeichen kurzfristiger Schwäche an der Börse aktuell.

Der Dow Jones startete in die neue Handelswoche bei 47.111 Punkten und lag damit 562 Punkte über dem Vorwochenstart. Trotz anfänglicher Stärke setzte im Verlauf des Montags leichte Schwäche ein. Bis Donnerstag bewegte sich der Index seitwärts, bevor er am Freitag deutlicher nachgab und bei 45.705 Punkten aus dem Handel ging. Zu Wochenbeginn konnte sich der Dow Jones an der Börse aktuell erneut über 46.000 Punkte erholen. ►Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones 📊 Dow Jones Entwicklung im Jahresvergleich 2025 Woche Hoch Tief Schluss Veränderung Range 30/2025 45.231 44.421 45.084 +548 810 31/2025 45.310 43.460 43.704 -1.380 1.850 40/2025 47.322 46.335 47.031 +484 987 41/2025 47.153 45.685 45.705 -1.325 1.468 👉 Durchschnittliche Wochenrange: 1.365 Punkte

👉 Verhältnis Gewinn- zu Verlustwochen: 20 : 21 Der Dow Jones zeigte in der Vorwoche eine negative Tendenz mit erhöhter Volatilität. Sowohl das Wochenhoch als auch das -tief lagen unter den Vorwochenwerten – ein Hinweis auf kurzfristige Schwäche an der Börse aktuell. 🔍 Technische Dow Jones Analyse – Chartcheck Daily & 4h Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Daily-Chart Nach dem Rücksetzer unter die SMA20 (46.528 Punkte) fiel der Index bis an die SMA50 (45.736 Punkte) zurück. Diese Marke fungierte als wichtige Unterstützung, von der aus sich der Dow Jones wieder erholen konnte.

Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das Chartbild wieder bullisch aufhellen. Solange diese Linie jedoch Widerstand leistet, bleibt die Stimmung neutral bis leicht bärisch. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 4-Stunden-Chart Im 4h-Chart zeigt sich eine ähnliche Struktur: Nach Verlusten unter der SMA200 (46.172 Punkte) gelang eine technische Gegenbewegung. Ein Rücklauf über die SMA20 wäre ein Signal für eine kurzfristige Trendwende. Misslingt dies, drohen Rücksetzer in Richtung Vorwochentief bei 45.685 Punkten. ⚙️ Dow Jones Prognose – Ausblick auf die KW 42/2025 Übergeordnete Tendenz: seitwärts / leicht aufwärts

Bullisches Szenario: Stabilisierung über 46.129 Punkten , Potenzial bis 46.828 Punkte

Bärisches Szenario: Bruch unter 45.805 Punkten mit Risiko eines Rücklaufs auf 45.563 Punkte Wahrscheinlichkeit laut Setup: Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 % 💡 Dow Jones Prognose – Fazit & Einschätzung Die Dow Jones Prognose für die KW 42/2025 fällt gemischt aus. Nach einer volatilen Vorwoche befindet sich der Index in einer Konsolidierungsphase, während Anleger an der Börse aktuell auf Signale für die nächste Trendrichtung warten.

Solange sich der Dow Jones über der SMA50 halten kann, bleibt die Chance auf eine Erholung Richtung SMA20 bestehen. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde dagegen das bärische Szenario bestätigen. 📈 Wichtige Unterstützungen & Widerstände Unterstützungen Widerstände 45.997 – 45.282 – 45.166 – 44.825 46.502 – 46.742 – 47.055 AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

