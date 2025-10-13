Levi Strauss Aktie überzeugt mit starken Zahlen – Jetzt Aktien kaufen? 👖

Das Wichtigste in Kürze Starke Quartalszahlen trotz Belastungen

Fokus auf Direktvertrieb & Preiserhöhungen

Angehobene Jahresprognose – Vertrauen wächst

Einleitung Die Levi Strauss Aktie hat nach den neuesten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotz steigender Zölle und Kosten konnte der Jeanshersteller dank geschickter Preisstrategien und wachsendem Direktvertrieb überzeugen. Anleger fragen sich nun: Sollte man jetzt Levi Strauss Aktien kaufen, oder ist die Rallye bereits ausgereizt? ► Levi Strauss ISIN: US52736R1023 | WKN: A2PFHR | Ticker: LEVI.US ✅ Drei Key Takeaways 💰 Starke Quartalszahlen trotz Belastungen Gewinn je Aktie: 0,34 USD (Erwartung: 0,31 USD)

Umsatz: 1,54 Mrd. USD (Erwartung: 1,50 Mrd. USD)

Nettogewinn stieg auf 218 Mio. USD , ein Vielfaches des Vorjahreswerts.

Bruttomarge bei 61,7 %, über den Analystenschätzungen – trotz Zöllen. 🛍️ Fokus auf Direktvertrieb & Preiserhöhungen Direktvertrieb (+11 %) durch eigene Stores und Online-Shop wächst deutlich.

Höhere Preise und weniger Rabatte sorgen für steigende Margen.

Damenmode legte um +9 % zu – Levi’s etabliert sich als Lifestyle-Marke jenseits der Jeans. 📈 Angehobene Jahresprognose – Vertrauen wächst Umsatzwachstum 2025 nun +3 % (bisher 1–2 %) erwartet.

Bereinigter Gewinn pro Aktie: 1,27–1,32 USD (bisher 1,25–1,30 USD).

Operative Marge: 11,4–11,6 % – stabil trotz makroökonomischer Unsicherheit.

📊 Fundamentaldaten zur Levi Strauss Aktie (Q3 2025) Kennzahl Wert / Entwicklung Gewinn je Aktie (bereinigt) 0,34 USD (+10 % ggü. VJ) Umsatz 1,54 Mrd. USD (+7 % YoY) Bruttomarge 61,7 % (+1,1 Prozentpunkte) Jahresprognose Umsatz +3 % (zuvor +1–2 %) Direktvertrieb +11 % Damenmode +9 % 🧠 Fazit: Levi Strauss Aktie – Aktien kaufen oder auf Korrektur warten? Die Levi's Aktie zeigt Stärke in einem schwierigen Marktumfeld. Preiserhöhungen, Margensteigerung und ein wachsender Direktvertrieb sprechen für langfristiges Potenzial. Mit der Expansion über Denim hinaus positioniert sich Levi's als Lifestyle-Brand der Zukunft. Wer Aktien kaufen möchte, findet hier eine solide Value-Story – Rücksetzer könnten sich als attraktive Einstiegsgelegenheit erweisen. Levi Strauss Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ zur Levi Strauss Aktie ❓ Wie entwickelt sich die Levi Strauss Aktie aktuell?

Die Levi’s Aktie zeigt sich nach starken Quartalszahlen stabil. Steigende Margen, solide Umsätze und Wachstum im Direktvertrieb treiben den Kurs an. Analysten sehen weiteres Potenzial, auch wenn kurzfristige Rücksetzer möglich sind. ❓ Lohnt es sich, die Levi Strauss Aktie zu kaufen?

Die Levi’s Aktie bietet attraktive Chancen für langfristige Anleger. Das Unternehmen überzeugt mit einer klaren Wachstumsstrategie, Preissetzungsmacht und einer starken Marke. Ein Kauf bietet sich vor allem bei Kursrücksetzern an. ❓ Welche Risiken bestehen bei der Levi Strauss Aktie?

Risiken liegen in der globalen Konsumflaute, höheren Produktionskosten und möglichen Margendruck durch Zölle. Dennoch bleibt Levi’s aufgrund seiner Markenstärke und Preisdurchsetzung langfristig gut positioniert. ❓ Wann ist ein guter Zeitpunkt, um Levi Strauss Aktien zu kaufen?

Ein Einstieg in die Levi’s Aktie kann sich lohnen, wenn sich der Kurs nach kurzfristigen Korrekturen stabilisiert. Mittel- bis langfristig gilt Levi’s als solide Anlage im Konsumsektor mit guten Wachstumsperspektiven. ❓ Wie unterscheidet sich Levi Strauss von anderen Modeaktien?

Im Vergleich zu Wettbewerbern wie Nike oder Adidas punktet Levi’s durch höhere Markenloyalität, Preissetzungsmacht und eine zunehmende Fokussierung auf Direktvertrieb und Online-Verkäufe.

