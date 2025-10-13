Börse Aktuell: Nvidia Aktie & AMD Aktie im Fokus – US-China-Konflikt und GAIN AI Act

Das Wichtigste in Kürze GAIN AI Act: Das neue Gesetz verpflichtet Chiphersteller wie Nvidia und AMD, vorrangig den heimischen Markt zu bedienen, bevor sie exportieren, insbesondere nach China. Dies ist Teil einer umfassenderen Strategie der USA, die darauf abzielt, die technologische Überlegenheit und die nationale Sicherheit zu wahren.

Börse Aktuell: Nvidia Aktie und AMD Aktie im Spannungsfeld zwischen USA und China Die technologische Rivalität zwischen den USA und China hat sich in den letzten Jahren deutlich verschärft. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung stehen Hochleistungs-Chips, die für künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt werden. Diese Chips, wie sie von Nvidia und AMD produziert werden, gelten heute als strategische Ressource – vergleichbar mit Rohöl oder Energie. Die wachsende Stärke Chinas in den Bereichen Militärtechnologie, Überwachung und KI hat die US-Regierung dazu veranlasst, den Export bestimmter Chips zu verbieten. Besonders betroffen ist Nvidia, dessen fortschrittliche H100-Chips zentral für komplexe KI-Berechnungen sind. Der GAIN AI Act: Neue Regeln für Nvidia und AMD Als Reaktion auf die steigenden Spannungen hat der US-Senat den GAIN AI Act verabschiedet. Dieses Gesetz verpflichtet Chiphersteller wie Nvidia und AMD, zunächst den US-Inlandsmarkt zu beliefern, bevor Produkte in Länder wie China exportiert werden dürfen. Ziel ist es, die technologische Vorherrschaft der USA im Bereich der KI zu sichern und den Zugang Chinas zu modernsten Technologien einzuschränken. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Strategie, um die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der USA zu stärken. Börse Aktuell: Chancen und Risiken für die Nvidia Aktie und AMD Aktie Seit Anfang 2025 haben sowohl die Nvidia Aktie als auch die AMD Aktie beachtliche Kurssteigerungen verzeichnet. Anleger sehen in beiden Unternehmen die treibenden Kräfte der KI-Revolution. Dennoch birgt der GAIN AI Act Risiken: Einschränkungen beim Export könnten das Wachstum in wichtigen Märkten wie China, Taiwan und Singapur bremsen.

Zunehmende geopolitische Spannungen könnten zu Kursschwankungen führen.

Gleichzeitig könnte der US-Markt für Nvidia und AMD stabiler, aber auch stärker reguliert werden. Für Investoren bedeutet dies: Der Blick auf die Börse Aktuell zeigt, dass trotz der beeindruckenden Kursgewinne eine erhöhte Volatilität droht – besonders kurzfristig. Zukunftsausblick: Wie sich Nvidia und AMD aufstellen müssen Die Zukunft der Nvidia Aktie und AMD Aktie hängt stark davon ab, wie flexibel beide Unternehmen auf die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen reagieren. Erfolgsentscheidend werden sein: Anpassung der Lieferketten und Diversifizierung der Absatzmärkte ,

verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung ,

