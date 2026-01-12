Commerzbank Prognose: Aktie größter DAX Verlierer – Chartanalyse & Ausblick

- Commerzbank größter DAX Verlierer
Die Commerzbank Aktie ist bis Ende August an immer neue Hochs gelaufen. Aus dem Chart kann herausgelesen werden, dass die Rücksetzer bis dahin immer als Kaufgelegenheit gesehen wurden und Käufer direkt zurück in den Markt gekommen sind. Das Jahreshoch (38,25 EUR) wurde Ende August von Anlegern für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Aktie setzte mit einem GAP down zurück und gab moderat nach. Erst Ende November stellte sich wieder Kaufinteresse ein. Die Aktie konnte sich im Zuge dessen sukzessive erholen und zum Jahresende 2025 wieder über die 35 EUR-Marke laufen. Das offene GAP von Ende August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen. Im Zuge der Schwäche in der letzten Handelswoche ist die Aktie wieder an die SMA20 (aktuell bei 35,33 EUR) gelaufen und hat am Freitag der letzten Handelswoche auch einen Wochenschluss unter dieser Durchschnittslinie formatiert.
► Commerzbank WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker: CBK
Zum Xetra-Schluss am Freitag (09.01.2026) konnten 25 DAX-Aktien zulegen, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen.
Am Ende des Tableaus der DAX Verlierer rangierte die Commerzbank, deren Aktie um 2,06 Prozent nachgab. Ebenfalls unter Druck standen MTU mit -2,02 Prozent sowie Allianz mit einem Abschlag von -1,85 Prozent.
DAX Verlierer am Freitag: Commerzbank Aktie im Fokus
Die Commerzbank Aktie (CBK) verlor per Xetra-Schluss 2,06 Prozent und war damit der schwächste Wert im DAX 40. Damit rückt die Aktie klar in den Fokus der Anleger – insbesondere im Hinblick auf die kurzfristige Commerzbank Prognose.
Commerzbank Prognose – Chartanalyse im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Ausgangslage (Daily)
Bis Ende August markierte die Commerzbank Aktie kontinuierlich neue Hochs. Rücksetzer wurden bis dahin konsequent gekauft. Das Jahreshoch bei 38,25 EUR nutzten Anleger Ende August jedoch für Gewinnmitnahmen. Es folgte ein GAP down, begleitet von moderaten Abgaben.
Erst Ende November kehrte wieder Kaufinteresse zurück. In der Folge konnte sich die Aktie sukzessive erholen und zum Jahresende 2025 erneut über die Marke von 35 EUR steigen. Das offene GAP aus dem August wurde kurz vor Weihnachten geschlossen.
In der letzten Handelswoche zeigte sich jedoch erneut Schwäche:
-
Rücklauf an die SMA20 (aktuell 35,33 EUR)
-
Wochenschluss unter der SMA20
Szenarien auf der Ober- und Unterseite
Bullisches Szenario (Erholung):
Entscheidend wird sein, ob sich kurzfristig Käufer finden, die die Aktie wieder über die SMA20 schieben und dort etablieren können. Gelingt dies dynamisch, wären folgende Kursziele denkbar:
-
37,21 EUR
-
39,00 EUR
Bärisches Szenario (Fortsetzung der Schwäche):
Bestätigt sich der schwache Tagesschluss, würde sich die Aktie unter der SMA20 festsetzen. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben bis zur:
-
SMA50 bei 33,79 EUR
Diese Durchschnittslinie besitzt hohe Relevanz. Sollte auch hier keine Stabilisierung gelingen, könnte sich die Schwäche bis zur:
-
SMA200 bei 30,09 EUR
ausweiten.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Commerzbank Prognose:
bullisch / neutral
Commerzbank Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Technische Lage im 4h-Chart
Anfang Oktober fiel die Commerzbank Aktie unter alle drei gleitenden Durchschnitte. Erst Ende Oktober gelang der Rebreak über die SMA20 (35,69 EUR) und später auch über die SMA50 (35,44 EUR). Die SMA200 (33,05 EUR) fungierte mehrfach als Unterstützung.
In den letzten Handelstagen kam es jedoch erneut zu einem Bruch:
-
Kurs unter SMA20 und SMA50
-
Chartbild klar eingetrübt
Mögliche Entwicklungen
Negatives Szenario:
Setzt sich die Aktie unter der SMA50 fest, dürfte sich die Abwärtsbewegung bis zur SMA200 fortsetzen. Ein Bruch dieser Linie würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Oktober-Tief 2024 erneut angesteuert wird.
Positives Szenario:
Gelingt der Rebreak über SMA50 und SMA20, würde sich das Chartbild wieder aufhellen. In diesem Fall könnten die Kursziele aus der Tagesbetrachtung erneut relevant werden.
Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose:
neutral
Tagesprognose Commerzbank Aktie
Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung:
abwärts
Widerstände
-
35,09
-
35,16
-
35,33
-
35,44
-
35,55
-
35,62
-
37,21
Unterstützungen
-
34,35
-
33,79
-
33,05
-
32,52
-
30,97
-
30,41 (GAP)
-
29,17
* Kursangaben per Xetra-Schluss
