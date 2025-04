DAX Verlierer: Continental Aktie - Zurück an die 61 EUR-Marke

Per Xetra Schluss notierten gestern (10.04.2025) 1 Aktien im Plus, 39 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Continental, die mit einem Abschlag von 8,75 Prozent gehandelt wurden, BMW gab um 8,34 Prozent nach, Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Porsche VZ) verbilligten sich um 8,02 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Donnerstag - Continental ► Continental: ISIN: DE0005439004 | WKN: 543900 | Ticker: CON

Die Continental Aktie (CON) hat gestern per Xetra Schluss 8,75 Prozent abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Dem Wertpapier gelang es im Mai, nach einem größeren Rücksetzer, eine Stabilisierung abzubilden, die aber von weiterer Schwäche gefolgt wurde. Das Wertpapier konnte sich erst im Juli bei 51,60 EUR stabilisieren und nachfolgend praktisch direkt eine dynamische Entlastungsbewegung über die 60 EUR-Marke abzubilden, diese Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Die Aktie setzt knapp unter das Juli Tief zurück und markierte bei 51,44 EUR) ein weiteres Tief. Von hier aus lief die Aktie aufwärts an und über die 60 EUR-Marke, gab diese Marke aber wieder auf. Es ging dynamisch an das Jahrestief (51,02 EUR). Die Verluste wurden nachfolgend im Zuge der Aufwärtsbewegung direkt wieder zurückgekauft, die 60 EUR-Marke wurde im Rahmen der Erholung wieder knapp überwunden. Im Oktober gelang es dem Wertpapier erneut über die 60 EUR-Marke zu laufen, die Aktie hat es aber erneut nicht vermocht, sich über dieser Marke festzusetzen. Nachfolgend bröckelten die Notierungen wieder ab. Mit einem GAP up ging es im November direkt über die 60 EUR-Marke, über der sich der Anteilsschein nach einigen Mühen auch etablieren konnte. Im Tageschart ist erkennbar, wie sich die Aktie weiter aufwärtsschieben konnte. Es stellten sich im Handelsverlauf zwar Rücksetzer ein, diese hatten zum einen moderaten Charakter, zum anderen wurde diese immer direkt wieder zurückgekauft. Das Papier konnte sich im Zuge der Erholungen immer wieder aufwärtsschieben. Mitte März wurde das Jahreshoch formatiert (72,98 EUR), das aber direkt abverkauft wurde. Es folgten dynamische Abgaben, die den Anteilsschein unter die 56 EUR-Marke gedrückt haben. In dieser Handelswoche stellten sich zunächst Erholungen ein, gestern ging es zunächst aufwärts, im Handelsverlauf prägte Abgabedruck das Kursgeschehen. Es ging zurück an die 61 EUR-Marke.

Im Zuge der Schwäche gestern ist die Aktie wieder unter die SMA200 (aktuell bei 61,90 EUR) gefallen und hat auch einen Tagesschluss unter dieser Linie formatiert. Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze weiter in Richtung Süden gehen. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte sich Schwäche wieder bis in den Bereich der 56 EUR ausdehnen.

Wird der Tagesschluss von gestern nicht bestätigt, so würde dies bedeuten, dass es mit einer grünen Tageskerze wieder aufwärts geht. Kann die Aktie heute einen Tagesschluss über der SMA200 formatieren, so würde sich das Chartbild wieder etwas aufhellen. Es würde dann die Chance bestehen zu Wochenbeginn der kommenden Handelswoche wieder in Richtung der SMA20 (aktuell bei 66,44 EUR) / SMA50 (aktuell bei 67,44 EUR) zu laufen.

* Basis Xetra-Schluss

Continental Aktie im Tageschart

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: netural / bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie ist seit Jahresbeginn zwischen der SMA20 (aktuell bei 61,04 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 65,60 EUR) hin und her gelaufen. Anfang März ging es mit einem GAP down unter die SMA200 (aktuell bei 67,29 EUR), wobei der Rücksetzer direkt wieder zurückgekauft worden ist. Die Aktie konnte sich wieder über die SMA20 und die SMA50 schieben und das Jahreshoch formatieren. Im Rahmen der folgenden Rücksetzer gelang es dem Wertpapier sich zunächst an der SMA20 zu stabilisieren. Dieser Support wurde aufgegeben, es ging dynamisch unter die SMA50 und unter die SMA200 zurück. Vom Jahrestief (55,94 EUR), das zu Wochenbeginn formatiert wurde konnte sich das Papier wieder über die SMA20 schieben, aber nicht verbindlich etablieren. Es ging gestern im Handelsverlauf wieder zurück an diese Durchschnittslinie.

Das Wertpapier muss versuchen sich über der SMA20 zu halten und zeitnah einen Richtungswechsel abbilden. Gelingt diese Bewegung, so sollte die Aktie direkt wieder an die SMA50 laufen. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA20 als auch die SMA50 in den letzten Handelswochen eine gute Unterstützung gewesen sind. Denkbar somit, dass ein Weiterkommen an der SMA50 der Aktie Probleme bereiten könnte. Selbst wenn diese Kursmuster abgebildet werden können, muss die Aktie auch noch über die SMA200 laufen. Erst wenn dies geschafft ist, würde das Chartbild wieder bullisch zu interpretieren sein.

Gelingt der Move aber nicht und rutscht die Aktie unter die SMA20, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn das Papier im Rahmen von weiterer Schwäche den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Dies könnte dann ein Hinweis darauf sein, dass das Wochen- / Jahrestief erneut angelaufen werden könnte.

Continental Aktie im 4H-Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral / bärisch

SO SEHEN SIEGER AUS!