DAX Verlierer: Daimler Truck Holding - Aktie nimmt Kurs auf untere Aufwärtstrendlinie

Per Xetra Schluss notierten gestern (13.03.2025) 14 Aktien im Plus, 26 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Daimler Truck Holding, die mit einem Abschlag von 4,32 Prozent gehandelt wurden, Fresenius Medical Care gab um 3,76 Prozent nach, SAP verbilligten sich um 3,35 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Donnerstag - Daimler Truck Holding ► Daimler Truck Holding ISIN: DE000DTG0CK8 | WKN: DTG0CK | Ticker: DTG.DE

Die Daimler Truck Holding Aktie (DTG) hat gestern per Xetra Schluss 4,32 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Wertpapier konnte sich bis Mitte / Ende März 2024 deutlich und dynamisch erholen. Es ging im Jahreshoch an die 47,63 EUR. Trotz einiger Versuche an den Folgetagen ist die Aktie nicht weitergekommen. Die Konsequenz war, dass sich Rücksetzer eingestellt haben, die kontinuierlich und langanhaltend waren. Es haben sich bis Mitte September zwar Erholungen eingestellt, diese wurden nachfolgend aber gleich wieder abverkauft. Erst Mitte September konnte sich die Aktie etwas überzeugender erholen. Es ging vom Jahrestief bei 29,61 EUR aufwärts an und über die 33 EUR-Marke, über der sich das Wertpapier festsetzen konnte. Im weiteren Handelsverlauf ging es mit einer dynamischen Bewegung über die 39 EUR-Marke, über die sich die Aktie Anfang Januar festsetzen konnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Papier in den letzten Handelstagen moderat erholen konnte. Es erfolgte der dynamische Ausbruch an und über die 40 EUR-Marke. Die Bewegung ging bis an die 43 EUR - ein Teil der Gewinne wurden nachfolgend abgegeben, die Aktie hat es aber geschafft, sich Anfang März an ein neues Jahreshoch (45,07 EUR) zu schieben. Die gesamte Bewegung wurde nachfolgend aber wieder abverkauft. Es ging im Handel gestern mit einem deutlichen GAP down abwärts.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie gestern mit dem Kerzenkörper der Tageskerze auf die SMA200 (aktuell bei 37,02 EUR) aufgesetzt hat. Die Relevanz dieser Linie kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden. Die Aktie konnte sich vom Tief gestern wieder deutlicher erholen. Kann der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze aufwärts in Richtung der SMA50 (aktuell bei 40,83 EUR) gehen. Diese Linie war bei den letzten beiden Rücksetzern ein belastbarer Support gewesen. Denkbar ist, sollte diese Linie angelaufen werden, dass das Papier etwas Mühe haben könnte über diese Linie zu kommen. Das Tageschart würde sich aber erst dann aufhellen, wenn es der Anteilsschein geschafft hat sich über der SMA20 (aktuell bei 42,10 EUR) festzusetzen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnt es mit einer roten Tageskerze abwärts in Richtung der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie heute angelaufen, so sollte das Papier unbedingt versuchen, sich im Dunstkreis dieser Linie zu erholen. Geht es per Tagesschluss unter die SMA200, so würde sich das Tageschart eintrüben, wenn dieser Tagesschluss zu Wochenbeginn bestätigt wird.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral / bärisch

Betrachtung im 4h Chart

Das Papier konnte ab Ende November zunächst sukzessive weiter aufwärtslaufen. Es ging im Nachgang dessen allerdings zunächst seitwärts weiter. Die Aktie hatte offensichtliche Probleme sich über die SMA20 (aktuell bei 42,04 EUR) / SMA50 (aktuell bei 41,93 EUR) zu schieben. Diese beiden Durchschnittslinien hatten bei Erholungen immer ihre Anziehungskraft. Anfang Januar gelang es dem Papier sich von der SMA50 zu lösen und aufwärtszulaufen. Im Chart ist erkennbar, dass sich die Rücksetzer im Januar zunächst an der SMA20 und dann an der SMA50 stabilisieren konnten. Nach einem Rücksetzer, der bis fast an die SMA200 (aktuell bei 39,82 EUR). ging konnte das Jahreshoch (45,07 EUR) in einer dynamischen Aufwärtsbewegung formatiert werden. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es ging im Rahmen der Schwäche unter die SMA20 / SMA50 und gestern mit einem GAP down unter die SMA200.

Das Wertpapier muss heute unbedingt versuchen wieder über die SMA200 zu laufen und sich dort festzusetzen. Gelingt dies, so könnte es wieder aufwärts an die SMA20 / SMA50 gehen.

Kann sich die Aktie heute aber nicht über die SMA200 schieben, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich weitere Schwäche einstellt, die erneut an das Tagestief von gestern gehen könnte.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch

