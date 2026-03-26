DAX Verlierer: Deutsche Börse Aktie unter Druck - Deutsche Börse Prognose aktuell

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Börse ist aktuell einer der klaren DAX Verlierer

Die technische Lage ist angeschlagen, aber nicht gebrochen

Kurzfristig entscheidend: Rückeroberung der SMA20

Zum Xetra-Schluss am 25.03.2026 präsentierte sich der DAX überwiegend freundlich: 34 Aktien schlossen im Plus, lediglich 6 Werte mussten Abschläge hinnehmen. Zu den auffälligsten DAX Verlierern gehörte die Aktie der Deutschen Börse. Die Deutsche Börse Aktie (DB1) verlor im Tagesverlauf 0,97 Prozent und belegte damit den letzten Platz unter den DAX Verlierern. Ebenfalls schwach zeigten sich SAP (-0,80 Prozent) und Volkswagen VZ (-0,61 Prozent). ► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1.DE ⚡ Key Takeaways Deutsche Börse ist aktuell einer der klaren DAX Verlierer , mit kurzfristiger Schwäche und negativem Momentum nach dem Rückfall unter die SMA20.

, mit kurzfristiger Schwäche und negativem Momentum nach dem Rückfall unter die SMA20. Die technische Lage ist angeschlagen, aber nicht gebrochen: Solange die SMA200 hält, bleibt die übergeordnete Deutsche Börse Prognose bullisch bis neutral.

Solange die SMA200 hält, bleibt die übergeordnete Deutsche Börse Prognose bullisch bis neutral. Kurzfristig entscheidend: Rückeroberung der SMA20 → Erholung Richtung 250 EUR möglich; weiterer Druck → Rücksetzer bis zur SMA200 wahrscheinlich. Deutsche Börse Prognose: Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Entwicklung der Aktie zeigt ein gemischtes Bild. Nach einem Hoch im Bereich von 290 EUR im Mai 2025 setzte eine längere Phase von Gewinnmitnahmen ein. Diese Bewegung zog sich bis in den Herbst hinein, wobei Erholungen keine nachhaltige Dynamik entwickeln konnten. Zum Jahresende kam wieder Kaufinteresse auf, das den Kurs über 230 EUR führte. Allerdings folgten erneut Rücksetzer bis in den Bereich von 200 EUR. Dort konnte ein tragfähiger Boden ausgebildet werden, von dem aus eine dynamische Aufwärtsbewegung startete. In den letzten Wochen stieg die Aktie wieder bis in den Bereich von 250 EUR, verlor zuletzt jedoch erneut an Momentum. Technische Einordnung Rückfall unter die SMA20 (241,24 EUR) – kurzfristig negatives Signal

– kurzfristig negatives Signal SMA50 (224,09 EUR) bleibt wichtige mittelfristige Unterstützung

bleibt wichtige mittelfristige Unterstützung SMA200 (234,86 EUR) als entscheidende Trendlinie Die Deutsche Börse Prognose bleibt im Tageschart insgesamt bullisch bis neutral, steht jedoch aktuell auf dem Prüfstand. Szenarien Bullisches Szenario:

Rückkehr über die SMA20 und Bestätigung im Folgetag → Potenzial bis 250 EUR

Rückkehr über die SMA20 und Bestätigung im Folgetag → Potenzial bis 250 EUR Bärisches Szenario:

Anhaltende Schwäche → Rücksetzer bis zur SMA200 möglich

Bruch der SMA200 → klare Eintrübung des Chartbilds YouTube Trading Videos Deutsche Börse Prognose im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich eine abnehmende Dynamik. Die Aktie konnte sich zwar mehrfach stabilisieren, notiert aktuell jedoch unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Wichtige Marken im 4h Chart SMA20: 245,68 EUR

SMA50: 243,17 EUR

SMA200: 222,55 EUR Der Kurs bewegt sich derzeit im Bereich der SMA50, was kurzfristig entscheidend ist. Interpretation Stabilisierung oberhalb der SMA50 → Chance auf erneuten Anstieg Richtung 250 EUR

Verlust dieser Unterstützung → Risiko eines Rücklaufs zur SMA200 Die kurzfristige Deutsche Börse Prognose ist daher neutral mit abwärtsgerichteter Tendenz. Tagesprognose Deutsche Börse Aktie Die aktuelle Einschätzung für den heutigen Handel ist abwärtsgerichtet. Entscheidend wird sein, ob eine schnelle Rückeroberung der SMA20 gelingt. Wichtige Kursmarken der Deutschen Börse Aktie Widerstände:

238,81 · 240,02 · 241,24 · 241,35 · 243,17 · 245,68 · 252,00 · 265,00 · 290,00 Unterstützungen:

234,60 · 225,90 · 224,09 · 222,55 · 217,50 Fazit: DAX Verlierer mit kritischer Ausgangslage Die Deutsche Börse zählt aktuell zu den schwächeren Werten im DAX. Die kurzfristige Schwäche belastet das Chartbild, während die mittelfristige Struktur noch Stabilität zeigt. Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob wichtige gleitende Durchschnitte zurückerobert werden können. Die Deutsche Börse Prognose hängt somit maßgeblich an der technischen Stabilisierung in den kommenden Handelstagen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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