Delivery Hero Aktie: Gewinnserie hält an – 63% Kursplus in 8 Tagen dank Uber-Deal & Baemin-Verkauf Jetzt noch einsteigen und Aktien kaufen?

Die Delivery Hero Aktie befindet sich im Expressmodus und setzt ihren beeindruckenden Höhenflug an der Börse fort. Angetrieben von Gerüchten über einen strategischen Verkauf des Südkorea-Geschäfts und die Unterstützung durch einen namhaften Großaktionär kletterte das Papier auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. Für Anleger, die in dynamische Tech- und Wachstumsgeschäfte investieren und zyklische Aktien kaufen möchten, bietet die aktuelle Situation rund um den Essenslieferanten eine extrem spannende Ausgangslage mit stark revidierten Kurszielen.

► Delivery Hero WKN: A2E4K4 | ISIN: DE000A2E4K43 | Ticker: DHER.DE

geschrieben von Jens Klatt

💡 Key Takeaways

Beeindruckende Kursrallye : Die Aktien von Delivery Hero bauten ihre Gewinnserie am Mittwoch auf acht Tage aus und kletterten in diesem Zeitraum um stolze 63 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende 2024.

M&A-Fantasie im Fokus : Auslöser für den jüngsten Hype sind Medienberichte über den gestarteten Verkaufsprozess des südkoreanischen Erfolgsgeschäfts „Baemin“ sowie eine Anteilsaufstockung durch Uber.

Drastisch erhöhte Kursziele: Aufgrund des massiven Wertschöpfungspotenzials passen Analysten ihre Modelle an – die Kursziele wurden von Experten auf bis zu 31,50 Euro beziehungsweise über 39 Euro angehoben.

📊 Kursfeuerwerk: Was treibt die Delivery Hero Aktie an? 🚀

Die fundamentale Kehrtwende bei der Delivery Hero Aktie resultiert laut Branchenexperten, wie der Citigroup-Analystin Monique Pollard, primär aus konkreten Presseberichten. Demnach hat der offizielle Verkaufsprozess für das hochprofitable Korea-Geschäft „Baemin“ begonnen.

Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Titel durch den Mobilitäts- und Lieferriesen Uber, der seine Anteile an Delivery Hero weiter aufgestockt hat. Diese strategische Investition hat den Fokus des Marktes auf den Baemin-Verkauf und die damit verbundene Cash-Spritze noch einmal deutlich geschärft.

⚖️ Analysten-Stimmen: SOTP-Modelle treiben die Bewertungen 📈

Angesichts dieser weitreichenden strategischen Prozesse ändern führende Bankhäuser ihren Bewertungsansatz. Die Citigroup nutzt nun ein sogenanntes Summe-aller-Teile-Modell (SOTP), um das verborgene Potenzial der einzelnen Landesgesellschaften besser abzubilden.

Citigroup : Erhöhte das Kursziel drastisch von vormals 21 Euro auf 31,50 Euro, bleibt jedoch aufgrund des schnell erreichten Kursniveaus vorerst bei der Einstufung „Hold“.

Barclays: Analyst Andrew Ross sieht noch deutlich mehr Luft nach oben. Er hatte sein Kursziel jüngst auf über 39 Euro gehievt und signalisiert damit trotz der Rallye weiteres Aufwärtspotenzial für Investoren, die jetzt die Aktie kaufen.

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🏁 Fazit: Eine spannende Chance mit hoher Dynamik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Delivery Hero Aktie durch den Baemin-Verkauf und den Uber-Einstieg eine enorme fundamentale Aufwertung erfährt. Die Aktie hat in kürzester Zeit massiv an Boden gutgemacht. Wer jetzt Aktien kaufen möchte, findet bei Delivery Hero ein Papier mit starkem Momentum und Kurszielen von bis zu 39 Euro vor. Aufgrund des rasanten Anstiegs der letzten acht Tage sollten Anleger jedoch auch kurzfristige Gewinnmitnahmen einkalkulieren.

Delivery Hero Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Delivery Hero Aktie

Warum steigt die Delivery Hero Aktie aktuell so stark?

Der Hauptgrund für die Rallye sind Berichte über den gestarteten Verkauf des südkoreanischen Ablegers Baemin sowie die Aufstockung der Anteile durch den Konkurrenten Uber.

Wie hoch ist das Kursziel für die Delivery Hero Aktie?

Die Kursziele der Analysten gehen derzeit auseinander: Während die Citigroup ihr Ziel auf 31,50 Euro angehoben hat, sieht Barclays das Potenzial der Aktie sogar bei über 39 Euro.

Was bedeutet das SOTP-Modell bei der Delivery Hero Analyse?

SOTP steht für „Sum-of-the-parts“ (Summe aller Teile). Analysten bewerten hierbei die einzelnen Geschäftsbereiche und Tochtergesellschaften (wie das Korea-Geschäft) separat, um den fairen Gesamtwert des Unternehmens zu ermitteln.