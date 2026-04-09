DAX Verlierer: Deutsche Börse Aktie mit größtem Tagesverlust im Fokus

Zum Xetra-Schluss am 08.04.2026 konnten 37 Werte im DAX zulegen, während lediglich drei Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Unter den DAX Verlierern stand insbesondere die Deutsche Börse Aktie (DB1) im Fokus: Mit einem Minus von 1,57 Prozent war sie der schwächste Wert des Tages. Auch Brenntag (-0,45 Prozent) und RWE (-0,38 Prozent) verzeichneten Verluste.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutsche Börse Aktie konnte sich bis Ende Mai 2025 über die Marke von 290 EUR schieben, scheiterte jedoch daran, dieses Niveau nachhaltig zu halten. Es folgten kontinuierliche Gewinnmitnahmen. Zwar kam es mehrfach zu Erholungen, diese erwiesen sich jedoch bis Mitte November als nicht tragfähig.

Erst gegen Jahresende setzte stärkeres Kaufinteresse ein, wodurch die Aktie wieder über 230 EUR steigen konnte. Auch diese Bewegung wurde jedoch durch erneute Gewinnmitnahmen begrenzt. In der Folge fiel der Kurs bis an die 200 EUR-Marke zurück, wo sich ein tragfähiger Boden bildete.

Daraufhin entwickelte sich eine dynamische Aufwärtsbewegung bis über 250 EUR. Der jüngste Rücksetzer führte jedoch dazu, dass Teile dieser Gewinne wieder abgegeben wurden. Positiv ist, dass intraday bereits eine Stabilisierung erkennbar war.

Wichtige gleitende Durchschnitte:

SMA20: 245,71 EUR

SMA50: 229,92 EUR

SMA200: 234,00 EUR

Die Aktie konnte sich zuletzt wieder über der SMA20 etablieren, was kurzfristig stabilisierend wirkt.

Szenarien für die Deutsche Börse Aktie

Bearishes Szenario:

Bestätigt sich der schwache Schlusskurs, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Ein Rücklauf zur SMA20 ist wahrscheinlich. Ein Bruch dieser Marke per Tagesschluss würde das Risiko weiterer Verluste erhöhen und könnte mittelfristig die SMA200 ins Spiel bringen.

Bullishes Szenario:

Wird die Schwäche nicht bestätigt, besteht die Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung. In diesem Fall könnte die Deutsche Börse Aktie wieder in Richtung 262 bis 265 EUR steigen.

Übergeordnete Einschätzung (Daily): bullisch

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Deutsche Börse Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich, dass die Aktie mehrfach Schwierigkeiten hatte, sich nachhaltig von der SMA200 (225,76 EUR) nach oben abzusetzen. Erst nach mehreren Anläufen gelang der Ausbruch.

In der Folge stabilisierte sich der Kurs mehrfach an der SMA20 (249,40 EUR) und setzte von dort aus zu weiteren Anstiegen an. Der jüngste Rücksetzer wurde erneut von dieser Linie aufgefangen.

Kurzfristige Perspektive:

Oberseite: Test des Jahreshochs möglich

Unterseite: Unterstützung durch SMA20 und SMA50 (246,51 EUR)

Ein Bruch der SMA50 würde das Chartbild eintrüben und Abgaben bis etwa 234 EUR ermöglichen.

Übergeordnete Einschätzung (4h Chart): bullisch

Wichtige Kursmarken der Deutsche Börse Aktie

Widerstände:

254,32 EUR

258,60 EUR

265,00 EUR

290,00 EUR

Unterstützungen:

251,32 EUR

249,60 EUR

246,51 EUR

245,71 EUR

245,50 EUR (Gap)

244,95 EUR

234,00 EUR

229,92 EUR

225,76 EUR

217,50 EUR

Fazit: DAX Verlierer mit Potenzial

Die Deutsche Börse Aktie gehört aktuell zu den auffälligsten DAX Verlierern, zeigt jedoch gleichzeitig eine stabile technische Ausgangslage. Solange wichtige gleitende Durchschnitte verteidigt werden, bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv. Kurzfristig entscheidet sich an der SMA20, ob die Korrektur ausgeweitet wird oder eine neue Aufwärtsbewegung startet.