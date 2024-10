DAX Verlierer: Deutsche Post (DHL) - Tageschart etwas aufgehellt, aber noch nicht bullisch

Freitag (13.09.2024) standen per Xetra Schluss 35 Aktien auf der Gewinnerseite, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Deutsche Post (DHL) mit einem Abschlag von 1,02 Prozent den letzten Platz. Siemens Healthineers gab um 0,42 Prozent nach, Merck KGaA verbilligten sich um 0,21 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Deutsche Post (DHL)

► Deutsche Post (DHL) WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker: DHL

Die Deutsche Post Aktie (DHL) hat am Freitag um 1,02 Prozent nachgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust* ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie konnte sich zu Jahresanfang im Bereich der 43 / 46 EUR festsetzen und Ende Januar ein Jahreshoch bei 45,59 EUR formatieren. Es ging von hier aus deutlich abwärts. Das Papier pendelte sich im Bereich der 37 / 39 EUR ein. Es ging übergeordnet bis Anfang Juli seitwärts weiter. Erst in den letzten drei Handelswochen nahm das Kaufinteresse etwas zu. Dies führte die Aktie wieder in den Bereich der 40 EUR-Marke. Im Handel am Freitag ging es mit einer roten Tageskerze wieder unter die 39 EUR Marke. Der Anteilsschein ging konnte sich zum Wochenschluss wieder etwas erholen

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie seit April im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 38,80 EUR) bzw. der SMA50 (aktuell bei 38,88 EUR) seitwärts bewegt hat. Es ging in den letzten Handelsmonaten im Bereich dieser beiden Durchschnittslinien seitwärts weiter. Im Juli konnte sich das Papier im Zuge der Erholungsbewegung bis an die SMA200 (aktuell bei 40,58 EUR) schieben, hat es aber nicht geschafft, sich auch über dieser Linie zu etablieren. Die erfolglosen Versuche wurden beendet, es ging dynamisch und mit Momentum bis an die 36 EUR-Marke zurück. Nach einer längeren Konsolidierung wurde das Kursgeschehen wieder von einem moderaten Kaufinteresse geprägt. die Aktie konnte sich in der letzten Handelswoche wieder in den Bereich der 39 EUR-Marke zurückschieben. Der obere Docht der Tageskerze hat am Freitag die SMA200 erreicht.

Das Tageschart hat sich zwar etwas aufgehellt, ist aber noch nicht als bullisch zu interpretieren. Das wäre erst der Fall, wenn das Wertpapier es per Tagesschluss schafft, sich nicht nur über die SMA200 zu schieben, sondern sich auch darüber festzusetzen. Im Chart kann die Relevanz der SMA200 sehr gut herausgelesen werden. Der Move über diese Durchschnittslinie könnte sich durchaus in den kommenden Handelstagen einstellen, ob es das Wertpapier aber auch schafft, sich darüber zu etablieren, bleibt abzuwarten. Sollte diese gelingen, wäre dies durchaus beachtenswert und wäre mit einem Ausrufungszeichen zu versehen.

Rücksetzer könnten sich an der SMA50 stabilisieren. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelstagen durchaus ein guter Support. Knapp darunter verläuft aktuell die SMA20, die eine weitere Unterstützung bieten könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Die Aktie konnte sich nach dem dynamischen Rücksetzer im August wieder erholen. Die Erholungsbewegungen waren kontinuierlich, aber nicht dynamisch. Zu würdigen ist, dass die Rücksetzer, die sich in den letzten Handelswochen eingestellt haben, alle einen überschaubaren Charakter hatten.

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie im Bereich der SMA200 (aktuell bei 38,75 EUR) zunächst Probleme hatte weiterzukommen. Nach dem ersten Überwinden ging es im Zuge eines kleinen Rücksetzers erneut an diese Linie und von hier aus mit einem Impuls über die SMA20 (aktuell bei 39,35 EUR), über die sich die Aktie zum Wochenschluss auch festsetzen konnte.

Wichtig wäre, dass sich die Aufwärtsbewegung, wenn auch im überschaubaren Rahmen, heute weiter fortsetzen könnte. Gelingt dies, so besteht die Perspektive zunächst über die 40 EUR-Marke zu laufen um nachfolgend das August Hoch (42,34 EUR) anzulaufen. Entscheidend dabei ist, dass sich das Wertpapier rasch von der SMA20 lösen kann.

Gelingt diese Bewegung aber nicht, so könnte es wieder zurück an die SMA20 bzw. die SMA50 (aktuell bei 39,00 EUR) gehen. Beide Durchschnittslinien waren in der Vergangenheit ein guter Support. Halten diese beiden Linien nicht, so könnte die SMA200 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen, sollte es nicht mehr wesentlich unter die SMA200 gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: neutral / bullisch

