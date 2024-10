DAX Verlierer: E.ON Aktie - Gewinne der letzten beiden Handelstage wieder abgegeben

Gestern (17.10.2024) standen per Xetra Schluss 23 Aktien auf der Gewinnerseite, 17 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte E.ON mit einem Abschlag von 1,51 Prozent, Vonovia gab um 1,46 Prozent nach, Daimler Truck Holding verbilligten sich um 1,25 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Donnerstag - E.ON

► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN

Die E.ON Aktie (EOAN) hat gestern 1,51 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Betrachtung im DAILY

Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn nicht wesentlich entwickeln können. Es ging übergeordnet in einer Box seitwärts weiter. Das Hoch (13,47 EUR), das Mitte Mai formatiert wurde, ist nachfolgend gleich wieder abverkauft worden. Das Wertpapier ist wieder in die Box zurückgefallen. Nach einem Rücksetzer im August konnte sich die Aktie deutlicher erholen. Es ging über einige Handelswochen sukzessive aufwärts. Das Jahreshoch wurde bei 13,82 EUR formatiert. Nachfolgend hat wieder Schwäche das Kursgeschehen dominiert. Die Aktie hat es in den letzten Handelstagen zunächst geschafft, sich etwas zu erholen, hat im Handel gestern aber praktisch die Gewinne der letzten beiden Handelstage wieder abgegeben. Der Tagesschluss wurde knapp über der 13 EUR-Marke formatiert.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie seit Jahresbeginn übergeordnet seitwärts gelaufen ist. Es ging nach dem Rücksetzer im August etwas aufwärts, wobei ein großer Teil der Gewinne seit dem Jahreshoch wieder abgegeben wurden. Das Wertpapier konnte sich in der zweiten Septemberhälfte zunächst an der SMA20 (aktuell bei 13,13 EUR) stabilisieren und an dieser Linie wieder moderat aufwärtslaufen. Nachdem die SMA20 als Support aufgegeben wurden, ging es zurück an die SMA50 (aktuell bei 12,96 EUR), die übergeordnet einen guten Support geboten hat. Die Entlastungsbewegung ging an die SMA20 zurück. Die Bewegungen lassen sich gut aus dem Chart herauslesen.

Wesentlich wird sein, dass der Tagesschluss von gestern heute nicht bestätigt wird. Kann dies abgebildet werden, so könnte es mit einer grünen Tageskerze wieder über die SMA20 gehen. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so wäre es wichtig, dass es heute zu einem Tagesschluss über der SMA20 kommt. Dies würde die Perspektive eröffnen, dass es zu Wochenbeginn der nächsten Handelswoche weiter aufwärtsgehen könnte.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber bestätigt, so könnte es mit einer weiteren roten Tageskerze erneut an und im Zweifel unter die SMA50 gehen. Wird ein Tagesschluss unter der SMA50 formatiert, so ist wesentlich, dass sich der Anteilsschein im Dunstkreis dieser Linie etablieren kann. Wird die SMA50 in den kommenden Handelstagen aber verbindlich aufgegeben, so könnte es weiter abwärts an die SMA200 (aktuell bei 12,54 EUR) gehen. Die Relevanz dieser Durchschnittslinie kann im Chart gut herausgelesen werden.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der letzte Rücksetzer an der SMA200 (aktuell bei 22,85 EUR) stabilisieren konnte. Die Aktie hat etwas gebraucht, um sich erneut von dieser Linie zu lösen, konnte aber im Zuge der Entlastungsbewegung zunächst über die SMA20 (aktuell bei 13,01 EUR) und dann auch über die SMA50 (aktuell bei 13,10 EUR) laufen. Es hat aber die Kraft gefehlt, sich verbindlich über der SMA50 festzusetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder unter diese Linie.

Sollte sich die Schwäche weiter fortsetzen, so könnte die SMA20 bzw. darunter die SMA200 noch eine weitere Unterstützung bieten. Wird die SMA200 erneut angelaufen, so sollte sich die Aktie spätestens im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie erholen. Etabliert sich das Wertpapier unter dieser Linie, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte.

Kann sich das Wertpapier wieder über die SMA50 schieben und festsetzen, so würde sich das Chartbild dann aufhellen, wenn es die Aktie es schafft, sich rasch von dieser Linie nach Norden zu lösen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Jahreshochs gehen.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bullisch / neutral

