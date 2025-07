TRADINGIDEE des Tages 🔴 AUDNZD Forexpaar (03.07.2025)

Fakten: Der schnellere, exponentiell gleitende Durchschnitt, EMA(30) hat am 02. Juli den langsameren EMA(100) gekreuzt.

Der australische Composite PMI hat im Juni seinen dreimonatigen RĂĽckgang beendet und ist auf 51,6 gestiegen.

Die Eisenerz-Futures an der Börse in Singapur sind seit Monatsbeginn um 2,5 % gestiegen. Tradingidee: Eine mögliche LONG-Position (fĂĽr hochspekulative  Trader) auf das AUDNZD Forexpaar zum MarktpreisÂ

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP : 1.0876 und 1.0900Â

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 1.0795 Background & Meinung: Der australische Dollar (AUD) und der neuseeländische Dollar (NZD) gelten als „Risikowährungen“ und haben in den letzten Wochen aufgrund der Schwäche des US-Dollars und der Erwartungen niedrigerer Zölle seitens der Vereinigten Staaten an Wert gewonnen. Die jüngsten Entwicklungen in der Industriepolitik Chinas könnten jedoch den AUD gegenüber seinem Nachbarn NZD deutlich stützen. Die Kommunistische Partei Chinas kündigte Pläne an, ältere und ineffiziente Produktionsanlagen stillzulegen, um Überkapazitäten abzubauen, die Deflation zu bekämpfen und die Binnennachfrage anzukurbeln (Quelle: Xinhua News Agency). Die Eisenerz-Futures haben als Reaktion auf Pekings Versprechen, „unordentlichen Preiswettbewerb“ zu bekämpfen, einen Aufschwung erlebt – eine Maßnahme, von der Australien als weltweit größter Eisenerzproduzent erheblich profitieren könnte (Quelle: U.S. Geological Survey). Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die anhaltende Erholung dürfte durch die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen in beiden Volkswirtschaften nicht gebremst werden, da eine Zinssenkung in Australien und eine Beibehaltung des Zinsniveaus in Neuseeland wahrscheinlich bereits eingepreist sind. Darüber hinaus dürfte die aktuelle Inflationsdynamik in Neuseeland (Inflation im ersten Quartal 2025: 2,5 %) keine hawkischen Äußerungen der RBNZ hervorrufen. Die Tradingidee basiert auf einer Fundamentalanalyse des mit dem betreffenden Währungspaar verbundenen Rohstoffs, einer Fundamentalanalyse der Geldpolitik beider Volkswirtschaften und einer technischen Analyse des AUDNZD-Charts. Die Richtung der Idee wurde durch die günstige Preisentwicklung von Eisenerz für den AUD und einen neuen Aufwärtstrend, der durch den EMA-Crossover signalisiert wurde, bestimmt. Die Take-Profit-Niveaus wurden anhand des Fibonacci-Retracements und der Preisentwicklung um die psychologische Marke von 1,09 festgelegt. Der Stop-Loss wurde unterhalb des 38,2 %-Fibonacci-Retracement-Niveaus und der 30-Tage-EMA platziert, die beide als Unterstützung für den sich abzeichnenden Trend dienen dürften.  Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln  Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

