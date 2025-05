DAX Verlierer: E.ON Aktie - Jahreshoch in den letzten Handelstagen abverkauft

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (16.05.2025) 20 Aktien im Plus, 20 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte E.ON, die mit einem Abschlag von 2,83 Prozent gehandelt wurden, BASF gab um 2,21 Prozent nach, Dr. Ing. h.c. F. Porsche (Porsche VZ) verbilligten sich um 2,16 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Freitag - E.ON ► E.ON WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker: EOAN

Die E.ON Aktie (EOAN) hat am Freitag per Xetra Schluss um 2,83 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es ging bis Mitte August in einer engen Box seitwärts weiter. Es stellte sich im Handelsverlauf Kaufdruck ein, der den Anteilsschein bis Mitte September an das Jahreshoch bei 13,82 EUR gebracht hat. Das Level konnte die Aktie aber nicht halten. Es ging bis Mitte Januar abwärts. Es haben sich bis dahin zwar Erholungen eingestellt, diese hatten aber keine Substanz. Eine Bodenbildung hat sich erst Mitte Januar eingestellt. Nachdem sich die Aktie zunächst erst moderat erholen konnte, nahm der Kaufdruck in den folgenden Handelswochen deutlich zu. Es ging Anfang April über die 14 EUR-Marke. Den folgenden Rücksetzer hat die Aktie gut weggesteckt. Es ging von der 12,70 EUR-Marke dynamisch und mit Momentum aufwärts an das Jahreshoch (15,75 EUR). Dieses Hoch wurde in den letzten Handelstagen wieder abverkauft.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rücksetzer Anfang April unter die SMA20 (aktuell bei 15,23 EUR) ging, die Aktie aber sofort wieder über diese Durchschnittslinie schieben und nachfolgend auch festsetzen konnte. Die aktuell laufende Abwärtsbewegung hat das Papier wieder unter diese Linie geführt. Es ging am Donnerstag der letzten Handelswoche noch einmal zurück an die SMA20 (der Docht der Tageskerze ging über diese Linie), zum Wochenschluss ging es mit einem GAP down wieder in Richtung Süden.

Die Aktie muss per Tagesschluss versuchen, sich wieder über die SMA20 zu schieben und nachfolgend auch zu etablieren. Sollte die Bewegung über die SMA20 gelingen, so gilt es direkt weiter aufwärts zu laufen, um einen Fehlausbruch auszuschließen. Werden diese Kursmuster abgebildet, so könnte es wieder in Richtung des Jahreshochs gehen. Kann sich der Anteilsschein über dieser Marke per Tagesschluss festsetzen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der 17,38 EUR bzw. bis an die 20,73 EUR fortsetzen könnte.

Gelingt die Bewegung aber nicht und setzt sich die Aktie unter der SMA20 fest, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 14,19 EUR) fortsetzen könnten. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten die Notierungen spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden.

E.ON Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch / neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie vergleichsweise mühelos über die SMA20 (aktuell bei 15,05 EUR) und die SMA50 (aktuell bei 15,20 EUR) geschoben hat. An der SMA200 (aktuell bei 13,59 EUR) ging es zunächst nicht weiter. Das Papier konnte sich dann aber an der SMA20 entlanghangeln und über die SMA200 laufen. Ab Mitte Februar gelang es sich verbindlich von der SMA200 zu lösen. Die Rücksetzer die sich nachfolgend eingestellt haben konnten sich bis Anfang April jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Diese Bewegungen lassen sich aus dem Chart sehr gut herauslesen. Die Schwäche Anfang April ging unter die SMA50; der Rücksetzer wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging nachfolgend wieder über die SMA20, über die sich der Anteilsschein hat auch etablieren können. Im Rahmen des letzten Rücksetzers ging es wieder unter die SMA20 als auch unter die SMA50. Am Donnerstag versuchte das Papier zwar wieder über beide Linien zu laufen, scheiterte aber.

Damit hat sich das 4h Chart eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange könnten sich die Rücksetzer weiter fortsetzen. Übergeordnet könnte es abwärts bis an die SMA200 gehen. Die SMA20 hat die SMA50 von oben durchlaufen, was einer bullischen Interpretation des Charts aktuell entgegensteht.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SMA20 / SMA50 gehen. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, sodass ein Überwinden Dynamik und Momentum oder ein GAP up erfordert. Ob sich die Bewegung aufwärts über diese beiden Durchschnittslinien in den kommenden Handelstagen einstellt, bleibt abzuwarten.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch / neutral

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

