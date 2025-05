DAX Verlierer: Hannover Rück Aktie - Jahreshoch in den letzten Handelstagen abverkauft

Per Xetra Schluss notierten gestern (13.05.2025) 23 Aktien im Plus, 13 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegten Hannover Rück die mit einem Abschlag von 4,71 Prozent gehandelt wurden, Münchener Rück gab um 4,25 Prozent nach, Vonovia verbilligten sich um 3,51 Prozent.

► Der DAX 40 Gewinner am Dienstag - Hannover Rück ► Hannover RÜck ISIN: DE0008402215 | WKN: 840221 | Ticker: HNR1

Die Hannover Rück Aktie (HNR) hat gestern per Xetra Schluss 4,71 Prozent abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Jahrestief 2024 (211,00 EUR) wurde Anfang August formatiert. Es ging von hier aus dynamisch und mit Momentum aufwärts. Nach einem kleineren Rücksetzer Ende September wurde Mitte Oktober das Jahreshoch bei 265,60 EUR festgestellt. Dieses Hoch wurde direkt wieder abverkauft - es folgte eine längere Periode, die von Schwäche geprägt war. Die Aktie konnte sich im Bereich der 240/230 EUR stabilisieren, hat eine Weile konsolidiert und konnte dann wieder in Richtung der 260 EUR laufen. Das Papier hat im Dezember zwar wieder etwas nachgegeben, konnte nachfolgend aber wieder aufwärtslaufen. Im Chart ist die wellenförmige Aufwärtsbewegung gut herauszulesen. Es ging Anfang April mit einem GAP down dynamisch abwärts, im Chart ist aber erkennbar, dass sich die Aktie rasch fangen und nachfolgend wieder aufwärts an ein neues Jahreshoch (292,40 EUR) laufen konnte. Dieses Hoch wurde in den letzten Handelstagen abverkauft.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA20 (aktuell bei 278,77 EUR) / SMA50 (aktuell bei 273,00 EUR) in den letzten Handelsmonaten ein guter Support bei Rücksetzern gewesen sind. Haben diese beiden Linien als Support nicht gehalten, so hat darunter die SMA200 (aktuell bei 254,49 EUR) noch eine weitere Unterstützung geboten, die in den letzten Handelsmonaten gut gehalten hat. Der aktuelle Rücksetzer ist sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 gelaufen. Wesentlich wird jetzt sein, dass sich die Aktie fangen und zurück an die SMA50 schieben kann. Gelingt dies, so sollte das Wertpapier versuchen im Rahmen der Erholungsbewegung auch direkt weiter aufwärts an und über die SMA20 zu laufen. Erst wenn diese Kursmuster abgebildet sind und sich die Aktie wieder verbindlich über der SMA20 etabliert hat, kann das Tageschart wieder bullisch interpretiert werden. Das Wertpapier hätte dann die Chance weiter aufwärts in Richtung des Jahreshochs bzw. der 320 EUR zu laufen.

Setzt sich die Schwäche aber weiter fort, so könnte diese bis in den Bereich der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie angelaufen, so sollten die Notierungen spätestens im Dunstkreis dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden.

Hannover Rück Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Die Rücksetzer Mitte Februar als auch Anfang April wurde direkt wieder zurückgekauft. Das lässt sich aus dem 4h Chart sehr gut herauslesen. Es ging nachfolgend wieder aufwärts. Die Rücksetzer, die sich nachfolgend im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden direkt wieder zurückgekauft.

Auch auf dieser Zeitebene hat die SMA200 (aktuell bei 267,62 EUR) eine besondere Relevanz, was im Chart gut erkennbar ist. Der Rücksetzer Anfang April ist zwar unter diese Durchschnittslinie gelaufen, die Aktie konnte sich aber mehr oder weniger direkt wieder zurückschieben und aufwärtslaufen. Die aktuelle Schwäche hat die SMA200 gestern erneut erreicht.

Wesentlich wird sein, dass es die Aktie es schafft, sich heute im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und idealerweise zu erholen. Gelingt dies, so könnte es wieder aufwärts an die SMA50 (aktuell bei 280,31 EUR) bzw. die SMA20 (aktuell bei 281,46 EUR) gehen. Über der SMA20 könnte zunächst das GAP geschlossen werden (286,60 EUR) bevor es wieder an das Jahreshoch gehen könnte.

Gelingt diese Bewegung aber nicht und rutscht das Wertpapier unter die SMA200, so kommt es darauf an, ob sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie etablieren kann. Ist das nicht der Fall, so könnte es abwärts an das noch offene GAP bei 251,60 EUR gehen, darunter könnte das Jahrestief angelaufen werden.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: neutral / bärisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

