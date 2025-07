Bitcoin nach Markierung neuer Allzeithochs mit Konsolidierung 🔴 Warten auf frische Impulse

Bitcoin bleibt nach dem Bruch auf neue Allzeithochs ein zentrales Thema f√ľr Trader. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuelle Marktlage, m√∂gliche Trading-Setups und die Auswirkungen der j√ľngsten regulatorischen Entwicklungen in den USA. Aktuelle Nachrichten zum¬†Bitcoin¬†Trading¬†ūüĒī¬†Bitcoin¬†Handelsideen¬†ūüĒī Bitcoin¬†Prognose¬†& Ausblick Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN ūüďä Key Takeaways Bullisher Ausblick: Bitcoin bleibt nach dem Breakout √ľber $112.000 bullish, mit Konsolidierung zwischen $115.000 und $123.000. Regulatorische Entwicklungen: Der GENIUS Act wurde verabschiedet, w√§hrend CLARITY Act und Anti-CBDC Act noch ausstehen ‚Äď dies k√∂nnte den Markt weiter beeinflussen. Trading-Chancen: Long-Positionen bei einem Bruch √ľber $123.000 bieten Potenzial f√ľr Ziele bei $130.000, $135.000 und $140.000. ūüďą Das aktuelle Marktbild f√ľr Bitcoin Die vergangene Handelswoche stand im Zeichen der ‚ÄěCrypto Week‚Äú im US-Kongress. Diverse Gesetzesentw√ľrfe wie der GENIUS Act (bereits verabschiedet), der CLARITY Act und der Anti-CBDC Surveillance State Act wurden intensiv diskutiert. Besonders der CLARITY Act, der die Zust√§ndigkeit der SEC einschr√§nken und die der CFTC st√§rken soll, zeigt, dass die USA den Druck sp√ľren, im Bereich Kryptoregulierung global wettbewerbsf√§hig zu bleiben. Bitcoin selbst hat neue Allzeithochs √ľber $112.000 markiert und konsolidiert aktuell in einer Spanne zwischen $115.000 und $123.000. Dies deutet auf eine Phase der Ruhe hin, in der Trader auf frische Impulse warten. Bitcoin Chartanalyse - Daily Quelle:¬† ¬† Warum ist das wichtig? Quelle:¬† xStation5 ¬†von XTB, aufgenommen am 19.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. Der bullishe Ausbruch signalisiert starkes Momentum, doch die Konsolidierung bietet sowohl Chancen als auch Risiken. Trader sollten die n√§chsten Kursbewegungen genau beobachten, um optimale Einstiegspunkte zu finden. BITCOIN am Wochenende, DAS VIDEO dazu, 19.07.2025: ¬† Bitcoin Trading-Setups: Long oder Short? ūüí° ¬† ūüöÄ Long-Setup Der bullishe Breakout √ľber $112.000 h√§lt den Vorteil klar auf der Long-Seite. Dennoch empfehlen wir, in der aktuellen Konsolidierung zun√§chst abzuwarten. Ein klarer Bruch √ľber $123.000 mit starkem Momentum k√∂nnte ein ideales Signal f√ľr Long-Positionen sein. M√∂gliche Kursziele liegen bei: $130.000

$135.000

$140.000 Tipp: Achten Sie auf ein enges Halten knapp unter $123.000, bevor Sie einsteigen, um ein falsches Breakout-Signal zu vermeiden. ūüďČ Short-Setup Short-Positionen sind derzeit nicht attraktiv. Selbst ein R√ľckfall unter $115.000 w√ľrde nicht zwangsl√§ufig ein bearishes Signal ausl√∂sen, da K√§ufer um die Ausbruchsregion bei $112.000 wahrscheinlich wieder aktiv werden. ¬† ‚öĖÔłŹ Regulatorische Einfl√ľsse auf den Bitcoin-Markt Die j√ľngsten Entwicklungen im US-Kongress k√∂nnten den Kryptomarkt nachhaltig pr√§gen. Der GENIUS Act wurde bereits verabschiedet, w√§hrend die Abstimmungen zum CLARITY Act und Anti-CBDC Surveillance State Act noch ausstehen. Besonders der CLARITY Act k√∂nnte die regulatorische Landschaft f√ľr Kryptow√§hrungen ver√§ndern, indem er die Zust√§ndigkeit zwischen SEC und CFTC neu definiert. Was bedeutet das f√ľr Trader? Eine klarere Regulierung k√∂nnte langfristig das Vertrauen in Bitcoin st√§rken und neue Investoren anziehen. Kurzfristig k√∂nnten jedoch Unsicherheiten durch ausstehende Entscheidungen f√ľr Volatilit√§t sorgen. ūüöÄ Fazit: Bereit f√ľr den n√§chsten Bitcoin-Move? Der Fokus liegt auf Long-Setups, aber Geduld ist in der aktuellen Konsolidierung entscheidend. Bitcoin bleibt bullish, doch die aktuelle Konsolidierung erfordert Geduld. Long-Positionen √ľber $123.000 bieten Potenzial, w√§hrend Short-Trades derzeit unattraktiv sind. Die regulatorischen Entwicklungen in den USA k√∂nnten neue Impulse liefern. Bitcoin Chartanalyse - Stunde Quelle:¬† Quelle:¬† xStation5 ¬†von XTB, aufgenommen am 19.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

