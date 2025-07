DAX Prognose & Analyse für KW 30/2025: Aktuelles, Ausblick & Charttechnik KEY TAKEAWAYS:

Der DAX hat den Rücksetzer der Vorwoche gut weggesteckt. Nachdem der Index zu Wochenbeginn noch konsolidiert hat, konnte sich der DAX nachfolgend deutlich erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die letzten zwei der letzten drei Tageskerzen grün waren. Am Freitag hat sich Schwäche eingestellt, die Gewinne des Vortags wurden im Zuge dessen wieder abgegeben. Dennoch kann das Tageschart als bullisch interpretiert werden! Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 24.006 Punkten) / SMA50 (aktuell bei 23.905 Punkten) notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. ⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 20.07.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Überblick der Marktlage Die aktuelle DAX Analyse für die KW 30/2025 beginnt mit einem Blick auf das makroökonomische Umfeld: In den USA ist die Inflation im Juni überraschend auf 2,7 % angestiegen. Besonders Lebensmittel trugen zur Teuerung bei. Währenddessen bleibt die Fed bei ihrer Zinspolitik vorerst zurückhaltend, was auch Auswirkungen auf den deutschen Leitindex hat. DAX Rückblick (14.07. – 18.07.2025) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. In der vergangenen Woche startete der DAX bei 24.026 Punkten in den Handel und beendete die Woche bei 24.211 Punkten. Die Schwankungsbreite blieb unter dem Jahresdurchschnitt, was auf eine ruhige Konsolidierungsphase hindeutet. Wichtig in dieser DAX Analyse: Das erreichte Wochenhoch lag unter dem der Vorwoche, das Wochentief darüber – ein klassisches Zeichen für Stabilität innerhalb eines Trends. Unser Setup zeigte mit bemerkenswerter Präzision, dass nach Überschreiten der Marke von 24.485 Punkten ein Anstieg bis zum Ziel bei 24.507 Punkten erfolgen könnte – exakt eingetroffen. Auch auf der Unterseite wurde das Kursziel bei 23.929 Punkten punktgenau erreicht. Technische DAX Analyse: Tageschart & 4h-Chart Tageschart (Daily) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX zeigt sich im Tageschart robust. Nach einem Rücksetzer konnte sich der Index erholen. Solange der DAX über der SMA20 (24.006 Punkte) und der SMA50 (23.905 Punkte) notiert, bleibt die Tendenz bullisch. Die DAX Prognose: Ein Anstieg in Richtung Allzeithochs sowie 24.810 und 25.050 Punkte ist denkbar. 4h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Euro. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Kurzfristig zeigt sich ein neutraleres Bild. Der DAX fiel am Wochenschluss unter die SMA20 und SMA50 (aktuell bei 24.230 bzw. 24.285 Punkten), was kurzfristige Schwäche signalisiert. Sollte der DAX unter der SMA200 (23.906 Punkte) schließen, könnte ein Rückgang bis 23.050 Punkte folgen.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link Ausblick & DAX Prognose für die KW 30/2025 Erwartete übergeordnete Tendenz: Seitwärts / Aufwärts Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario: 40 % Long-Szenario:

Gelingt es dem DAX, sich über der Marke von 24.211 Punkten zu halten, eröffnen sich zahlreiche Kursziele auf der Oberseite – u.a. bei 24.259, 24.377, 24.505 und im erweiterten Szenario sogar bei 24.719 Punkten. Short-Szenario:

Ein Bruch der 24.211er-Marke würde Spielraum für Korrekturen eröffnen, zunächst bis 24.071 und tiefer bis in den Bereich von 23.768 Punkten. Fazit: DAX Analyse für die neue Woche Die technische DAX Analyse deutet trotz kurzfristiger Schwäche auf Tagesbasis weiterhin auf ein bullisches Bild hin. Die DAX Prognose bleibt unter der Bedingung eines stabilen Schlusskurses über SMA20 und SMA50 optimistisch. Trader sollten die genannten Marken als Orientierung für Long- und Short-Szenarien nutzen.

