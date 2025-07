📈 Goldpreis Prognose für die neue Woche: Seitwärts oder Aufwärts? Nach zwei Gewinnwochen hintereinander wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein kleiner Wochenverlust für Gold ausgewiesen. Die Range war noch einmal kleiner als in der Vorwoche und lag auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt. Unsere Interpretation in Bezug auf das Tageschart hat sich nicht geändert. Gold muss sich auf der Oberseite verbindlich über der SMA20 etablieren. Sollte dies gelingen, so muss sich das Edelmetall im Nachgang dessen dynamisch von dieser Linie nach Norden lösen, ganz einfach, um einen Fehlausbruch zu vermeiden.



Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading 🔴 Gold Handelsideen 🔴 Gold Prognose & Ausblick 🔙 Rückblick auf die Goldpreisentwicklung (14.07. – 18.07.2025) Gold eröffnete die Handelswoche bei 3.357,5 US-Dollar, was einem Anstieg von 44,20 USD gegenüber dem Montag der Vorwoche entsprach. Trotz eines kurzen Sprungs über die Marke von 3.370 USD kam es zu einem Rücksetzer, wobei sich das Edelmetall um 3.340 USD stabilisierte. Das Wochenhoch wurde nicht gehalten, das Wochentief am Donnerstag markiert. Zum Wochenschluss konnte sich der Goldpreis jedoch bei 3.348,1 USD festsetzen. Unser Gold Setup (Prognose) hat damit fast perfekt gepasst! Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📌 Fazit: Die Woche endete mit einem leichten Verlust, die Handelsrange war kleiner als in der Vorwoche und unter dem Jahresdurchschnitt. 🧭 Gold Chartanalyse & Technische Marken Tageschart (Daily): Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SMA20 bei 3.330,6 USD

SMA50 bei 3.324,2 USD 🔹 Gold bewegt sich seit Wochen zwischen SMA20 und SMA50 – eine klare Richtung fehlt.

🔹 Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 könnte Kursziele bei 3.401 / 3.429 USD aktivieren.

🔹 Ein Fall unter SMA50 kann zu Kurszielen von 3.250 / 3.204 USD führen. 📊 Einordnung: neutral / bullisch 4-Stunden-Chart: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SMA200 bei 3.344,8 USD

Seitwärtstrend dominiert, SMA200 als starker Widerstand

Rücksetzer finden potenziell Unterstützung bei SMA20 / SMA50 📊 Einordnung (kurzfristig): neutral / bullisch 🔑 Gold: Relevante Unterstützungen & Widerstände Wichtige Widerstände: 3.358,8 – 3.374,4 – 3.385,0 – 3.398,8 – 3.412,4 – 3.429,8 USD Starke Unterstützungen: 3.347,3 – 3.341,6 – 3.330,6 – 3.312,4 – 3.289,8 – 3.258,8 USD Intraday- & Tagesschlussmarken: Intraday: 3.389 / 3.256 USD

*Der aktuell beste CFD Brokers Deutschlands laut diesen Awards ist XTB! Hier mehr erfahren 🧮 Gold Prognose KW 30 / 2025 – Wahrscheinlichkeiten & Szenarien Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Gesamttendenz: Seitwärts / leicht aufwärts 📈 Long-Setup (Aufwärtsbewegung) Wenn Gold sich oberhalb der Marke von 3.348,1 USD stabilisieren kann, sind folgende Ziele denkbar: Anlaufziele Long: 3.350,6 → 3.353,1 → 3.357,6 → … → bis 3.430,5 USD Wird der Widerstand bei 3.385,5 USD überwunden, sind darüber hinaus Kursziele bis 3.428,9 / 3.430,5 USD möglich. 📉 Short-Setup (Abwärtsbewegung) Hält Gold die 3.348,1 USD nicht, ergeben sich folgende Ziele auf der Unterseite: Anlaufziele Short: 3.346,2 → 3.342,8 → 3.336,6 → … → bis 3.272,1 USD Fällt der Preis unter 3.312,1 USD, nimmt die Wahrscheinlichkeit für weiter fallende Kurse zu. 📝 Fazit zu Gold, Prognose Für die neue Handelswoche 30 im Jahr 2025 deutet sich ein neutral bis leicht bullischer Verlauf im Goldmarkt an. Entscheidend ist das Verhalten um die SMA-Linien. Trader sollten beide Setups – Long wie Short – im Blick behalten und sich auf dynamische Bewegungen ober- oder unterhalb der genannten Schlüsselmarken vorbereiten. Gold handeln bei XTB – Ihre Möglichkeiten im Überblick – Hinweis in eigener Sache – Der Goldhandel ist sowohl für langfristige Investoren als auch für aktive Trader interessant. Bei XTB profitieren Sie von erstklassigen Konditionen und moderner Technologie – egal ob Sie in Xetra-Gold oder per Gold CFD handeln. Gold langfristig investieren oder aktiv traden Sie können in physisches Gold investieren – z. B. mit dem ETC Xetra-Gold – und so langfristig von einem steigenden Goldpreis profitieren. Alternativ handeln Sie Gold-CFDs bei XTB und setzen auf kurzfristige Kursbewegungen – in beide Richtungen: steigende und fallende Kurse. Ihre Vorteile beim Gold CFD Handel mit XTB 0 € Orderkommission für CFD-Trades auf Gold

Long- und Short-Handel : Setzen Sie auf steigende oder fallende Goldpreise

Hebelwirkung bis zu 1:20 : Auch kleine Einsätze können große Wirkungen entfalten

Moderne Handelsplattform & App: Optimiert für Desktop & Mobilgeräte Xetra-Gold kaufen bei XTB – das bietet Ihnen unser Angebot 0 € Orderkommission auf Aktien, ETFs und ETCs bis zu einem monatlichen Handelsvolumen von 100.000 €

Kein Verwahrentgelt bei durchschnittlichen Depotwerten unter 250.000 €

Sichere Investition in physisches Gold – mit sofortiger Handelbarkeit ➡️ Tipp: Alle Details finden Sie im aktuellen Kosten- und Provisionsverzeichnis, Seite 11 (Stichwort „Depotkosten“). Für Einsteiger: Der Xetra-Gold-Leitfaden Erfahren Sie alles Wichtige über Xetra-Gold, von der Funktionsweise bis zur steuerlichen Behandlung.

👉 Zum Artikel: Alles über Xetra-Gold für Einsteiger Goldhandel mit XTB: Investieren oder Traden – Sie entscheiden Ob langfristige Geldanlage oder aktives Daytrading – mit XTB erhalten Sie erstklassige Technologie, faire Konditionen und volle Flexibilität. Günstig wie ein Neobroker, aber mit erstklassigem Kundenservice! Wichtiger Hinweis: Chancen & Risiken beim Goldhandel Finanzanlagen bieten sowohl Chancen als auch Risiken: Langfristige Investments ohne Hebel zeigen oft Schwankungen zwischen 3 % und 10 % pro Jahr

Im CFD-Handel können solche Gewinne oder Verluste innerhalb von Minuten oder Stunden entstehen

Für beides gilt: dies sind durchschnittliche Werte, es kann durchaus viel mehr oder viel weniger sein! Chancen und Risiken gehen grundsätzlich Hand-in-Hand.



➡️ Empfehlung für Einsteiger: Nutzen Sie unser kostenloses Demokonto, um den Goldhandel risikofrei kennenzulernen. Einfachn ach der Registrierung in der Trading App ein Demokonto eröffnen.

