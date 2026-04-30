DAX Verlierer: Hannover Rück Aktie unter Druck - Analyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze Hannover Rück Aktie gehört aktuell zu den größten DAX Verlierern

Technisch hat sich das Chartbild deutlich verschlechtert

Die SMA200 ist die entscheidende Marke

Zum Xetra-Schluss am 29.04.2026 standen im DAX lediglich 11 Gewinner 29 Verlierern gegenüber. Besonders schwach präsentierte sich die Hannover Rück Aktie, die mit einem Minus von 3,72 Prozent den größten Tagesverlust verzeichnete und damit klar zu den DAX Verlierern gehörte. Ebenfalls unter Druck standen Siemens Healthineers (-3,55 Prozent) und Münchener Rück (-3,19 Prozent). ► Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2 ⚡ Key Takeaways Die Hannover Rück Aktie gehört aktuell zu den größten DAX Verlierern und verzeichnete den stärksten Tagesverlust.

Technisch hat sich das Chartbild deutlich verschlechtert, da wichtige Durchschnittslinien (SMA20 und SMA50) unterschritten wurden.

Die SMA200 ist die entscheidende Marke: Ein Bruch könnte weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich von 240 EUR eröffnen. Hannover Rück Aktie: Technische Analyse im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Die Hannover Rück Aktie hat sich nach dem markanten Rückgang vom Jahreshoch 2025 zunächst stabilisiert und bewegte sich bis Anfang 2026 in einer Seitwärtsphase. Im Januar setzte erneut Abgabedruck ein, der Kurs fiel bis auf 233 EUR zurück, bevor eine Erholung bis auf 281,20 EUR folgte. Dieses Niveau nutzten Marktteilnehmer jedoch für Gewinnmitnahmen. In den vergangenen sechs Handelstagen kam es zu einer deutlichen Korrektur, bei der die vorherigen Gewinne vollständig abgegeben wurden. Besonders kritisch: Bruch der SMA20 (271,50 EUR)

Bruch der SMA50 (261,71 EUR)

Test der SMA200 (255,77 EUR) Das Chartbild der Hannover Rück Aktie hat sich damit kurzfristig deutlich eingetrübt. Sollte sich die Schwäche bestätigen und ein nachhaltiger Bruch der SMA200 erfolgen, rücken Kursziele bei 248 EUR und 240 EUR in den Fokus. Eine Stabilisierung wäre erst bei einem klaren Tagesschluss über der SMA50 zu erwarten. In diesem Fall könnte eine Bewegung zurück in Richtung SMA20 folgen. Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch 4-Stunden-Chart: Entscheidende Phase für die Hannover Rück Aktie Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 30.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich die Hannover Rück Aktie angeschlagen. Der Kurs hat sowohl die SMA20 als auch die SMA50 unterschritten und bewegt sich aktuell im Bereich der SMA200 (256,94 EUR). Wichtige Szenarien: Bullisch: Stabilisierung über SMA200 und dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung SMA20

Stabilisierung über SMA200 und dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung SMA20 Bärisch: Bruch der SMA200 mit weiterem Abwärtspotenzial entsprechend der Ziele aus dem Tageschart Die Reaktion an dieser Marke ist kurzfristig entscheidend für den weiteren Verlauf. Einschätzung 4h-Chart: neutral bis bärisch Wichtige Kursmarken der Hannover Rück Aktie Widerstände:

256,94 – 272,27 EUR Unterstützungen:

255,77 – 240,00 EUR Fazit: Hannover Rück Aktie bleibt im Fokus der DAX Verlierer Die Hannover Rück Aktie steht aktuell exemplarisch für die schwache Marktphase und zählt klar zu den DAX Verlierern. Technisch hat sich das Bild deutlich verschlechtert. Entscheidend wird sein, ob die SMA200 verteidigt werden kann. Ein Bruch dieser Marke könnte die Abwärtsdynamik weiter verstärken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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