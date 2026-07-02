DAX Verlierer: Infinieon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 📉 Infineon ist größter DAX Verlierer: Die Aktie verliert 4,20 % und beendet den Handel am Ende der DAX-Rangliste.

📊 Chartbild bleibt langfristig positiv: Die 20-Tage-Linie fungiert weiterhin als zentrale Unterstützung.

🎯 DAX heute: Oberhalb der SMA20 bestehen Chancen auf einen neuen Anlauf in Richtung 88 Euro und ein neues Jahreshoch.

Der DAX heute zeigte sich insgesamt freundlich, dennoch mussten einige Schwergewichte deutliche Kursverluste hinnehmen. Die Infineon Aktie führte mit einem Minus von 4,20 % die Liste der DAX Verlierer an. Ebenfalls unter Druck standen Siemens Energy und Siemens, die den Handel ebenfalls im Minus beendeten. Trotz des Rückschlags bleibt das langfristige Chartbild bei Infineon konstruktiv. Die aktuelle Schwäche könnte sich als normale Konsolidierung innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends erweisen – vorausgesetzt, wichtige Unterstützungen halten stand. ► Infinieon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX.DE 📊 DAX Verlierer: Infineon führt die Verliererliste an Die größten Verlierer im DAX heute: 🔻 Infineon: -4,20 % 🔻 Siemens Energy: -2,17 % 🔻 Siemens: -1,96 % Vor allem Gewinnmitnahmen nach der starken Kursentwicklung der vergangenen Monate belasteten den Halbleiterhersteller. 💻 DAX heute: Warum die Infineon Aktie unter Druck steht Nach einer starken Rally zu Beginn des Jahres kam es zuletzt zu einer gesunden Konsolidierung. Charttechnisch zeigt sich: 📈 Der Ausbruch Anfang des Jahres führte die Aktie bis auf 48,22 Euro .

📉 Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein.

📊 In den vergangenen Wochen konnte sich die Aktie jedoch mehrfach erfolgreich an der SMA20 stabilisieren.

🔄 Auch der jüngste Rücksetzer führte erneut an diese wichtige Unterstützung. Damit bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend bislang intakt. 📈 Chartanalyse: Diese Marken entscheiden jetzt Für die kommenden Handelstage stehen wichtige Kursmarken im Fokus. 📈 Widerstände 🎯 79,82 Euro

🎯 80,01 Euro

🎯 80,06 Euro

🎯 80,40 Euro

🎯 80,59 Euro

🎯 80,82 Euro

🎯 86,31 Euro (Gap)

🎯 88,80 Euro Ein nachhaltiger Anstieg über die Zone um 80 Euro könnte den Weg in Richtung des offenen Gaps und anschließend eines neuen Jahreshochs ebnen. Infinieon Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📉 Diese Unterstützungen sollten Anleger beobachten Sollte sich die Korrektur fortsetzen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus: 📍 71,57 Euro (SMA50)

📍 68,72 Euro (Gap)

📍 66,88 Euro

📍 59,84 Euro

📍 49,54 Euro (Gap) Vor allem die SMA50 gilt als entscheidende Unterstützung für den mittelfristigen Aufwärtstrend. 🔍 Vier-Stunden-Chart: Entscheidung an den gleitenden Durchschnitten Auch im kurzfristigen Zeitfenster bleibt die Lage spannend. Die wichtigsten Beobachtungen: 📊 Die SMA20 und SMA50 verlaufen aktuell nahezu auf gleichem Niveau.

⚠️ Bisher gelingt es der Aktie nicht, sich nachhaltig von diesen Durchschnittslinien nach oben abzusetzen.

🚀 Ein Ausbruch über beide Linien könnte zunächst die Schließung des Gaps bei 86,31 Euro ermöglichen.

📉 Scheitert dieser Ausbruch, droht ein Rücksetzer bis zum offenen Gap bei 68,72 Euro. Die kurzfristige Einschätzung bleibt daher bullisch bis neutral. 💡 Was bedeutet das für Anleger? Die aktuelle Schwäche muss nicht zwangsläufig eine Trendwende bedeuten. ✅ Positiv Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt.

SMA20 dient weiterhin als wichtige Unterstützung.

Chance auf einen neuen Angriff auf das Jahreshoch. ⚠️ Vorsicht Tagesschluss sollte nicht bestätigt werden.

Verlust der SMA20 würde das Chartbild eintrüben.

Ein Rückfall bis zur SMA50 wäre dann wahrscheinlicher. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die technische Ausgangslage trotz des Rücksetzers grundsätzlich konstruktiv. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung der Infineon Aktie und der DAX Verlierer bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📊 Verhalten der Aktie an der SMA20

💻 Entwicklung des Halbleitersektors

🤖 Nachfrage nach KI- und Automobilchips

🏦 Marktstimmung im Technologiesektor Diese Faktoren dürften den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen. 🧾 Fazit: Infineon bleibt trotz Rückschlag interessant Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 4,20 % zwar der größte DAX Verlierer, das langfristige Chartbild bleibt jedoch überraschend robust. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 und später auch der SMA50 behaupten kann, bestehen weiterhin Chancen auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Für den DAX heute zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während kurzfristig Gewinnmitnahmen dominieren, sprechen die technischen Indikatoren weiterhin für eine mögliche Erholung. Ein nachhaltiger Anstieg über die Widerstandszone um 80 Euro könnte den Weg in Richtung 86,31 Euro und anschließend zu einem neuen Jahreshoch freimachen. Infinieon Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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