DAX Verlierer: Infinieon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Das Wichtigste in Kürze 📉 Infineon ist erneut größter DAX Verlierer: Die Aktie verliert 2,37 % und führt zum zweiten Mal in Folge die Verliererliste an.

📊 SMA20 im Fokus: Die 20-Tage-Linie bleibt die wichtigste Unterstützung für den kurzfristigen Trend.

🎯 DAX heute: Ein Anstieg über die SMA20 könnte das Chartbild wieder aufhellen, während ein Rückfall bis zur SMA50 das Risiko einer größeren Korrektur erhöhen würde.

Der DAX heute zeigte sich insgesamt in starker Verfassung: 38 der 40 DAX-Werte schlossen den Handelstag im Plus. Dennoch geriet die Infineon Aktie erneut unter Verkaufsdruck und führte mit einem Minus von 2,37 % die Liste der DAX Verlierer an. Bereits am Vortag war der Halbleiterkonzern Schlusslicht im deutschen Leitindex. Aus charttechnischer Sicht bleibt die Situation spannend. Obwohl der kurzfristige Verkaufsdruck zunimmt, ist der übergeordnete Aufwärtstrend bislang noch nicht gebrochen. Entscheidend wird sein, ob die Infineon-Aktie die wichtigen Unterstützungen im Bereich der 20- und 50-Tage-Linien verteidigen kann. ► Infinieon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX.DE 📊 DAX Verlierer: Infineon führt erneut die Verliererliste an Obwohl sich der DAX insgesamt freundlich präsentierte, gehörte Infineon zu den wenigen Verlierern. Die größten DAX Verlierer: 🔻 Infineon: -2,37 % 🔻 Hochtief: -1,71 % Mit nur zwei Aktien im Minus zeigte sich der deutsche Leitindex insgesamt äußerst robust. Dennoch bleibt die Entwicklung der Infineon-Aktie für Anleger besonders interessant, da sie bereits den zweiten Handelstag in Folge zu den schwächsten DAX-Werten zählt. 💻 DAX heute: Infineon kämpft um wichtige Unterstützung Im Tageschart steht die Aktie an einer entscheidenden charttechnischen Marke. Die wichtigsten Beobachtungen: 📈 Nach dem Ausbruch zu Jahresbeginn erreichte die Aktie ihr Jahreshoch bei 48,22 Euro .

📉 Anschließend folgte eine kräftige Korrektur.

🔄 Zuletzt konnte sich die Aktie mehrfach an der SMA20 stabilisieren.

⚠️ Im jüngsten Handel wurde die SMA20 jedoch kurzfristig unterschritten. Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie den Bereich um die 20-Tage-Linie schnell zurückerobern kann. Infinieon Aktie im Tageschart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📈 Chartanalyse: Diese Marken entscheiden jetzt Für die kommenden Handelstage stehen wichtige Kursmarken im Fokus. 📈 Wichtige Widerstände 🎯 79,06 Euro

🎯 79,41 Euro (SMA20)

🎯 79,45 Euro

🎯 79,94 Euro (SMA50 im 4h-Chart)

🎯 80,48 Euro

🎯 86,31 Euro (Gap)

🎯 88,80 Euro Ein nachhaltiger Anstieg über die Zone zwischen 79,40 und 80,50 Euro würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern und die Chance auf eine Schließung des Gaps bei 86,31 Euro erhöhen. 📉 Unterstützungen bleiben jetzt besonders wichtig Sollte sich die Schwäche fortsetzen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus: 📍 74,10 Euro

📍 72,11 Euro (SMA50)

📍 68,72 Euro (Gap)

📍 64,78 Euro (SMA200)

📍 59,84 Euro

📍 49,54 Euro (Gap) Vor allem die SMA50 gilt als wichtige Unterstützung für den mittelfristigen Aufwärtstrend. ⏱️ Vier-Stunden-Chart: Entscheidung an den gleitenden Durchschnitten Auch im kurzfristigen Chart bleibt die Lage offen. Die wichtigsten Signale: 📊 Die SMA20 und SMA50 verlaufen aktuell eng beieinander.

⚠️ Infineon gelingt es bislang nicht, sich nachhaltig über beide Durchschnittslinien abzusetzen.

🚀 Gelingt der Ausbruch, könnte zunächst das offene Gap bei 86,31 Euro geschlossen werden.

📉 Scheitert der Ausbruch, droht eine Ausweitung der Korrektur bis in Richtung der SMA50 und weiterer Unterstützungen. Die kurzfristige technische Einschätzung bleibt daher bullisch bis neutral. 💡 Was bedeutet das für Anleger? Die aktuelle Kursentwicklung liefert ein gemischtes Bild. ✅ Positiv Langfristiger Aufwärtstrend bislang intakt.

Wichtige Unterstützungen sind noch nicht nachhaltig gebrochen.

Potenzial für eine Erholung bei Rückkehr über die SMA20. ⚠️ Risiken Zweiter schwacher Handelstag in Folge.

Verlust der SMA20 belastet das kurzfristige Chartbild.

Ein Rückfall unter die SMA50 könnte den Verkaufsdruck erhöhen. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die technische Ausgangslage trotz der aktuellen Schwäche grundsätzlich konstruktiv. 👀 Worauf Anleger jetzt achten sollten Für die weitere Entwicklung der DAX Verlierer und des DAX heute bleiben insbesondere folgende Faktoren entscheidend: 📊 Verhalten der Infineon-Aktie an der SMA20

💻 Entwicklung des Halbleitersektors

🤖 Nachfrage nach KI- und Automobilchips

🌍 Marktstimmung an den internationalen Börsen

🏦 Weitere Unternehmens- und Konjunkturdaten Diese Faktoren dürften die Richtung der Aktie in den kommenden Handelstagen maßgeblich bestimmen. 🧾 Fazit: Infineon bleibt trotz Rücksetzer unter Beobachtung Die Infineon Aktie war erneut der größte DAX Verlierer, obwohl sich der Gesamtmarkt mit 38 Gewinnern von 40 DAX-Werten äußerst robust präsentierte. Kurzfristig belastet der Rückfall unter die SMA20 das Chartbild, doch der übergeordnete Aufwärtstrend ist bislang nicht gebrochen. Für den DAX heute bleibt Infineon daher ein spannender Wert. Gelingt die schnelle Rückkehr über die 20-Tage-Linie, könnten die Widerstände um 80 Euro und anschließend das offene Gap bei 86,31 Euro wieder in den Fokus rücken. Scheitert diese Erholung, dürfte die SMA50 als nächste wichtige Unterstützung auf die Probe gestellt werden. Infinieon Aktie im 4h-Chart Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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