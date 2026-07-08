DAX Verlierer: Infineon Aktie bricht um 7,65% ein - Chartanalyse & Prognose

Am Xetra-Schluss vom 07.07.2026 standen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Verlierer führte die Infineon Aktie mit einem Minus von 7,65% an. Dahinter folgten Siemens Energy mit einem Abschlag von 6,58% sowie Hochtief mit einem Minus von 4,70%.

► Scout24 WKN: A12DM8 | ISIN: DE000A12DM80 | Kürzel: G24

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 7,65% der größte DAX Verlierer des Handelstags.

war mit einem Minus von der größte des Handelstags. Mit dem Bruch der SMA50 im Tageschart hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtert und weitere Kursverluste sind möglich.

Entscheidend wird nun sein, ob die Aktie eine Stabilisierung oberhalb der Unterstützungen erreicht oder die Abwärtsbewegung in Richtung SMA200 fortsetzt.

Die Infineon Aktie (Ticker: IFX, ISIN: DE0006231004, WKN: 623100) verlor zum Xetra-Schluss am Dienstag 7,65% und war damit der schwächste Wert im DAX. Mit dem deutlichen Rücksetzer verschlechterte sich das kurzfristige Chartbild erheblich. Besonders das Unterschreiten wichtiger gleitender Durchschnitte dürfte nun verstärkt in den Fokus der Marktteilnehmer rücken.

Infineon Aktie: Chartanalyse im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über einen längeren Zeitraum in einer Seitwärtsrange. Erst zu Beginn des Jahres gelang der Ausbruch nach oben, wodurch sich ein dynamischer Aufwärtstrend entwickelte. Das Papier erreichte zunächst 48,22 EUR, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten und die Notierung wieder unter die Marke von 40 EUR zurückfiel. Nach einer erfolgreichen Stabilisierung folgte eine kräftige Erholung. Über ein Gap-up gelang die Rückkehr über 40 EUR, ehe sich die Aufwärtsbewegung bis auf neue Jahreshochs fortsetzte. Das Anfang Juni markierte Hoch wurde zunächst verkauft, anschließend gelang jedoch erneut der Anstieg an das Jahreshoch und sogar ein neues Jahreshoch.

Mit den jüngsten Abgaben hat sich das Bild jedoch deutlich verschlechtert. Zunächst konnte sich die Aktie noch an der SMA20 (79,11 EUR) stabilisieren. Diese Unterstützung wurde inzwischen aufgegeben. Im gestrigen Handel fiel die Infineon Aktie zudem unter die SMA50 (73,43 EUR) und schloss auch unterhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie. Damit hat sich das Chartbild im Tageschart klar eingetrübt. Kann der schwache Tagesschluss heute bestätigt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Verliert die Aktie auch nachhaltig den Abstand zur SMA50, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der SMA200 (47,45 EUR) ausweiten.

Auf der Oberseite wäre eine technische Gegenbewegung möglich. Gelingt eine grüne Tageskerze und die Rückkehr über die SMA50 mit anschließend bestätigtem Tagesschluss, könnte sich das Papier wieder in Richtung der SMA20 orientieren.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Infineon Aktie: Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart zeigt sich eine deutliche Eintrübung. Nachdem sich die Aktie im Februar über die SMA200 (66,74 EUR) etablieren konnte, entwickelte sich ein stabiler Aufwärtstrend. Die SMA20 (77,40 EUR) fungierte dabei über Wochen als dynamische Unterstützung. Auch die Rücksetzer Anfang Juni wurden sowohl an der SMA20 als auch an der SMA50 (79,56 EUR) erfolgreich aufgefangen und führten schließlich zu einem neuen Jahreshoch. Mit der jüngsten Verkaufswelle wurden jedoch sowohl SMA20 als auch SMA50 nach unten durchbrochen.

Solange die Infineon Aktie unterhalb der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Risiko weiterer Kursverluste bestehen. In diesem Szenario könnte die Aktie schrittweise bis an die SMA200 zurückfallen. Diese Durchschnittslinie stellte bereits Anfang April eine tragfähige Unterstützung dar und dürfte erneut eine wichtige Entscheidungszone darstellen. Gelingt bereits vorher eine Stabilisierung oder dreht die Aktie spätestens an der SMA200 wieder nach oben, wäre zunächst ein Anstieg zurück an die SMA20 denkbar. Anschließend könnte das noch offene Gap bei 75,84 EUR geschlossen werden.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Die kurzfristige technische Einschätzung bleibt zunächst negativ.

Tagesprognose: Abwärts

Wichtige Widerstände

74,52 EUR

75,85 EUR (Gap)

77,13 EUR

77,40 EUR

77,43 EUR

79,11 EUR

79,30 EUR

79,56 EUR

86,31 EUR (Gap)

88,80 EUR

Wichtige Unterstützungen

69,76 EUR

68,72 EUR (Gap)

66,47 EUR

59,84 EUR

49,54 EUR (Gap)

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FAQ zur Infineon Aktie

Warum gehört die Infineon Aktie aktuell zu den DAX Verlierern?

Die Infineon Aktie verlor am 07.07.2026 zum Xetra-Schluss 7,65% und war damit der schwächste Wert im DAX. Der deutliche Kursrückgang ging mit dem Bruch wichtiger charttechnischer Unterstützungen einher.

Welche Marken sind bei der Infineon Aktie jetzt wichtig?

Kurzfristig stehen die Bereiche um 69,76 EUR und 66,47 EUR als Unterstützungen im Fokus. Auf der Oberseite gelten die SMA20 sowie die Zone zwischen 75,85 EUR und 79,56 EUR als wichtige Widerstände.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Infineon Aktie?

Die kurzfristige Einschätzung bleibt zunächst abwärtsgerichtet. Erst eine Rückkehr über die SMA50 und eine Bestätigung dieses Ausbruchs könnte das Chartbild wieder aufhellen. Langfristig bleibt die übergeordnete Einschätzung derzeit neutral.