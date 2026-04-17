DAX Verlierer: Mercedes Benz Group Aktie unter Druck - Chartanalyse und Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Die Mercedes Benz Group Aktie ist aktuell einer der größten DAX Verlierer

ist aktuell einer der größten Entscheidende Unterstützung liegt bei der SMA20

Für eine nachhaltige Erholung müsste die Aktie die Zone um SMA50 und SMA200 zurückerobern

Am Donnerstag (16.04.2026) zeigte sich der DAX uneinheitlich: 21 Aktien schlossen im Plus, während 19 Werte zu den DAX Verlierern gehörten. Besonders im Fokus stand dabei die Mercedes Benz Group Aktie, die mit einem Minus von 2,18 Prozent den größten Tagesverlust im Leitindex verzeichnete. Ebenfalls schwach präsentierten sich Siemens Energy (-1,67 Prozent) und Merck (-1,64 Prozent). ► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG ⚡ Key Takeaways Die Mercedes Benz Group Aktie ist aktuell einer der größten DAX Verlierer und bleibt technisch angeschlagen, nachdem wichtige Widerstände nicht überwunden wurden.

ist aktuell einer der größten und bleibt technisch angeschlagen, nachdem wichtige Widerstände nicht überwunden wurden. Entscheidende Unterstützung liegt bei der SMA20 - ein Bruch könnte weitere Verluste bis in Richtung Jahrestief auslösen.

Für eine nachhaltige Erholung müsste die Aktie die Zone um SMA50 und SMA200 zurückerobern, erst dann würde sich das Chartbild deutlich verbessern. DAX Verlierer: Mercedes Benz Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer Die Mercedes Benz Group Aktie (MBG) setzte ihre Schwäche fort und geriet erneut unter Verkaufsdruck. Nach einem starken Anstieg zwischen Oktober und Dezember 2025, der den Kurs bis auf 62,30 EUR führte, bildete sich im Januar ein Doppeltop aus. Seitdem dominiert eine Abwärtsbewegung das Chartbild. Auffällig ist, dass die Gewinne seit Herbst 2025 inzwischen vollständig abgegeben wurden. Im März fiel die Aktie unter die wichtige Marke von 50 EUR, konnte sich jedoch kurzfristig wieder erholen und bis in den Bereich von 55 EUR steigen. Dort scheiterte sie jedoch mehrfach. Technische Analyse: Wichtige Marken im Fokus Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ein zentraler Belastungsfaktor für die Mercedes Benz Group Aktie sind aktuell die gleitenden Durchschnitte: SMA200: 55,38 EUR

SMA50: 55,45 EUR Diese beiden Linien liegen eng beieinander und fungieren als massiver Widerstand. Der Kurs scheiterte zuletzt genau an diesem Bereich, was die kurzfristige Schwäche erklärt. Sollte sich die aktuelle Abwärtsbewegung fortsetzen, rückt die SMA20 bei 52,77 EUR in den Fokus. Diese Marke könnte kurzfristig als Unterstützung dienen. Ein stabiler Rebound an dieser Linie wäre Voraussetzung für eine erneute Aufwärtsbewegung. Szenarien für die weitere Entwicklung Bullisches Szenario:

Eine Stabilisierung an der SMA20 könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Entscheidend wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 und SMA200, um das Chartbild deutlich aufzuhellen.

Eine Stabilisierung an der SMA20 könnte eine neue Aufwärtsbewegung einleiten. Entscheidend wäre ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 und SMA200, um das Chartbild deutlich aufzuhellen. Bärisches Szenario:

Wird die SMA20 unterschritten, droht ein Rückfall in Richtung Jahrestief. In diesem Fall bleibt die Mercedes Benz Group Aktie weiterhin einer der schwächeren Werte im DAX. YouTube Trading Videos 4-Stunden-Chart: Kurzfristige Schwäche bestätigt Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigeren Zeitfenster zeigt sich die Lage angespannt. Die Aktie hat zuletzt die SMA20 als Unterstützung verloren, konnte sich aber noch in deren Nähe stabilisieren. Ein Richtungswechsel nach oben könnte kurzfristig Erholungspotenzial bringen. Bleibt dieser jedoch aus, ist ein weiterer Rückgang bis zur SMA50 wahrscheinlich. Fazit: Mercedes Benz Group Aktie bleibt unter Druck Die Mercedes Benz Group Aktie gehört aktuell klar zu den DAX Verlierern. Solange wichtige Widerstände nicht überwunden werden, bleibt die technische Lage angespannt. Kurzfristig entscheidet sich an der SMA20, ob eine Stabilisierung gelingt oder die Abwärtsbewegung weiter anhält. Tagesprognose: abwärts

Übergeordnete Einschätzung: neutral Wichtige Widerstände:

53,72 - 54,97 - 55,78 - 57,09 - 58,16 Wichtige Unterstützungen:

52,81 - 52,58 - 51,98 - 49,81 - 49,01 AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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