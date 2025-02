DAX Verlierer: Merck - Re-Test Ausbruchregion

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (31.01.2025) 18 Aktien im Plus, 22 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Merck die mit einem Abschlag von 2,78 Prozent gehandelt wurden, Hannover Rück gab um 1,55 Prozent nach, adidas verbilligte sich um 1,49 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Dienstag - Merck ► Merck WKN: 659990 | ISIN: DE0006599905 | Ticker: MRK.DE

Die Merck Aktie (MRF) hat am Freitag per Xetra Schluss 2,78 Prozent* abgegeben und war damit die Aktie, die den größten Tagesverlust ausgewiesen hat.

Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

Das Papier konnte sich seit Dezember letzten Jahres zunächst kontinuierlich erholen. Die Aufwärtsbewegung hat bis Anfang April angehalten. Es stellten sich nachfolgend vergleichsweise dynamische Rücksetzer ein, das Wertpapier hatte es aber geschafft, die Verluste wieder aufzuholen und die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen. Mitte Juni wurde ein Hoch bei 176,98 EUR formatiert. Dieses Hoch wurde nachfolgend, aber direkt wieder abverkauft. Es ging zurück in den Bereich der 150/145 EUR-Marke, wo sich der Anteilsschein dann auch festsetzen konnte. Bis Ende August hat das Papier dann eine weitere Aufwärtsbewegung abgebildet, die die Aktie an das Jahreshoch bei 176,63 EUR gebracht hat. Von hier aus setzte das Papier in den folgenden Handelswochen immer weiter zurück. Mitte Oktober stellte sich zwar eine kleinere Entlastungsbewegung ein, die aber auch wieder abverkauft wurde. Im Dezember hat sich die Aktie im Zuge weiterer Schwäche im Bereich der 140 EUR festsetzen können. Erst Ende Januar war die Konsolidierung beendet. Es ging in der letzten Handelswoche mit einem GAP up aufwärts, allerdings konnte die Aktie diese Vorgaben nicht nutzen. Am Freitag der letzten Handelswoche ging es wieder von der 150 EUR-Marke an die 145 EUR-Marke zurück.

Das Papier notiert aber noch über der SMA20 (aktuell bei 144,12 EUR), damit ist das Tageschart neutral zu interpretieren. Solange das Papier per Tagesschluss über dieser Durchschnittslinie notiert, solange hat das Wertpapier die Chance weiter aufwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 155,78 EUR) zu laufen. Im Chart ist die Relevanz dieser Linie sehr gut herauszulesen. Wird die SMA200 in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollten die Kursmuster im Dunstkreis dieser Linie genau analysiert werden. Bullisch aufhellen würde sich das Tageschart aber erst dann wieder, wenn es die Aktie es geschafft hat, sich verbindlich über dieser Durchschnittslinie festzusetzen.

Wird der Tagesschluss von Freitag heute bestätigt, so würde sich heute im Handel eine weitere rote Kerze ausbilden, die bis an die SMA20 laufen könnte. Hält dieser Support nicht, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 141,98 EUR) noch eine weitere Unterstützung bieten.

* Basis Xetra-Schluss

Chart Daily

Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich das Papier im Oktober 2024 über die SMA200 (aktuell bei 144,54 EUR) schieben, aber nicht festsetzen konnte. Es ging von hier aus wieder in Richtung Süden, wobei weder die SMA20 (aktuell bei 147,54 EUR) noch die SMA50 (aktuell bei 144,37 EUR) eine nennenswerte Unterstützung geboten haben. Das Wertpapier ist nachfolgend einige Wochen im Dunstkreis der SMA20 / SMA50 seitwärts gelaufen, konnte sich aber erst Mitte Januar über die SMA20 schieben und festsetzen. In der letzten Handelswoche ging es mit einem GAP up wieder an die 150 EUR-Marke, wobei es das Papier nicht geschafft hat, sich auch darüber festzusetzen. Ende der letzten Handelswoche wurden die SMA20 im Rahmen der Rücksetzer erneut angelaufen.

Die Aktie ist am Freitag der letzten Handelswoche unter der SMA20 aus dem Handel gegangen. Es kommt heute darauf an, dass sich das Wertpapier zumindest im Dunstkreis dieser Linie festsetzt und nicht weiter zurückfällt. Gelingt dies so könnte es wieder über die SMA20 gehen, wobei es wichtig wäre, dass es nachfolgend zügig weiter aufwärts in Richtung Norden geht. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so besteht die Perspektive, dass sich die Erholung wieder in Richtung der 150 EUR-Marke ausdehnen könnte.

Geht der Kontakt auf der anderen Seite zur SMA20 verloren, so könnte zunächst das GAP (143,83 EUR) geschlossen werden. Darunter könnten noch die SMA200 bzw. die SMA50 einen Support bieten. Beide Linien liegen vergleichsweise eng zusammen. Entsprechend würde sich das Chartbild eintrüben, wenn die Aktie wieder unter diese beiden Linien zurücksetzt.

4h Chart

übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bullisch / neutral