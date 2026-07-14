DAX Verlierer: MTU Aktie mit 2,85% Minus - Chartanalyse & Prognose

- Die MTU Aktie war mit einem Minus von 2,85% der größte DAX Verlierer des Tages
- Die 200-Tage-Linie bei 349,13 EUR entscheidet nun über den weiteren kurzfristigen Trend
- Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Weg zurück in Richtung 380 EUR eröffnen
- Die MTU Aktie war mit einem Minus von 2,85% der größte DAX Verlierer des Tages
- Die 200-Tage-Linie bei 349,13 EUR entscheidet nun über den weiteren kurzfristigen Trend
- Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Weg zurück in Richtung 380 EUR eröffnen
Zum Xetra-Schluss am 13.07.2026 standen 26 DAX-Werte im Plus, während 14 Aktien Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Verlierer führte die MTU Aktie an, die 2,85% verlor. Dahinter folgten Infineon mit einem Minus von 2,74% sowie Rheinmetall mit einem Abschlag von 2,60%.
Die MTU Aktie geriet damit nach einer starken Erholungsphase erneut unter Verkaufsdruck. Aus charttechnischer Sicht rückt nun insbesondere die 200-Tage-Linie in den Fokus.
► MTU Aero Engines WKN: A0D9PT | ISIN: DE000A0D9PT0 | Ticker: MTX
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die MTU Aktie war mit einem Minus von 2,85% der größte DAX Verlierer des Tages.
- Die 200-Tage-Linie bei 349,13 EUR entscheidet nun über den weiteren kurzfristigen Trend.
- Ein Anstieg über die SMA20 könnte den Weg zurück in Richtung 380 EUR eröffnen, während ein Bruch der SMA200 weiteres Abwärtspotenzial bis zur SMA50 freisetzen würde.
Nach dem Rückgang im November 2025 nutzten viele Anleger die niedrigeren Kurse zum Einstieg. In der Folge stieg die MTU Aktie dynamisch bis knapp über die Marke von 400 EUR. Dort setzten jedoch umfangreiche Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs innerhalb weniger Wochen um rund 25% fallen ließen.
Erst im Bereich von 300 EUR gelang eine Stabilisierung. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung bis etwa 350 EUR folgte eine weitere Verkaufswelle, die den Kurs auf ein neues Jahrestief bei 266,10 EUR drückte.
Von diesem Niveau aus entwickelte sich eine kräftige Gegenbewegung. Die MTU Aktie konnte wieder über die 300 EUR-Marke steigen und gleichzeitig die wichtigen gleitenden Durchschnitte überwinden:
- SMA50: 322,19 EUR
- SMA20: 356,01 EUR
- SMA200: 349,13 EUR
Anschließend setzte sich die Rally bis in den Bereich von 380 EUR fort. In den vergangenen Handelstagen kam es jedoch erneut zu Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel dabei unter die SMA20, notiert aktuell aber weiterhin oberhalb der SMA200.
Tageschart: 200-Tage-Linie wird zur Schlüsselmarke
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die kurzfristige Entwicklung hängt nun entscheidend davon ab, ob die MTU Aktie die SMA200 verteidigen kann. Sollte der schwache Tagesschluss bestätigt werden und die Aktie unter der 200-Tage-Linie schließen, könnte sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wäre weiteres Abwärtspotenzial bis in den Bereich der SMA50 denkbar. Gelingt dagegen bereits heute eine Erholung mit einem Tagesschluss oberhalb der SMA20, der anschließend bestätigt wird, könnten die Käufer erneut die Kontrolle übernehmen. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 380 EUR wieder möglich.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch bis neutral
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4-Stunden-Chart: SMA50 entscheidet über den kurzfristigen Trend
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich ein ähnliches Bild. Nach dem Jahrestief gelang eine dynamische Erholung, bei der die MTU Aktie zunächst die SMA20 und SMA50 zurückeroberte. Anschließend wurde auch die SMA200 mit einem Gap überwunden. Nach der Rally bis knapp unter 380 EUR kam es erneut zu Gewinnmitnahmen. Aktuell bewegt sich der Kurs im Bereich der SMA50, die derzeit als wichtigste kurzfristige Unterstützung fungiert. Solange diese Durchschnittslinie verteidigt wird, bestehen Chancen auf eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung SMA20 und später erneut bis 380 EUR. Ein Bruch der SMA50 würde dagegen die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur deutlich erhöhen. In diesem Fall könnte die MTU Aktie in Richtung der SMA200 zurückfallen.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral
Tagesprognose MTU Aktie
Aus charttechnischer Sicht überwiegen kurzfristig trotz des Rücksetzers noch die Chancen auf eine Stabilisierung.
Tagesprognose: Aufwärts
Wichtige Widerstände der MTU Aktie
|Kursmarke
|Bedeutung
|359,78 EUR
|Kurzfristiger Widerstand
|359,80 EUR
|Widerstand
|362,52 EUR
|Widerstand
|365,03 EUR
|SMA20
|378,50 EUR
|Gap
|396,70 EUR
|Widerstand
|402,60 EUR
|Widerstand
Wichtige Unterstützungen der MTU Aktie
|Kursmarke
|Bedeutung
|356,01 EUR
|SMA20
|351,16 EUR
|Unterstützung
|349,13 EUR
|SMA200
|322,19 EUR
|SMA50 (Tageschart)
|319,47 EUR
|SMA200 (4-Stunden-Chart)
|313,90 EUR
|Gap
|309,26 EUR
|Unterstützung
|306,97 EUR
|Unterstützung
|305,00 EUR
|Gap
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FAQ zur MTU Aktie und den DAX Verlierern
Warum war die MTU Aktie der größte DAX Verlierer?
Die MTU Aktie verlor zum Xetra-Schluss 2,85% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust unter allen DAX-Unternehmen.
Welche Chartmarke ist aktuell besonders wichtig?
Der Bereich um die 200-Tage-Linie bei 349,13 EUR gilt derzeit als entscheidende Unterstützung. Ein nachhaltiger Bruch könnte das Chartbild verschlechtern.
Wie lautet die kurzfristige Prognose für die MTU Aktie?
Kurzfristig bleibt die Einschätzung neutral bis leicht positiv. Solange die SMA50 und die SMA200 verteidigt werden, bestehen Chancen auf eine Erholung in Richtung 380 EUR.
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