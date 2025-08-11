KEY TAKEAWAYS

Das Wertpapier muss zunächst versuchen, sich wieder über die SMA200 zu schieben. Sollte dies gelingen, so könnten sich weitere Erholungsbewegungen an die SMA50 (aktuell bei 577,07 EUR) bzw. an die SMA20 (aktuell bei 580,34 EUR) einstellen.

► Münchner Rück WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker: MUV2

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

DAX Verlierer: Münchener Rück Aktie mit deutlichem Rücksetzer

Am Freitag, den 08.08.2025, notierten per Xetra-Schluss 27 DAX-Aktien im Plus und 13 im Minus. Am Tabellenende stand die Münchener Rück Aktie mit einem Tagesverlust von 6,45 %, gefolgt von Hannover Rück (-3,59 %) und Rheinmetall (-2,44 %). Damit war die Münchener Rück der klare DAX Verlierer des Tages.

Chartanalyse Münchener Rück Aktie – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer längeren Konsolidierungsphase konnte sich die Münchener Rück Aktie bis zum Jahreshoch 2024 bei 525,80 EUR steigern. Darauf folgten Gewinnmitnahmen bis Mitte Januar. Anschließend setzte eine deutliche Erholung ein, die den Kurs bis Anfang April an die Marke von 595 EUR führte. Nach einem dynamischen Rücksetzer, der schnell zurückgekauft wurde, markierte die Aktie Ende April ein neues Jahreshoch bei 615,80 EUR.

Im weiteren Verlauf kam es zu moderaten Gewinnmitnahmen. Anfang Juli wurde ein Boden gebildet, worauf die Aktie wieder über die 600 EUR-Marke klettern konnte. Zum Wochenschluss folgte jedoch ein deutlicher Rücksetzer mit GAP down.

Aktuell pendelt der Kurs zwischen der SMA50 (567,19 EUR) und der SMA20 (575,65 EUR). Rücksetzer erholten sich bisher an der SMA20, während Aufwärtsbewegungen an der SMA50 scheiterten. Der jüngste Ausbruch nach oben scheiterte am Erreichen des Jahreshochs.

Technische Einschätzung: Neutral – Ein Tagesschlusskurs über dem Jahreshoch würde die Chance auf einen Anstieg Richtung 650/655 EUR bzw. 680/685 EUR erhöhen. Ein Bruch nach unten könnte einen Rückgang bis zur SMA200 (541,10 EUR) bedeuten.

Chartanalyse Münchener Rück Aktie – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Juli bewegte sich die Münchener Rück Aktie seitwärts im Bereich der SMA200 (568,38 EUR). In der letzten Handelswoche setzte eine dynamische Erholung ein, die jedoch am Freitag komplett abverkauft wurde – sämtliche Gewinne der Vorwoche gingen verloren.

Ein erneuter Anstieg über die SMA200 könnte Erholungspotenzial bis zur SMA50 (577,07 EUR) bzw. SMA20 (580,34 EUR) eröffnen. Scheitert die Aktie an der SMA200, wäre ein Test des Juli-Tiefs wahrscheinlich.

Technische Einschätzung: Bärisch – Tagesprognose aktuell abwärts.

Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände: 567,19 | 568,38 | 574,62 | 575,65 | 577,07 | 580,34 | 580,84 | 586,18 | 606,20 (GAP)

Unterstützungen: 545,60 | 541,10 | 525,20 (GAP) | 515,00

Fazit:

Die Münchener Rück Aktie ist aktuell der auffälligste DAX Verlierer. Kurzfristig ist die Chartlage angespannt. Trader sollten die Bereiche um SMA200 und das Jahreshoch genau beobachten, da diese Zonen richtungsweisend für die kommenden Handelstage sein dürften.

AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: