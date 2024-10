DAX Verlierer: Porsche VZ - Versuchte Stabilisierung

Gestern (14.10.2024) standen per Xetra Schluss 30 Aktien auf der Gewinnerseite, 10 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Das Ende der Tabelle belegte Porsche VZ mit einem Abschlag von 1,78 Prozent, BASF gab um 1,46 Prozent nach, Bayer verbilligten sich um 0,61 Prozent. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Der DAX 40 Verlierer am Montag - Porsche VZ ► Porsche VZ WKN: PAG911 | ISIN: DE000PAG9113 | Ticker: P911 Die Porsche VZ Aktie (P911) hat gestern 1,78 Prozent abgegeben und war damit das Wertpapier, das die Liste der Aktien mit den größte Tagesverlusten* angeführt hat. Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart: Betrachtung im DAILY Das Papier hat, nachdem das Jahreshoch formatiert war, deutlicher zurückgesetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass es bis Anfang Juli sukzessive abwärts ging. Größere Erholungen haben sich bis dahin nicht eingestellt, vielmehr wurden die Erholungen, die abgebildet worden sind, gleich wieder abverkauft. Die moderate Entlastungsbewegung im Juli hatte keine nennenswerte Substanz, die Aktie orientierte sich nachfolgend wieder zurück in den Bereich der 65 EUR. Nachdem das Jahrestief (63,70 EUR) formatiert war ging es in der vorletzten Handelswoche deutlicher aufwärts bis fast an die 75 EUR-Marke, aber auch diese Bewegung hatte keine Substanz. Die Aktie hat sich wieder unter die 70 EUR-Marke zurück orientiert. Im März konnte sich das Wertpapier über die SMA200 (aktuell bei 76,99 EUR) schieben. Im Tageschart ist erkennbar, dass es dem Papier nicht gelungen ist, sich verbindlich von dieser Durchschnittslinie nach Norden zu lösen. Im Zuge des Rücksetzers ging es sowohl unter die SMA200 als auch unter die SMA20 (aktuell bei 69,54 EUR) bzw. die SMA50 (aktuell bei 68,52 EUR). Die Erholungsbewegungen, die sich im Juli als auch im August eingestellt haben, fanden jeweils an der SMA50 ihr Ende. Erst Ende September gelang der Move über diese Durchschnittslinie, die aber keine belastbare Substanz hatte. In den letzten Handelstagen hat das Wertpapier wieder in den Bereich der SMA20 / SMA50 zurückgesetzt. Im Tageschart ist erkennbar, dass das Wertpapier aktuell versucht, sich im Bereich der SMA20 / SMA50 zu stabilisieren. In den letzten fünf Handelstagen ist die Aktie immer wieder an diese beiden Linien zurückgelaufen. Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie über diesen beiden Durchschnittslinien halten kann. Gelingt dies, so ist denkbar, dass es im Zuge weiterer Erholungsbewegungen wieder in Richtung der SMA200 gehen könnte. Voraussetzung ist aber, dass sich der Anteilsschein rasch von dieser Linie nach Norden lösen kann. Erst wenn dies auf Tagesbasis abgebildet werden kann, könnte die Bewegung als belastbar eingeschätzt werden. Vorstellbar aber auch, dass das Papier unter die SMA50 zurücksetzen könnte. Sollte sich dies einstellen, so wäre wesentlich, dass sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann, um damit die Chance zu haben, wieder aufwärtszulaufen. Wird der Kontakt aber aufgegeben, so könnte sich weitere Schwäche in Richtung des Jahrestiefs einstellen. * Basis Xetra-Schluss Chart Daily Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bärisch / neutral Betrachtung im 4h Chart Auf dieser Zeitebene wird deutlich, dass die SMA200 (aktuell bei 69,10 EUR) auch hier eine besondere Relevanz hat. Im August als auch im September wurde diese Durchschnittslinie angelaufen, konnte aber nicht überwunden werden. Dieser Move gelang erst Ende September, allerdings wurden die Gewinne wieder abgegeben, die Aktie ist erneut unter alle drei Durchschnittslinien gerutscht. Im Chart ist erkennbar, das die Aktie auch auf dieser Zeitebene Probleme hat weiter aufwärtszulaufen. Aktuell ist die Anziehungskraft der drei Durchschnittslinien hoch. Entweder die Aktie schafft es, sich wieder über die SMA50 (aktuell bei 69,77 EUR) zu schieben. Sollten diese Kursmuster abgebildet werden können, so wäre es zwingend, dass es zügig weiter aufwärts geht und es die Aktie es schafft, sich über der 75,95 EUR-Marke festzusetzen. Wird dieses Szenario umgesetzt, so besteht die Chance, dass sich die Erholungsbewegung weiter fortsetzen könnte. Denkbares Anlaufziel könnte der Bereich bei 86 EUR sein. Oder alternativ: die Bewegung gelingt nicht und der Anteilsschein etabliert sich verbindlich unter der SMA20 (aktuell bei 69,61 EUR) / SMA200, so könnte es wieder in Richtung des Jahrestiefs gehen. 4h Chart übergeordnete Einschätzung 4H - Prognose: bärisch DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

