DAX Verlierer: Qiagen Aktie mit starkem Kursverlust - Analyse & Prognose

Per Xetra-Schluss am 28.04.2026 notierten 16 Aktien im Plus, während 24 Werte Abschläge verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern zählte insbesondere die Qiagen Aktie, die mit einem Minus von 9,38 Prozent den stärksten Tagesverlust im Index verbuchte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Bayer mit -4,34 Prozent sowie Zalando mit -3,44 Prozent.

Qiagen Aktie im Fokus der DAX Verlierer

Die Qiagen Aktie (QGEN) stand damit klar an der Spitze der DAX Verlierer. Der deutliche Abverkauf führte die Notierung per Xetra-Schluss unter die Marke von 35 EUR und markierte ein neues Mehrjahrestief.

Chartanalyse der Qiagen Aktie (Tageschart)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich ein klar negatives Bild:

Bis Mitte Januar bewegte sich die Qiagen Aktie in einer Seitwärtsrange

Der anschließende Ausbruch nach oben wurde direkt für Gewinnmitnahmen genutzt

Seitdem dominiert eine ausgeprägte Abwärtsbewegung

Mit dem jüngsten GAP down wurde ein neues Tief erreicht

Wichtige technische Aspekte:

Die SMA200 (aktuell 46,41 EUR) fungierte bis Herbst 2025 als Unterstützung, wurde jedoch nachhaltig unterschritten

Auch die SMA20 (aktuell 40,08 EUR) liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau

Das Chartbild ist klar bärisch

Interpretation:

Solange die Qiagen Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste und neuer Tiefs bestehen.

Ein mögliches kurzfristiges Szenario:

Wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt, könnte eine Gegenbewegung einsetzen

In diesem Fall wäre ein GAP-Close bei 38,03 EUR denkbar

Prognose (Daily): bärisch

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Qiagen Aktie im 4h Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt das Bild negativ:

Die SMA200 (aktuell 45,12 EUR) wurde nach zwischenzeitlicher Unterstützung ebenfalls aufgegeben

Die Seitwärtsphase an SMA20 und SMA50 wurde nach unten aufgelöst

Zwei aufeinanderfolgende GAP downs verstärken das negative Momentum

Interpretation:

Solange die Qiagen Aktie unter der SMA20 bleibt, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen.

Mögliches Szenario:

Bei kurzfristiger Stabilisierung könnte zunächst ein GAP geschlossen werden

Ein Anlaufen der SMA20 wäre ein erster Erholungsversuch

Reaktionen an dieser Linie sind entscheidend für die weitere Entwicklung

Prognose (4h): bärisch

Tagesprognose Qiagen Aktie

Kurzfristig ergibt sich eine leicht positive Tendenz für den heutigen Handel:

Tagesprognose: aufwärts

Wichtige Kursmarken der Qiagen Aktie

Widerstände:

37,31 EUR

38,03 EUR (GAP)

38,79 EUR

39,15 EUR

39,81 EUR (GAP)

40,08 EUR

40,22 EUR

42,51 EUR

45,12 EUR

46,41 EUR

Unterstützungen:

33,72 EUR

32,95 EUR

30,25 EUR

25,01 EUR

Fazit:

Die Qiagen Aktie bleibt einer der auffälligsten DAX Verlierer mit klar bärischer Struktur in allen relevanten Zeitebenen. Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, ändern jedoch aktuell nichts am übergeordnet schwachen Trendbild.

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