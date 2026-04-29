DAX Verlierer: Qiagen Aktie mit starkem Kursverlust - Analyse & Prognose

- Qiagen Aktie als größter DAX Verlierer
- Chartbild klar bärisch
- Kurzfristige Erholung möglich
- Qiagen Aktie als größter DAX Verlierer
- Chartbild klar bärisch
- Kurzfristige Erholung möglich
Per Xetra-Schluss am 28.04.2026 notierten 16 Aktien im Plus, während 24 Werte Abschläge verzeichneten. Zu den größten DAX Verlierern zählte insbesondere die Qiagen Aktie, die mit einem Minus von 9,38 Prozent den stärksten Tagesverlust im Index verbuchte. Ebenfalls schwach präsentierten sich Bayer mit -4,34 Prozent sowie Zalando mit -3,44 Prozent.
► Qiagen WKN: A400D5 | ISIN: NL0015001WM6 | Ticker: QGEN
⚡ Key Takeaways
- Qiagen Aktie als größter DAX Verlierer: Mit -9,38 Prozent verzeichnete die Qiagen Aktie den stärksten Tagesverlust und markierte ein neues Mehrjahrestief.
- Chartbild klar bärisch: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart notiert die Qiagen Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA200), was weiteres Abwärtspotenzial signalisiert.
- Kurzfristige Erholung möglich: Trotz des negativen Trends könnte es zu einer technischen Gegenbewegung kommen, mit Potenzial zur Schließung offener Gaps im Bereich um 38 EUR.
Qiagen Aktie im Fokus der DAX Verlierer
Die Qiagen Aktie (QGEN) stand damit klar an der Spitze der DAX Verlierer. Der deutliche Abverkauf führte die Notierung per Xetra-Schluss unter die Marke von 35 EUR und markierte ein neues Mehrjahrestief.
Chartanalyse der Qiagen Aktie (Tageschart)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Tageschart zeigt sich ein klar negatives Bild:
- Bis Mitte Januar bewegte sich die Qiagen Aktie in einer Seitwärtsrange
- Der anschließende Ausbruch nach oben wurde direkt für Gewinnmitnahmen genutzt
- Seitdem dominiert eine ausgeprägte Abwärtsbewegung
- Mit dem jüngsten GAP down wurde ein neues Tief erreicht
Wichtige technische Aspekte:
- Die SMA200 (aktuell 46,41 EUR) fungierte bis Herbst 2025 als Unterstützung, wurde jedoch nachhaltig unterschritten
- Auch die SMA20 (aktuell 40,08 EUR) liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau
- Das Chartbild ist klar bärisch
Interpretation:
Solange die Qiagen Aktie unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste und neuer Tiefs bestehen.
Ein mögliches kurzfristiges Szenario:
- Wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt, könnte eine Gegenbewegung einsetzen
- In diesem Fall wäre ein GAP-Close bei 38,03 EUR denkbar
Prognose (Daily): bärisch
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Qiagen Aktie im 4h Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im kurzfristigeren Zeitfenster bleibt das Bild negativ:
- Die SMA200 (aktuell 45,12 EUR) wurde nach zwischenzeitlicher Unterstützung ebenfalls aufgegeben
- Die Seitwärtsphase an SMA20 und SMA50 wurde nach unten aufgelöst
- Zwei aufeinanderfolgende GAP downs verstärken das negative Momentum
Interpretation:
Solange die Qiagen Aktie unter der SMA20 bleibt, ist mit weiterem Abwärtsdruck zu rechnen.
Mögliches Szenario:
- Bei kurzfristiger Stabilisierung könnte zunächst ein GAP geschlossen werden
- Ein Anlaufen der SMA20 wäre ein erster Erholungsversuch
- Reaktionen an dieser Linie sind entscheidend für die weitere Entwicklung
Prognose (4h): bärisch
Tagesprognose Qiagen Aktie
Kurzfristig ergibt sich eine leicht positive Tendenz für den heutigen Handel:
Tagesprognose: aufwärts
Wichtige Kursmarken der Qiagen Aktie
Widerstände:
- 37,31 EUR
- 38,03 EUR (GAP)
- 38,79 EUR
- 39,15 EUR
- 39,81 EUR (GAP)
- 40,08 EUR
- 40,22 EUR
- 42,51 EUR
- 45,12 EUR
- 46,41 EUR
Unterstützungen:
- 33,72 EUR
- 32,95 EUR
- 30,25 EUR
- 25,01 EUR
Fazit:
Die Qiagen Aktie bleibt einer der auffälligsten DAX Verlierer mit klar bärischer Struktur in allen relevanten Zeitebenen. Kurzfristige Gegenbewegungen sind möglich, ändern jedoch aktuell nichts am übergeordnet schwachen Trendbild.
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