DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie - Gestrige Erholung über die SMA20

Per Xetra Schluss notierten Freitag (27.06.2025) 35 Aktien im Plus, 5 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt.

Das Ende der Tabelle belegte Rheinmetall, die mit einem Abschlag von 4,62 Prozent gehandelt wurden, Zalando gab um 0,41 Prozent nach, Qiagen verbilligten sich um 0,39 Prozent.

► Der DAX 40 Verlierer am Freitag - Rheinmetall ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

Die Rheinmetall Aktie (RHM) hat am Freitag per Xetra Schluss 4,62 Prozent* verloren und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesverlust.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Wertpapier lief bis Anfang November übergeordnet in einer Box seitwärts. Die Bewegungen, die sich eingestellt haben, waren vergleichsweise moderat. Kaufinteresse stellte sich Anfang November ein. Dies führte die Aktie an das Hoch bei 660 EUR. Zwar gaben die Notierungen Anfang Dezember etwas nach, das Wertpapier hat es aber vermocht, sich im Bereich der 600 EUR-Marke festzusetzen. Anfang Januar stellte sich weiteres Kaufinteresse ein, das das Wertpapier bis in den Bereich der 750 EUR führte. Nach einem erneuten Rücksetzer Mitte Februar ging es mit Dynamik und einer Reihe von GAP ups an und über die 1.250 EUR-Marke. Die Aktie hat, nach einem Rücksetzer, ein erneutes Hoch (1.477,70 EUR) formatiert, was aber direkt abverkauft wurde. Das Papier hat zunächst bis in den Bereich der 1.300 / 1.270 US-Dollar zurückgesetzt, schaffte es aber sich im Bereich der SMA20 (aktuell bei 1.764,01 EUR) festsetzen. Das große GAP down wurde direkt wieder zurückgekauft. Die Aktie ist an die SMA20 gelaufen und konnte sich wieder über diese Durchschnittslinie schieben. Die Bewegung an das neue Hoch (1.495,20 EUR) wurde direkt abverkauft. Die Schwäche konnte sich übergeordnet im Dunstkreis der SMA20 stabilisieren. Im Tageschart ist erkennbar, dass von hier aus dynamisch weiter aufwärts an ein neues Hoch (1.937,50 EUR) gegangen ist. Nachdem die Aktie zunächst moderat zurückgesetzt hat, stellten sich nachfolgend deutlichere Gewinnmitnahmen ein. Das Wertpapier ist im Zuge dessen unter die SMA20 gefallen und hat bis an die SMA50 (aktuell bei 1.686,39 EUR) zurückgesetzt. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich das Papier im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren konnte. Die Erholung, die sich gestern im Handel eingestellt hat, hatte einen dynamischen Charakter und ging dynamisch über die SMA20.

Wesentlich wird jetzt sein, ob sich die Aktie per Tageschluss über der SMA20 festsetzen kann. Ideal wäre, wenn der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, so könnte es mit einer weiteren grünen Tageskerze weiter aufwärts gehen. Je schneller und je weiter sich das Papier von dieser Linie entfernen kann, desto belastbarer wäre die Aufwärtsbewegung zu interpretieren. Es könnte in Richtung des Allzeithochs und darüber könnte die Aktie die 2.000 EUR bzw. übergeordnet die 2.250 / 2.300 US-Dollar erreichen.

Wird der Tagesschluss von gestern heute aber nicht bestätigt, so könnte es mit einer roten Tageskerze wieder abwärts an und unter die SMA20 gehen. Im Rahmen von Schwäche könnte es erneut an die SMA50 gehen. Die Relevanz dieser Linie ist aus dem Chart sehr gut herauszulesen. Das Tageschart würde sich somit deutlich eintrüben, wenn die Aktie per Tagesschluss unter diese Linie rutscht und sich nachfolgend auch darunter etabliert.

Rheinmetall Aktie im Tageschart

übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart

Im Chart ist gut erkennbar, dass die Aktie sich im Rahmen der längeren Konsolidierung bis Anfang April im Dunstkreis dieser Linie festsetzen konnte. Zusätzlich konnte die SMA50 stützten, was gut aus dem Chart herausgelesen werden kann. Der dynamische Rücksetzer Anfang April ging bis an die SMA200 (aktuell bei 1.597,39 EUR). Die Lunte ist an diese Durchschnittslinie gelaufen; von hier aus ging es genauso schnell zurück über die SMA20 (aktuell bei 1.737,63 EUR) / SMA50 (aktuell bei 1.750,56 EUR). Nachdem ein Hoch bei 1.494,20 EUR formatiert worden ist, konnte sich die Schwäche im Bereich der SMA50 stabilisieren, was ebenfalls aus dem Chart gut herausgelesen werden kann. Im Rahmen von weiterem Kaufinteresse konnte sich das Wertpapier direkt wieder über die SMA20 schieben, festsetzen und an immer neue Hochs laufen. Im Zuge der aktuellen Schwäche wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 aufgegeben. Das Papier konnte sich zuletzt aber wieder im Dunstkreis der SMA20 festsetzen und von hier aus dynamisch über die SMA50 laufen.

Damit hat sich das Chartbild aufgehellt. Solange die Aktie über der SMA50 notiert, solange könnte es aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Stellen sich Rücksetzer ein, so könnten sich diese zunächst an der SMA50 bzw. darunter an der SMA20 stabilisieren und erholen. Wesentlich unter die sMW20 sollte es nicht mehr gehen, um die bullische Interpretation des Charts nicht in Frage zu stellen.

übergeordnete Einschätzung 4h Chart - Prognose: bullisch

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: abwärts

Widerstände

1.764,01

1.779,53

1.787,48

1.937,50

2.050,00

2.230,00

2.500,00

Unterstützungen

1.750,56

1.740,03

1.737,63

1.686,39

1.597,39

1.590,43

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: