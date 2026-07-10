DAX Verlierer: Rheinmetall Aktie unter Druck - Bärisches Chartbild belastet weiter

Am Xetra-Handelstag vom 09.07.2026 dominierten die Verkäufer das Geschehen im DAX. Lediglich vier Aktien konnten den Handelstag im Plus beenden, während 36 Werte mit Kursverlusten aus dem Handel gingen.

Die Liste der DAX Verlierer führte die Rheinmetall Aktie mit einem Minus von 4,30% an. Auf den weiteren Plätzen folgten Daimler Truck Holding mit einem Abschlag von 1,97% sowie Volkswagen VZ, die 1,78% nachgaben.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Rheinmetall Aktie war mit einem Minus von 4,30% der größte DAX Verlierer des Handelstages.

war mit einem Minus von der größte des Handelstages. Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild klar bärisch, da die Aktie unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über SMA20 und SMA50 würde die technische Lage wieder deutlich verbessern.

Die Rheinmetall Aktie verlor zum Xetra-Schluss 4,30% und war damit der schwächste Wert im deutschen Leitindex. Der erneute Abverkauf bestätigt die anhaltende Schwächephase des Rüstungskonzerns und verschlechtert das technische Gesamtbild weiter.

Chartcheck der Rheinmetall Aktie: Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich unverändert ein klar bärisches Bild. Bereits im November 2025 war die Rheinmetall Aktie unter alle wichtigen gleitenden Durchschnitte gefallen. Zwar gelang anschließend eine Erholung, das Allzeithoch aus dem Vorjahr wurde jedoch nicht mehr erreicht. Stattdessen setzte frühzeitig erneuter Verkaufsdruck ein. Zwischenzeitlich konnte sich der Kurs zunächst an der SMA200 (aktuell 1.539,20 EUR) sowie später an der SMA50 (1.174,92 EUR) stabilisieren. Nachdem die SMA50 jedoch aufgegeben wurde, verlief auch der anschließende Erholungsversuch erfolglos. Die Aktie scheiterte erneut an den gleitenden Durchschnitten und drehte anschließend wieder nach unten.

Besonders auffällig ist, dass sämtliche Erholungsbewegungen zuletzt an der SMA20 (1.086,73 EUR) endeten. Nach einem deutlichen Gap Down fiel die Rheinmetall Aktie unter die psychologisch wichtige Marke von 1.000 EUR. Zwar gelang anschließend eine kurzfristige Gegenbewegung bis an die SMA20, das offene Gap konnte jedoch nicht geschlossen werden. Stattdessen setzte erneut Verkaufsdruck ein und die Aktie wurde in den vergangenen drei Handelstagen wieder konsequent nach unten abgewiesen. Damit bleibt das Chartbild klar negativ. Sollte der Schlusskurs vom Donnerstag heute bestätigt werden, könnte sich die laufende Abwärtsbewegung mit einer weiteren roten Tageskerze fortsetzen. Als nächstes relevantes Kursziel rückt das Jahrestief in den Fokus.

Eine nachhaltige Verbesserung des Chartbildes würde sich erst ergeben, wenn die Rheinmetall Aktie sowohl die SMA20 als auch die SMA50 zurückerobert und sich oberhalb dieser beiden Durchschnittslinien etablieren kann. Sollte die SMA20 erneut angelaufen werden, sollten Anleger die Kursentwicklung in diesem Bereich besonders aufmerksam verfolgen. Aus technischer Sicht besteht weiterhin das Risiko, dass die Erholung dort erneut scheitert.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

YouTube Trading Videos

Chartcheck der Rheinmetall Aktie: 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart dominiert aktuell die Verkäuferseite. Die kurzfristigen Erholungsbewegungen der vergangenen Handelstage scheiterten wiederholt an der SMA20 (1.081,69 EUR) beziehungsweise an der SMA50 (1.071,57 EUR). Im Anschluss wurde die Aktie mit einem erneuten Gap Down deutlich nach unten gedrückt. Zwar konnte sich die Rheinmetall Aktie zwischenzeitlich wieder oberhalb der beiden gleitenden Durchschnitte etablieren, dieser Ausbruch erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Im gestrigen Handel wurden sowohl SMA20 als auch SMA50 wieder unterschritten.

Solange die Aktie unter diesen beiden Durchschnittslinien notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. In diesem Szenario ist eine Fortsetzung der Schwächebewegung in Richtung Jahrestief weiterhin das wahrscheinlichste Szenario. Eine nachhaltige Aufhellung würde sich erst ergeben, wenn die Rheinmetall Aktie die SMA20 und die SMA50 zurückerobert und sich anschließend klar nach oben lösen kann. Angesichts der aktuellen Kursstruktur bleibt dieses Szenario derzeit jedoch lediglich die Nebenvariante.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch

Tagesprognose Rheinmetall Aktie

Nach der aktuellen technischen Konstellation bleibt die kurzfristige Prognose für die Rheinmetall Aktie auf abwärts.

Widerstände

1.050,51 EUR

1.071,43 EUR

1.081,34 EUR

1.086,73 EUR

1.087,04 EUR

1.100,41 EUR

1.153,20 EUR (Gap)

1.174,92 EUR

1.245,12 EUR

1.324,60 EUR (Gap)

Unterstützungen

993,28 EUR

968,18 EUR

881,00 EUR (Gap)

830,90 EUR (Gap)

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!

FAQ zur Rheinmetall Aktie

Warum war die Rheinmetall Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Rheinmetall Aktie verlor am 09.07.2026 im Xetra-Handel 4,30% und verzeichnete damit den stärksten Tagesverlust aller DAX-Werte.

Wie ist die aktuelle Charttechnik der Rheinmetall Aktie?

Das Chartbild bleibt sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart bärisch. Die Aktie notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten SMA20 und SMA50, was auf anhaltenden Verkaufsdruck hindeutet.

Welche Marken sind bei der Rheinmetall Aktie jetzt wichtig?

Auf der Oberseite gelten die Bereiche um die SMA20 und SMA50 zwischen rund 1.070 EUR und 1.090 EUR als entscheidende Widerstände. Auf der Unterseite stehen zunächst 993,28 EUR und anschließend 968,18 EUR als wichtige Unterstützungen im Fokus.