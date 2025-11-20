Rheinmetall Prognose & aktueller DAX Verlierer – Analyse, Chartcheck & Ausblick

Das Wichtigste in Kürze Rheinmetall war mit –6,51 % der klar größte DAX Verlierer

Die Aktie konnte bis Juni aufwärtslaufen, hat sich dann übergeordnet in eine Seitwärtsbox begeben. Der Rücksetzer im August wurde genutzt, um an ein neues Hoch (2.002 EUR) zu laufen, dass Anfang Oktober formatiert wurde. Von Anlegern wurde das Hoch genutzt, um Gewinne zu realisieren. Das Papier setzt nachfolgend zurück und bewegte sich in den letzten Handelswochen seitwärts. Im Handel gestern ging es mit einer langen roten Tageskerze abwärts. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM ✅ Drei Key Takeaways Rheinmetall war mit –6,51 % der klar größte DAX Verlierer , was den kurzfristigen Abwärtstrend verstärkt und eine Neubewertung der Lage nötig macht.

Die SMA200 bei 1.606,88 EUR ist aktuell die zentrale Schlüsselunterstützung – ein Bruch könnte weitere Rücksetzer bis zum GAP bei 1.558,60 EUR auslösen.

Erholungsbewegungen bleiben begrenzt, solange die Aktie unter SMA20 und SMA50 notiert; diese Linien fungieren nun als relevante Widerstände im Aufwärtsversuch. Am 19.11.2025 schlossen im Xetra-Handel 25 DAX-Aktien im Plus, während 15 Werte mit Abschlägen aus dem Handel gingen. Rheinmetall belegte dabei mit einem Tagesverlust von 6,51 Prozent den letzten Platz und war damit klarer DAX Verlierer des Tages. RWE gab 1,78 Prozent nach, Fresenius verlor 1,71 Prozent. DAX Verlierer – Rheinmetall Aktie im Fokus Die Rheinmetall Aktie (RHM) verzeichnete zum gestrigen Xetra-Schluss ein Minus von 6,51 Prozent und war damit der größte Tagesverlierer im DAX 40. Dieser deutliche Rücksetzer macht eine aktualisierte Rheinmetall Prognose sowie eine detaillierte Chartanalyse notwendig. Rheinmetall Prognose – Chartcheck Daily Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einem Anstieg bis Juni bewegte sich die Aktie in eine breitere Seitwärtsphase. Der August-Rücksetzer wurde genutzt, um ein neues Hoch bei 2.002 EUR auszubilden, das Anfang Oktober erreicht wurde. In der Folge nutzten Anleger das Niveau zur Gewinnmitnahme, wodurch der Kurs in eine seitwärts gerichtete Konsolidierung überging. Im gestrigen Handel bildete sich eine markante rote Tageskerze. Auffällig ist, dass der Kurs nach dem Hoch zunächst unter die SMA50 (1.821,66 EUR) gefallen ist und anschließend mehrfach an der SMA20 (1.727,43 EUR) scheiterte. Der jüngste Rücksetzer führte die Aktie nun direkt zur SMA200 (1.606,88 EUR), wo der Tagesschluss im unmittelbaren Umfeld erfolgte. Daily-Ausblick / Rheinmetall Prognose Bärisches Szenario:

Wird der gestrige Schlusskurs heute bestätigt, drohen weitere Abgaben. Ein nachhaltiges Unterschreiten der SMA200 würde das Chartbild deutlich eintrüben. Ein Rücklauf bis zum offenen GAP bei 1.558,60 EUR wäre ein mögliches Ziel.

Bullisches Szenario:

Wird der gestrige Schlusskurs nicht bestätigt, könnte eine grüne Tageskerze den Kurs wieder in Richtung SMA20 tragen. Dort sollte das Kursverhalten eng beobachtet werden, da die Zone zuletzt als Widerstand fungierte. Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral Rheinmetall Prognose – Chartcheck 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im 4h-Chart stabilisierte sich die Aktie Mitte Oktober zunächst an der SMA200 (1.789,89 EUR), doch ein Ausbruchsversuch wurde abgewiesen. Der Rückfall unter diese Linie verstärkte die Schwäche. Kurzzeitig stützten noch die SMA20 (1.719,23 EUR) und SMA50 (1.726,17 EUR), doch diese Unterstützungen wurden im gestrigen Abverkauf ebenfalls aufgegeben. Die SMA200 wirkt im mittelfristigen Zeitfenster klar limitierend für weitere Aufwärtsbewegungen. Solange Rheinmetall unter der SMA20 notiert, ist eine Fortsetzung der Schwäche wahrscheinlicher. Eine potenzielle Erholungsbewegung könnte maximal bis in den Bereich der SMA20 / SMA50 reichen, wo nun relevante Widerstände liegen. Übergeordnete Einschätzung 4h – Prognose: neutral

Tagesprognose: aufwärts Wichtige Widerstände 1.606,88

1.705,39

1.719,23

1.719,54

1.726,17

1.727,43

1.737,20

1.780,89

1.821,66

1.860,70 (GAP)

1.876,70

1.882,20

1.887,17

1.892,47

1.917,15

1.966,00 Wichtige Unterstützungen 1.761,41

1.733,13

1.725,94

1.723,71

1.558,60 (GAP)

1.547,90

1.537,10 (GAP)

