Rheinmetall Prognose: DAX Verlierer mit größtem Tagesminus

Rheinmetall größter DAX Verlierer: Die Rheinmetall Aktie (RHM) verlor per Xetra-Schluss -3,49 % und war damit der stärkste Tagesverlierer im DAX. Rheinmetall Prognose (Daily) bleibt bullisch – aber kritisch: Solange Rheinmetall über der SMA20 (1.765,30 EUR) bleibt, ist ein erneuter Anlauf Richtung Jahreshoch möglich. Ein bestätigter Bruch darunter würde das Chartbild deutlich schwächen. 4h-Chart neutral mit Fokus auf SMA50/SMA200: Kurzfristig muss sich die Aktie an der SMA50 (1.807,65 EUR) stabilisieren. Bei weiterer Schwäche rückt die SMA200 (1.681,77 EUR) als zentrale Unterstützung in den Fokus.

Per Xetra-Schluss notierten gestern (22.01.2026) 26 Aktien im Plus, 14 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die DAX Verlierer wurden dabei klar von Rheinmetall angeführt: Die Rheinmetall Aktie (RHM) verlor 3,49 Prozent und belegte damit das Ende der Tabelle. Ebenfalls schwächer tendierten adidas mit -1,63 Prozent sowie BMW mit -1,57 Prozent.

DAX Verlierer am Donnerstag: Rheinmetall mit größtem Tagesverlust

Die Rheinmetall Aktie war gestern per Xetra-Schluss mit einem Minus von 3,49 Prozent der größte Tagesverlierer im DAX. Damit steht Rheinmetall aktuell im Fokus vieler Anleger – insbesondere mit Blick auf die kurzfristige Entwicklung und die Rheinmetall Prognose für die kommenden Handelstage.

Rheinmetall Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart konnte Rheinmetall im Juni 2025 ein Hoch ausbilden. Anschließend folgte eine Konsolidierungsphase, in der sich die Notierungen zunächst seitwärts bewegten. Ende Juli wurde diese Seitwärtsbox nach unten aufgelöst. Erst in der zweiten Augusthälfte gelang es, die Abwärtsbewegung zu stoppen und einen Richtungswechsel einzuleiten.

Seit Ende August konnte die Aktie wieder deutlich zulegen und bis an ein neues Jahreshoch bei 2.002 EUR laufen. Dieses Hoch brachte jedoch keine Anschlusskäufe in den Markt. Stattdessen kam es zu Gewinnmitnahmen: Rheinmetall fiel unter die SMA20 (aktuell 1.765,30 EUR) und gab im Zuge weiterer Schwäche auch die SMA50 (aktuell 1.660,70 EUR) zeitweise ab.

Im Oktober konnte die Aktie die SMA50 zwar noch einmal anlaufen, doch der Ausbruch blieb schwach: Der Docht reichte kurz über die Linie, während der Kerzenkörper darunter schloss. Danach setzte Rheinmetall erneut zurück und fiel mit einem GAP down unter die SMA200 (aktuell 1.712,30 EUR), wo sich das Papier zunächst etablierte.

Im weiteren Verlauf gelang ein Rücklauf über die SMA20 bis an die SMA200, allerdings wurde die Aktie dort erneut abgewiesen. Erst die SMA20 bot anschließend wieder Halt. In der folgenden Erholung konnte die SMA200 problemlos überwunden werden. Zuletzt hat Rheinmetall jedoch in den vergangenen drei Handelstagen erneut Substanz abgegeben.

Gestern ging es mit einem GAP down zurück an die SMA20. Die Lunte der Tageskerze reichte knapp unter die SMA20, der Kerzenkörper wurde jedoch über dieser Durchschnittslinie ausgebildet. Das Chartbild kann damit weiterhin bullisch interpretiert werden, auch wenn die bärischen Tendenzen zuletzt zugenommen haben.

Rheinmetall Prognose (Daily):

Entscheidend bleibt, dass Rheinmetall über der SMA20 bleibt.

Gleichzeitig sollte die Aktie versuchen, das GAP auf der Oberseite zeitnah zu schließen.

Kann sich Rheinmetall per Tagesschluss über der SMA20 etablieren, steigt die Chance, das Jahreshoch 2026 erneut anzulaufen.

Wird die SMA20 dagegen per Tagesschluss aufgegeben, könnten SMA200 und SMA50 als nächste Supports dienen.

Um das bullische Bild nicht zu gefährden, sollte ein bestätigter Tagesschluss unter der SMA20 vermieden werden.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

Rheinmetall Prognose: Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart fiel Rheinmetall Mitte Oktober zurück an die SMA200 (aktuell 1.681,77 EUR) und konnte sich zunächst im Bereich dieser Linie halten. Unterstützend wirkten dabei zeitweise die SMA20 (aktuell 1.886,40 EUR) sowie die SMA50 (aktuell 1.807,65 EUR). Beide Linien wurden später aufgegeben.

Die Aktie konnte sich erst im Bereich der 1.400 EUR stabilisieren und anschließend eine Entlastungsbewegung ausbilden, die zurück über alle drei gleitenden Durchschnitte führte. In den letzten Handelstagen versuchte Rheinmetall, sich an der SMA20 zu stabilisieren – der Support hielt jedoch nicht. Gestern ging es im Handel zurück an die SMA50.

Rheinmetall Prognose (4h):

Hält sich die Aktie im Bereich der SMA50 , könnte ein neuer Versuch gestartet werden, das GAP auf der Oberseite zu schließen.

Eine nachhaltige Aufhellung ergibt sich jedoch erst, wenn sich Rheinmetall wieder über der SMA20 festsetzen kann.

Gelingt der Move über die SMA50 nicht, könnte sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA200 ausdehnen.

Die SMA200 ist charttechnisch relevant: Sie war im Oktober Widerstand und könnte nun als tragfähige Unterstützung fungieren.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Prognose: neutral

Tagesprognose Rheinmetall (heute): aufwärts

Widerstände

1.807,65

1.836,17 (GAP)

1.846,91

1.886,40

1.888,68

1.926,10

1.987,00

Unterstützungen

1.765,30

1.739,21

1.712,30

1.681,77

1.660,70

1.598,10

1.594,16 (GAP)

1.592,61

* per Xetra-Schluss

